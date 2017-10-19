Феномен. Граждане покидают Италию в поисках лучшей жизни

РИА Новости Украина

Ежегодный рост числа эмигрантов — 15%. В 2016 эмигрировали 124 076 итальянцев, пишет агентство АНСА, что на 15,4% больше по сравнению с 2015.

Особенно увеличилась эмиграция молодежи: более 39% тех, кто покинул Италию в последний год, люди 18 — 34 лет (+23,3%). С 2006 переселенческая мобильность итальянцев возросла на 60,1%, отмечается в Докладе "Итальянцы в мире миграции 2017" (Rapporto Italiani nel Mondo 2017 di Migrantes), представленном вчера в Риме.

Уезжают не поодиночке, а семьями, включая малолетних детей (более 20% уезжающих, среди них – как минимум 12,9% в возрасте менее 10 лет), а также и пожилых родителей старше 65 лет (таких около 5,2%). Континент, который преимущественно избирают для жизни вне Италии в 2016 – Европа, за ней следует Северная Америка. По сравнению с прошлым годом, когда предпочитали Германию, в этом году Великобритания занимает первое место по всем показателям, за ней идут Германия, Швейцария, Франция, Бразилия и США.

Sputnik Italia поговорил с социологом Брунеллой Ралло (Brunella Rallo), автором одной из статей доклада "Итальянцы в мире миграции 2017":

"Цифры, указанные в докладе, несомненно, вызывают опасения. Кроме того, многие опрошенные нами эксперты считают, что показатель занижен – ведь не все уезжающие из страны регистрируются в AIRE (реестр итальянцев, проживающих за границей).

Мы имеем дело с утечкой мозгов, и мы имеем в виду не только уезжающих ученых и работников интеллектуальной сферы. В действительности "утекающие мозги" – это все те молодые люди, которые покидают Италию в поисках работы и возможностей для жизни в целом. Это музыканты, актеры, художники, режиссеры, а еще менеджеры, парикмахеры, сомелье.

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Однако, проблема Италии не в том, что молодежь уезжает, а в том, что никто не приезжает и не возвращается. По моему мнению, Италия в этом смысле заблокирована – нет замены одних людей на других, нет круговорота.

Другой интересный момент – это количество взрослых и пенсионеров, уезжающих за границу. В плане миграции итальянские взрослые не сильно отличаются от молодых людей, и это заставляет нас задуматься о качестве жизни в стране.

Пенсионеры тоже предпочтут уехать куда-нибудь на Канарские острова. И дело тут не только в солнце и теплой погоде – в некоторых странах покупательная способность их пенсий выше, чем в Италии.

В этой ситуации следует одновременно рассматривать два момента – экономику и возможности для работы с одной стороны и качество жизни и услуг с другой. Не секрет, что молодые итальянские пары с детьми, живущие за границей, не хотят возвращаться. Конечно, в Италии есть мама и бабушка, которые могут помочь с детьми. Но этого недостаточно. Ведь в других странах есть детский сад на полный день, агентства, подыскивающие нянь, и так далее".