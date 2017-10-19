Consortiumnews: разберемся, кто разжигает кровопролитие в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В январе прошлого года сенатор Джон Маккейн вместе со своим давним товарищем, сенатором Линдси Грэмом, возглавил делегацию, отправившуюся на позиции украинских войск, расположенные недалеко от линии фронта на востоке Украины, пишет в статье для Consortiumnews бывший советник Госдепартамента США по России Джеймс Карден.

В присутствии президента Украины Петра Порошенко Грэм сказал, обращаясь к солдатам: "Ваша борьба — это наша борьба… 2017 год станет годом наступления. Мы вернемся в Вашингтон и будем продвигать вопрос о противодействии России". Маккейн пообещал солдатам: "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить вас всем тем, что вам необходимо для победы".

"Если проанализировать долгую карьеру этих двух республиканцев, можно прийти к выводу, что саркастическое замечание Макджорджа Банди в адрес известного колумниста эпохи холодной войны Джо Олсопа — "насколько мне известно, он еще ни разу не ездил туда, где может пролиться кровь, без того, чтобы по возвращении не призвать к еще большему кровопролитию" — вполне применимо к Маккейну и Грэму", — полагает бывший советник Госдепартамента США.

Действительно, принятый в сентябре Закон о национальной обороне доказывает, что Маккейн и Грэм умеют держать данное слово: согласно этому недавно принятому закону о военных ассигнованиях, Киеву на оборонные нужды будет предоставлено 500 миллионов долларов, включая "оборонительное смертельное оружие", — напомнил Карден.

"Эта помощь США оказалась чрезвычайно своевременной для президента Украины Перта Порошенко, чей рейтинг одобрения сейчас держится на уровне примерно 16%. В попытке исключить возможность насильственного захвата власти ультраправыми Порошенко снова начал бить в барабаны войны, обещая новый всплеск кровопролития", — пишет американский политик.

В своей речи, которую Порошенко произнес в Военной академии США в Уэст-Пойнте 19 сентября, он пообещал, что "американское оружие поможет нам освободить Донбасс и вернуть украинские территории". Он также отметил, что в настоящее время Украина тратит примерно 6% ВВП на оборону и что эта цифра, добавил он, "намного превышает объемы расходов на оборону, обязательные для членов НАТО".

"Несомненно, готовность Вашингтона обличать правительства, ведущие войну "против собственных народов", остается чрезвычайно избирательной и зависящей от того, кто именно убивает своих граждан и кто именно умирает. В данном случае создается впечатление, что русскоязычные украинцы просто не принимаются в расчет", — продолжает Карден.

Помимо обещаний расширить масштабы войны на Донбассе Порошенко несколько раз заявлял о том, что он будет добиваться принятия Украины в НАТО, говорится в статье. В августе, во время визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину, Порошенко заявил: "Наш украинский караван идет, и дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО".

Нарушения прав человека в Украине

Существует целый ряд аргументов против дальнейшего расширения НАТО, полагает Карден. В феврале 2015 года я писал: "Согласно данным организаций, которые вряд ли можно назвать дружественными Кремлю (Human Rights Watch, Amnesty International, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), нынешнее (украинское) правительство совершало военные преступления в попытках разгромить поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе… Главным вопросом, стоящим перед НАТО, должен стать вопрос не о том, сможет ли НАТО сделать Украину более защищенной, а о том, сможет ли Украина сделать НАТО более защищенным. Ответ на этот вопрос очевиден".

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В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью российским СМИ, что НАТО не рассматривает возможность принятия Украины в свои ряды: "На повестке дня не стоит вопрос о плане действий по подготовке к членству в НАТО". Однако Столтенберг добавил — об этом он также заявил в своей речи перед украинским парламентом в июле — что, с его точки зрения, Украина "имеет право выбирать механизмы обеспечения своей безопасности", отметив также, что "в прошлом месяце мы приняли Черногорию, ставшую 29-м членом нашего альянса. Это доказывает, что двери НАТО остаются открытыми".

