Daily Mail: украинские невесты во вкусе азиатских холостяков

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Предприниматель из Китая открыл клуб знакомств, чтобы помочь "исключительным" холостякам с Дальнего Востока найти подружек в Украине, и ежемесячно проводит мероприятия с блиц-свиданиями. 35-летний Мэй Айсы родился в Китае, а живет в Харькове. У себя на родине он стал интернет-сенсацией, когда разместил в социальных сетях фотографии своей украинской жены Дарьи Мэй", — пишет Трейси Ю в статье для Daily Mail.

"Китайцы не могут поверить, что такой некрасивый и незадачливый в плане учебы человек как я, смог заполучить столь прекрасную жену", — говорит Мэй, переехавший в Украину в 2001 году, чтобы начать новую жизнь после провала на вступительных экзаменах в китайский университет.

"Благодаря ежедневным постам о жене и их дочери Алисе Мэй он превратился в знаменитость. Жена Мэя 23-летняя Дарья — оперная певица, и она на 12 лет моложе его. Это высокая блондинка, являющаяся в глазах китайцев образцом женской красоты", — говорится в статье.

Мэй рассказал корреспонденту издания, что решил создать клуб Ulove после того, как многочисленные китайские мужчины стали задавать ему вопросы о том, как найти такую же прекрасную жену. До этого у него уже была в Украине торговая фирма и завод по производству бронзовых вентилей, продолжает автор статьи.

"По сравнению с украинскими мужчинами китайцы как мужья лучше, — сказал Мэй Айсы, называющий Украину "страной красавиц". — У украинских мужчин часто проявляется мужской шовинизм. Они много пьют, а некоторые даже бьют своих жен. Такое случалось с сестрой моей жены. По сравнению с ними китайские мужчины знают, как надо заботиться о своих семьях".

Клуб Ulove находится во втором по величине городе Украины Харькове, это агентство по подбору семейных пар, которое знакомит талантливых украинских женщин с исключительными китайскими мужчинами, рассказал Мэй.

"Среди кандидаток есть даже 17-летние девушки. На проводимые ежемесячно блиц-свидания они приходят в вечерних платьях и с ярким макияжем, надеясь привлечь к себе внимание успешных холостяков, которые приезжают из Китая в Украину специально для того, чтобы найти симпатичную европейскую жену", — говорится в статье.

"Но за надежды и ожидания приходится платить, причем немало. Годовой членский взнос для богатых холостяков составляет 96 тысяч юаней или 11 тысяч фунтов стерлингов. А если человек хочет стать VIP-персоной, ему нужно заплатить взнос в сумме 300 тысяч юаней или 34 600 фунтов стерлингов. Кроме того, за каждое блиц-свидание, которое проводится в шикарном гольф-клубе в Харькове, холостяки платят дополнительно по 69 тысяч юаней (восемь тысяч фунтов)", — пишет автор публикации.

Мэй, у которого есть трехлетняя дочь, сознался, что хотя многие мужчины весьма состоятельны, у некоторых дурной вкус, и они не знают, как ухаживать за женщинами.

По словам Мэя, один раз ему даже пришлось уговаривать мужчину снять с себя яркий и безвкусный ремень с позолотой, который он надел на мероприятие. По его словам, этот мужчина надеялся при помощи блестящего аксессуара произвести впечатление на женщин. Однако Мэй уговорил его не делать этого и купить более подходящую одежду.

Отвечая на вопрос о том, почему им нравятся китайские мужчины, приходящие в клуб женщины, среди которых очень много студенток, говорят без стеснений "Нам действительно нравятся китайцы. Они очень щедрые и внимательные, — заявили близняшки Аля и Ника во время интервью изданию Arrow Factory. — Они такие милые, совсем не похожи на украинских парней".

"В аккаунте Ulovе в самой популярной в Китае социальной сети Weibo есть фотографии, на которых девушки из клуба держат таблички с китайскими иероглифами, рекламируя себя потенциальным женихам. Надписи там весьма романтичные, скажем, "Не хотел бы ты подружиться с милой евразийской красавицей" или "Я упорно изучаю китайский язык, чтобы усладить твой слух приятными словами", — говорится в статье.

"Уроженка Харькова 21-летняя Каралина нашла в этом клубе китайского бойфренда. Она рассказала MailOnline, что по сравнению с украинскими мужчинами китайцы более заботливы. "В китайской культуре первое место занимает семья. По своему характеру китайцы мягкие и кроткие, и они готовы проводить больше времени со своими подругами", — объяснила Каралина. — Она вступила в клуб в конце 2016 года, а в мае познакомилась на блиц-свидании с китайским предпринимателем 35-летним Ли Кэфу, и стала с ним встречаться", — продолжает Трейси Ю.

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"Ли родом из китайской провинции Шэньси. По его словам, европейские женщины по сравнению с китаянками более отзывчивы, общительны и наивны. Он рассказал, что долгое время работал в Европе, а в Украину приехал учиться, и там познакомился с Каралиной", — пишет автор публикации. "Если принять заоблачные цены на недвижимость в крупных китайских городах за эталон для сравнения, то получается, что членский взнос в клубе равен стоимости одной только кухни. Конечно, такую сумму стоит потратить на то, чтобы найти любовь всей жизни", — заявил Ли MailOnline.

Ли и Каролина говорят на разных языках, но по словам мужчины, это не проблема. "Иногда любовь проявляется в выражении глаз, в жесте или в самом простом слове", — объясняет он, добавляя, что сейчас Каралина учит китайский, а он занялся изучением русского языка. По словам Каралины, она готова переехать в Китай, лишь бы Ли по-настоящему любил ее.

"Мэй рассказывает, что в настоящее время в клубе Ulove состоят примерно 75 мужчин. В основном это бизнесмены из среднего класса, живущие в крупных китайских городах. Кроме того, членами клуба являются 300 с лишним женщин, и все они украинки. Женщины в Украине выходят замуж довольно рано, обычно до 23 лет, и поэтому состоящие в клубе девушки столь молоды, говорит он. С момента своего открытия в декабре 2016 года клуб организовал 10 блиц-свиданий, на которых свою половинку нашли более 40 человек", — говорится в статье. Пять пар уже объявили о помолвке, рассказал Мэй.

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Заглядывая в будущее, Мэй говорит, что надеется расширить свой бизнес по подбору пар и открыть аналогичные клубы в соседних странах, таких как Беларусь и Россия. Он заявляет: "Кое-кто обвиняет наш клуб в том, что он занимается торговлей людьми или даже международной проституцией. Я хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не соответствует действительности. Каждый имеет право на счастье, и не нужно неодобрительно смотреть на наш клуб только из-за того, что его члены пытаются найти любовь своей жизни".