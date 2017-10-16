Riga.Rosvesty: двойной "выигрыш" президента Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Четвертого октября украинский парламент с неприсущей ему оперативностью и 233 голосами "за" из 450, принял законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета во временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей", направленный якобы на возвращение Донбасса под суверенитет Украины", — пишет Олег Пономарев в статье для Riga.Rosvesty.

"Переводя этот набор слов на более понятный язык, стало очевидным, что кризис на Донбассе украинская сторона решать не намерена, а необъявленная война будет продлена еще минимум на год. Также очевидным становится и то, что от принятия закона президент Украины Петр Порошенко выигрывает дважды. С одной стороны, он сохраняет перед западными "кураторами" лицо, декларируя приверженность мирному урегулированию кризиса. С другой — война, приносящая несусветные прибыли, заканчиваться не должна", — продолжает автор публикации.

Кадило крутится — лавэха мутится

"С неприсущим украинским политикам единодушием и провластная и оппозиционная к Петру Порошенко стороны, сошлись в одном — данный закон, по сути, проблемы на Донбассе не решает, а многие его статьи и правки напрямую противоречат друг другу. Более того, в Украине давно уже поговаривают, что восточный кризис можно было разрешить дипломатическим путем еще пару лет назад, без жертв и кровопролития с обоих сторон. Достаточно вспомнить слоган президентской кампании Порошенко в 2014 году: "Остановим войну 25 мая, сразу же после выборов", — напоминает Пономарев.

По мнению участника Трехсторонней контактной группы в Минске, украинского политика Виктора Медведчука, законопроекты Порошенко не только усугубляет конфликт, но и на сколько лет вообще отбрасывает какую-либо возможность возвращения "мятежных" районов Луганской и Донецкой областей под украинский суверенитет.

"Проголосовав, как за данный законопроект, так и за определение России, как страны-агрессора, Верховная рада создала дополнительные барьеры для дипломатического, политико-правового пути решения конфликта. Наряду с другими инициативами власти, раскалывающими Украину на части ("закон о декоммунизации", отказ от внеблокового статуса, провозглашение курса на членство в НАТО, закон об образовании, введение торговой, экономической и продовольственной блокады неподконтрольных Украине территорий), новый закон, принятый по Донбассу, отдаляет, если не делает невозможным, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", — заявил Медведчук.

По мнению оппозиционного политика, принятие этого закона не обошлось без давления "западных партнеров", ведь главная цель этого законотворческого абсурда — оправдать санкции против России с их дальнейшей пролонгацией и ужесточением. "Но это лишь для сохранения собственного реноме в глазах западных "доноров". Другой рукой Украина не брезгует принимать и далее российский капитал, а сама Россия за последний год стала третьим по величине инвестором в экономику Украины. Это как понимать?", — Интересуется автор статьи.

Ирина Луценко: этот закон спасет украинских военных от Гааги

"Впрочем, в Украине особо никто и делает секрета из того, что текст законопроекта согласовывался с Западом и им же корректировался. Накануне, в Администрации президента Украины (АП), заявили, что документ появился на свет после многочисленных консультаций со странами-участниками "нормандского формата" — Германией, Францией, Россией, а также с представителями США", — пишет Пономарев.

"Впрочем, если внимательно присмотреться к ключевым пунктам документа, то в целом данный закон носит сугубо декларативный характер. Как мы уже и говорили ранее, Украина провозглашает Россию страной-агрессором, возлагая на нее ответственность за ситуацию на временно неподконтрольных территориях. Украина также обещает всячески поддерживать своих граждан на неподконтрольных территориях, оказывать им гуманитарную помощь, поддерживать культурные связи, обеспечить доступ к украинским средствам массовой информации и национальным средствам правовой защиты и т. д. и т. п.", — говорится в статье.

