Дайджест зарубежных СМИ: крах Европы и старейшая голливудская страшилка

РИА Новости Украина

Отделение Каталонии от Испании не только грозит региону "экономической катастрофой", но и может разрушить всю Европу, а скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, получил новое развитие. Это далеко не все темы, обсуждаемые сегодня мировыми СМИ. Подробнее – в кратком дайджесте от РИА Новости Украина.

Старейшая голливудская страшилка

Скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, получил новое развитие: Американская киноакадемия решила исключить Вайнштейна из своих рядов. "Эра преднамеренного неведения и позорного соучастия закончилась", — пишет Telegraph.

Газета Guardian, в свою очередь, отмечает, что в общей сложности более десяти женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах, четверо из них — в насилии. Так, британская актриса Лизетт Энтони призналась Скотланд-Ярду, что Вайнштейн изнасиловал ее в конце 1980-х годов. Как пишет Times, это произошло в доме актрисы в Лондоне.

Американское издание New York Times называет "дело Вайнштейна" "старейшим голливудским ужасом" и отчаянно вопрошает: "Сколько же раз нам придется пройти через все это, чтобы положение по-настоящему изменилось". Французская версия издания Buzz Feed узнала, что Елисейский дворец обратился к канцелярии Великого магистра ордена Почетного легиона с предложением проанализировать "дело Вайнштейна" и рассмотреть возможность лишения голливудского продюсера этой почетной награды.

"Сейчас мы собираемся начать с канцелярией (Великого магистра ордена — ред.) обсуждение случая Харви Вайнштейна. Именно она должна изучить это дело", — цитирует издание заявление источников в Елисейском дворце. Гильдия продюсеров США примет решение об исключении Вайнштейна в понедельник.

Эпилог битвы за Ракку

Наступление курдских сил самообороны (YPG) на позиции террористов ИГ в сирийской Ракке западными СМИ расценивается как последний шаг к полному освобождению города. "Сражение за Ракку, критически важное для ослабления позиций ИГ, почти завершилось", — отмечает Parisien. Как пишет французская Monde, "ИГ терпит все больше поражений. Террористы почти побеждены в Ракке, и освобождение города, который они провозгласили своей столицей в Сирии, уже близко".

Journal du Dimanche напоминает, что курдские отряды самообороны YPG и SDF вошли в Ракку в июне и к настоящему моменту смогли освободить 90% города, под контролем террористов остаются только отдельные зоны Ракки. "Наконец, вырисовывается эпилог битвы за Ракку", — комментирует издание. Как пишет Guardian, боевикам ИГ удалось договориться с курдскими отрядами о возможности покинуть осажденный город.

По данным Journal du Dimanche, на подступах к Ракке террористов заберут автобусы и доставят их в восточную провинцию Сирии — Дейр-эз-Зор, где в настоящий момент на позиции боевиков наступает сирийская армия. Французские СМИ также не упускают из внимания успешную операцию сирийской правительственной армии по освобождению города Меядин, "одного из последних оплотов ИГ на востоке страны".

"Воспитание" в прямом эфире

Воскресенье 15 октября 2017 года отмечено красным цветом во французском календаре не только из-за того, что это выходной день: впервые президент страны Эммануэль Макрон ответит на вопросы журналистов двух телеканалов в прямом эфире. "Он ждал пять месяцев, день в день, с момента прихода в Елисейский дворец. В это воскресенье Эммануэль Макрон посвятит час телевизионному интервью с журналистами TF1 и LCI", — пишет Express. Figaro отмечает, что с момента своего избрания Макрон "держится на расстоянии от прессы" и даже отказался от традиционного президентского интервью в День взятия Бастилии 14 июля.

По мнению издания Point, предстоящее часовое интервью напрямую из президентского кабинета в Елисейском дворце предоставит Макрону возможность "защитить свою бюджетную и социальную политику", которая в последнее время испытала волну критики из-за развернутых реформ трудового законодательства. "Спустя пять месяцев сгустились тучи", пишет Express, и теперь, как сказал официальный представитель правительства Кристоф Кастанер, настало время для того, чтобы французы получили "необходимое воспитание" в вопросе проводимых реформ.

Экономическая катастрофа и крах Европы

В ожидании ответа главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на требование Совета министров Испании прояснить статус подписанной, но не вступившей в силу декларации о независимости региона, уроженец Барселоны и экс-премьер Франции Мануэль Вальс призвал правительство сепаратистов отказаться от опасного пути. В своей авторской статье для еженедельника Journal du Dimanche он предупредил, что отделение Каталонии от Испании не только грозит региону "экономической катастрофой", но и может разрушить Европу.

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Вальс подчеркивает, что отделение от Испании означает выход из Европейского союза и из зоны евро. "Это обернется экономической катастрофой, которая уже началась вместе с закрытием представительств некоторых компаний", — пишет французский политик. По мнению экс-премьера, отделение Каталонии противоречит истории и идентичности этого региона и может привести к распаду не только Испании, но и всей Европы.

"Этот путь означает разрушение Испании, разрушение Европы. Это противоречит истории и идентичности Каталонии. Сила этого региона, его культуры и экономики заключается в том, что он является одновременно каталонским, испанским и европейским. Если вы отнимите один из этих элементов, вы потеряете часть идентичности", — заключил Вальс.

Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, правительство задействует 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе. Вальс же обратился к властям Каталонии с призывом "уважать Испанию", "помогать ее правительству" и быть солидарными с теми решениями, которые примет премьер Мариано Рахой.