Таким образом, эта тема пока никуда не исчезнет

"В своем стремлении добиться вступления Украины в НАТО на фоне ухудшающихся отношений между США и Россией Порошенко упускает из виду — вполне возможно, сознательно — одну из основных причин того тяжелого положения, в котором сейчас оказались Украина и Россия. Именно небезосновательные опасения Москвы, что Украина может вступить в НАТО, стали одной из причин, спровоцировавших кризис в начале 2014 года", — напомнил американский политик.

За несколько недель до истории с Крымом (и примерно за месяц до начала военных действий на Донбассе) трое бывших президентов Украины (Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко) призвали новый киевский режим выйти из Харьковского соглашения 2010 года, которое давало российскому Черноморскому флоту право базироваться в Крыму (в обмен на скидки на российский природный газ), напомнил Джеймс Карден.

По вполне понятным причинам этот последний шаг в совокупности с протоколами безопасности и внешней политики, закрепленными в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом (которое Порошенко подписал в июне 2014 года), заставил российское правительство заподозрить, что НАТО готовит почву для принятия Украины в члены альянса, продолжает американский политик.

Менее опасные варианты

"Одной из разумных альтернатив членству Украины в НАТО мог бы стать договор, разработанный по образцу Австрийского государственного договора 1955 года. Последний представлял собой соглашение, достигнутое четырьмя оккупирующими державами (США, СССР, Великобритания и Франция), которое предоставляло Австрии независимость при условии, согласно документам Госдепартамента, что "получившее независимость государство Австрия провозгласит нейтралитет, став буферной зоной между Востоком и Западом", то есть не станет вступать ни в НАТО, ни в организацию Варшавского договора под руководством СССР", — продолжает автор статьи.

Чарльз Болен, легендарный американский дипломат, который был послом США в Москве с 1953 по 1957 год, писал в своих мемуарах "Свидетель истории", что, если говорить об Австрийском государственном договоре, то, с его точки зрения, "лидеры Кремля и, возможно, советское военное руководство сочли, что по-настоящему нейтральная Австрия могла оказаться для советской России более ценным приобретением, чем расколотая страна, в которой Красная армия будет оккупировать беднейшую половину", — напомнил Джеймс Карден.

"Ситуацию в послевоенной Австрии — которую оккупировали Восток и Запад — нельзя назвать идеальной аналогией к ситуации, которая наблюдается сегодня в Украине, однако западная дипломатия может извлечь весьма ценные уроки из того, что, по мнению Болена, тогда руководило действиями Кремля", — полагает американский политик.

"Но вместо того, чтобы выполнять условия Минского соглашения (в соответствии с которым Донбасс остается частью Украины, но при этом получает большую автономию от Киева) или искать более разумную альтернативу решениям важнейших проблем национальной безопасности, Порошенко продолжил бить тревогу в связи с очередным — на этот раз совершенно иллюзорным — вторжением России", — продолжает автор публикации.

"В своем недавнем выступлении перед украинским парламентом Порошенко заявил, что "доказательств ее (Москвы) подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше". Однако опасность, возможно, далеко не так очевидна и неизбежна, как утверждает Порошенко", — пишет Джеймс Карден.

Мэри Дежевски из британского издания Independent написала следующее: "Альянс НАТО проводил военные учения в Черном море, а перед этим и в районе западных границ Украины. В связи с этим стоит задать вопрос о том, кто и кому угрожает". "Действительно, если бы Россия готовилась к началу масштабной войны в Восточной Европе, стала бы она сокращать свой военный бюджет на 25% до 48 миллиардов долларов, о чем Кремль недавно объявил?", — интересуется американский политик.

"Как бы трудно ни было нашим рыцарям новой холодной войны поверить в это (некоторые из них имеют довольно слабое представление о российско-американских отношениях, о которых они так часто и с таким пафосом высказываются), призывы к мирному урегулированию украинского конфликта исходят не от Вашингтона, а от Москвы и Берлина", — продолжает автор статьи.

"Тем не менее, патовая ситуация сохраняется: урегулирование украинского конфликта — посредством выполнения условий Минского соглашения, а также решения серьезных проблем безопасности всех сторон конфликта — в нынешней ситуации невозможно", — полагает Джеймс Карден.