"А вспомнит ли кто-нибудь, когда в последний раз Украина отправляла на Донбасс гуманитарную помощь? Зато в статьях 8 и 9 данного закона украинская сторона четко дает понять, что любые действия Вооруженных сил Украины на Донбассе отныне станут неподсудными. Как оговорилась по Фрейду представитель президента в ВР, а по "совместительству" супруга генерального прокурора Украины Юрия Луценко — Ирина, именно эти пункты должны "спасти украинских военных от Гааги". Как известно, практика использования армии внутри страны без объявления войны, но в условиях провозглашенной антитеррористической операции, вызывала приличную юридическую коллизию в Украине и многие действия ВСУ считали незаконными", — продолжает автор публикации.

"Еще одним интересным пунктом в законе является целый ряд изменений относительно местного самоуправления на Донбассе. В случае введения в Украине военного положения, ("Закон О правовом режиме военного времени"), центральная власть в Киеве наделяет себя правом досрочно прекратить полномочия сельских, районных или городских советов, заменив их на военно-гражданские администрации. А в данном случае, должность глав этих советов перестает быть выборной и их напрямую назначает Верховный Главнокомандующий, то есть президент Петр Порошенко. А это ли не узаконенный путь расставить на Донбассе лояльных к Киеву людей?", — интересуется Пономарев.

Однако, по мнению украинского политолога Владимира Фесенко, вероятность введения военного положения в Украине на данный момент весьма призрачна, ввиду все того же несовершенства украинского законодательства. Идея есть, а как ее реализовывать в рамках закона, никто не знает.

"Это будет что-то похоже на военное положение. Контролируемая Украиной часть Донбасса будет иметь особый порядок управления, будет усовершенствован механизм военно-гражданских администраций и четко определен порядок военных действий в Донбассе. Иными словами, фактически будет узаконены действия ВСУ, а президенту будут предоставлены полномочия на оперативное и единоличное реагирование в случае военных действий", — полагает политолог.

Украина — России: нам ваш Крым и даром не нужен

"Как мы уже и говорили, кроме массы противоречий, законопроект о "реинтеграции" Донбасса содержит в себе и явно антиукраинские статьи. Иначе, как понимать то факт, что "аннексированный" Россией Крым не только не учтен в программе возврата "мятежных территорий" под суверенитет Украины, но даже не вспоминается в каком-либо другом законопроекте", — интересуется автор статьи.

"Самое забавное при этом, что режим Порошенко и его сторонники постоянно орут об "оккупации Крыма", но в данном законе Крым в состав "оккупированных территорий" не включен. Более того, если украинские "патриоты" заявляют о том, что Крым оккупирован, и они тоже собираются его "освобождать", как и Донбасс, то по чисто военной логике нужно пытаться освобождать его именно сейчас, пока мост не достроен — потому что после окончания строительства Крымского моста снабжение и переброску российских войск с материка будет осуществлять гораздо проще", — иронизирует Фесенко.

Резюмирую закон о "реинтеграции" Донбасса в целом, Фесенко уверен в том, что он абсолютно не жизнеспособен и проблему Донбасса в ближайшей перспективе не решит. "Хотя в законе формально и заявляется о "стремлении к правовому урегулированию", но он фактически отменяет все достигнутые ранее договоренности (которые Киев никогда и не пытался соблюдать), а весь документ пропитан жаждой войны и крови вперемежку с банальной жадностью", — говорит политолог.

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"Возвращаясь же к пресловутым Минским соглашениям, на которых так настаивает Украина, то принятый закон создает лишь видимость их выполнения Киевом. Но и здесь Украина остается непоследовательной и противоречит сама себе. Если в Минских соглашениях четко сказано, что Россия не является стороной конфликта, а лишь участвует в его урегулировании, то в новом законе ее называют страной-агрессором", — говорится в статье.

"Где логика? Я не помню ни одного прецедента в истории, чтобы был "агрессор", были "оккупированные территории", а войну никто не объявляли. Наоборот, бывало — состояние войны между странами могло формально длиться десятилетиями, но что бы "оккупация" и "агрессия" имели место без объявления войны — я не могу вспомнить ни одного случая", — отметил Фесенко.