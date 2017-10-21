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    Daily Mail: украинские невесты во вкусе азиатских холостяков

    (обновлено: )20322
    Китайский предприниматель, поразивший весь мир своей прекрасной женой-украинкой, создал международный клуб знакомств, чтобы помочь азиатским холостякам отыскать свою половинку, пишут мировые СМИ. Чем привлекают украинок азиатские женихи?
    Флаг Украины
    REUTERS Gleb Garanich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Предприниматель из Китая открыл клуб знакомств, чтобы помочь "исключительным" холостякам с Дальнего Востока найти подружек в Украине, и ежемесячно проводит мероприятия с блиц-свиданиями. 35-летний Мэй Айсы родился в Китае, а живет в Харькове. У себя на родине он стал интернет-сенсацией, когда разместил в социальных сетях фотографии своей украинской жены Дарьи Мэй", — пишет Трейси Ю в статье для Daily Mail.

    "Китайцы не могут поверить, что такой некрасивый и незадачливый в плане учебы человек как я, смог заполучить столь прекрасную жену", — говорит Мэй, переехавший в Украину в 2001 году, чтобы начать новую жизнь после провала на вступительных экзаменах в китайский университет.

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    "Благодаря ежедневным постам о жене и их дочери Алисе Мэй он превратился в знаменитость. Жена Мэя 23-летняя Дарья — оперная певица, и она на 12 лет моложе его. Это высокая блондинка, являющаяся в глазах китайцев образцом женской красоты", — говорится в статье.

    Мэй рассказал корреспонденту издания, что решил создать клуб Ulove после того, как многочисленные китайские мужчины стали задавать ему вопросы о том, как найти такую же прекрасную жену. До этого у него уже была в Украине торговая фирма и завод по производству бронзовых вентилей, продолжает автор статьи.

    "По сравнению с украинскими мужчинами китайцы как мужья лучше, — сказал Мэй Айсы, называющий Украину "страной красавиц". — У украинских мужчин часто проявляется мужской шовинизм. Они много пьют, а некоторые даже бьют своих жен. Такое случалось с сестрой моей жены. По сравнению с ними китайские мужчины знают, как надо заботиться о своих семьях".

    Клуб Ulove находится во втором по величине городе Украины Харькове, это агентство по подбору семейных пар, которое знакомит талантливых украинских женщин с исключительными китайскими мужчинами, рассказал Мэй.

    "Среди кандидаток есть даже 17-летние девушки. На проводимые ежемесячно блиц-свидания они приходят в вечерних платьях и с ярким макияжем, надеясь привлечь к себе внимание успешных холостяков, которые приезжают из Китая в Украину специально для того, чтобы найти симпатичную европейскую жену", — говорится в статье.

    "Но за надежды и ожидания приходится платить, причем немало. Годовой членский взнос для богатых холостяков составляет 96 тысяч юаней или 11 тысяч фунтов стерлингов. А если человек хочет стать VIP-персоной, ему нужно заплатить взнос в сумме 300 тысяч юаней или 34 600 фунтов стерлингов. Кроме того, за каждое блиц-свидание, которое проводится в шикарном гольф-клубе в Харькове, холостяки платят дополнительно по 69 тысяч юаней (восемь тысяч фунтов)", — пишет автор публикации.

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    Мэй, у которого есть трехлетняя дочь, сознался, что хотя многие мужчины весьма состоятельны, у некоторых дурной вкус, и они не знают, как ухаживать за женщинами.

    По словам Мэя, один раз ему даже пришлось уговаривать мужчину снять с себя яркий и безвкусный ремень с позолотой, который он надел на мероприятие. По его словам, этот мужчина надеялся при помощи блестящего аксессуара произвести впечатление на женщин. Однако Мэй уговорил его не делать этого и купить более подходящую одежду.

    Отвечая на вопрос о том, почему им нравятся китайские мужчины, приходящие в клуб женщины, среди которых очень много студенток, говорят без стеснений "Нам действительно нравятся китайцы. Они очень щедрые и внимательные, — заявили близняшки Аля и Ника во время интервью изданию Arrow Factory. — Они такие милые, совсем не похожи на украинских парней".

    "В аккаунте Ulovе в самой популярной в Китае социальной сети Weibo есть фотографии, на которых девушки из клуба держат таблички с китайскими иероглифами, рекламируя себя потенциальным женихам. Надписи там весьма романтичные, скажем, "Не хотел бы ты подружиться с милой евразийской красавицей" или "Я упорно изучаю китайский язык, чтобы усладить твой слух приятными словами", — говорится в статье.

    "Уроженка Харькова 21-летняя Каралина нашла в этом клубе китайского бойфренда. Она рассказала MailOnline, что по сравнению с украинскими мужчинами китайцы более заботливы. "В китайской культуре первое место занимает семья. По своему характеру китайцы мягкие и кроткие, и они готовы проводить больше времени со своими подругами", — объяснила Каралина. — Она вступила в клуб в конце 2016 года, а в мае познакомилась на блиц-свидании с китайским предпринимателем 35-летним Ли Кэфу, и стала с ним встречаться", — продолжает Трейси Ю.

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    "Ли родом из китайской провинции Шэньси. По его словам, европейские женщины по сравнению с китаянками более отзывчивы, общительны и наивны. Он рассказал, что долгое время работал в Европе, а в Украину приехал учиться, и там познакомился с Каралиной", — пишет автор публикации. "Если принять заоблачные цены на недвижимость в крупных китайских городах за эталон для сравнения, то получается, что членский взнос в клубе равен стоимости одной только кухни. Конечно, такую сумму стоит потратить на то, чтобы найти любовь всей жизни", — заявил Ли MailOnline.

    Ли и Каролина говорят на разных языках, но по словам мужчины, это не проблема. "Иногда любовь проявляется в выражении глаз, в жесте или в самом простом слове", — объясняет он, добавляя, что сейчас Каралина учит китайский, а он занялся изучением русского языка. По словам Каралины, она готова переехать в Китай, лишь бы Ли по-настоящему любил ее.

    "Мэй рассказывает, что в настоящее время в клубе Ulove состоят примерно 75 мужчин. В основном это бизнесмены из среднего класса, живущие в крупных китайских городах. Кроме того, членами клуба являются 300 с лишним женщин, и все они украинки. Женщины в Украине выходят замуж довольно рано, обычно до 23 лет, и поэтому состоящие в клубе девушки столь молоды, говорит он. С момента своего открытия в декабре 2016 года клуб организовал 10 блиц-свиданий, на которых свою половинку нашли более 40 человек", — говорится в статье. Пять пар уже объявили о помолвке, рассказал Мэй.

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    Заглядывая в будущее, Мэй говорит, что надеется расширить свой бизнес по подбору пар и открыть аналогичные клубы в соседних странах, таких как Беларусь и Россия. Он заявляет: "Кое-кто обвиняет наш клуб в том, что он занимается торговлей людьми или даже международной проституцией. Я хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не соответствует действительности. Каждый имеет право на счастье, и не нужно неодобрительно смотреть на наш клуб только из-за того, что его члены пытаются найти любовь своей жизни".

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