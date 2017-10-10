The New York Times: Украина – мировое средоточие интриг

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Полтава — После четырех лет расследований, которые проводили немецкая полиция, ФБР и другие агентства по борьбе с преступностью всего мира, хорошо вооруженные сотрудники служб безопасности ворвались в квартиру одного из жителей Полтавы — города, расположенного в центральной части Украины. После короткой перестрелки они схватили того, кого искали — человека, подозреваемого в создании банды киберпреступников, которую обвиняют в краже более 100 миллионов долларов", — пишут Эндрю Крамер и Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.

Арест 33-летнего Геннадия Капканова, украинского хакера российского происхождения, и ликвидация Avalanche — масштабной сети компьютеров, которые он и его сообщники взломали посредством вирусов и превратили в глобальное преступное предприятие — вызвал бурю аплодисментов в адрес Украины со стороны ее зачастую вялых западных сторонников, напомнили журналисты.

"Однако на следующий же день г-н Капканов исчез. Судья районного суда Полтавы отклонил просьбу прокуратуры о предварительном задержании на 40 дней и вынес решение о его освобождении. С тех пор г-на Капканова никто не видел", — напомнили авторы статьи.

"До сих пор остается неясным, было ли бегство г-на Капканова результатом коррупции, некомпетентности или сочетания первого и второго. Генеральный прокурор в Киеве пригрозил уволить местного прокурора, однако позже решил этого не делать, когда стало ясно, что этим делом занимался один из его собственных помощников", — говорится в публикации.

Это фиаско в Полтаве помогает понять, почему Украина — чрезвычайно многообещающая страна с ее образованным населением, плодородными землями и активным гражданским обществом — так часто становится источником резонансных скандалов, пишут Крамер и Хиггинс.

"За последний год Украина столкнулась с множеством досадных разоблачений: неучтенные выплаты гонораров бывшему главе предвыборного штаба президента Трампа Полу Манафорту; созданная в Украине вредоносная программа, которую хакеры использовали для атак в период предвыборной кампании 2016 года в США; предположения о том, что украинские ракетные технологии, созданные в советскую эпоху, возможно, были украдены Северной Кореей", — продолжают журналисты.

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"Все эти истории никак не связаны друг с другом ни по времени, ни по содержанию. Г-н Манафорт работал в Украине еще до революции 2014 года, а два оставшихся события произошли там уже после нее. Однако в основе всех этих историй лежат одни и те же недостатки слабого правительства, насквозь пронизанного коррупцией и страдающего от постоянного давления со стороны России, а также те возможности для разного рода махинаций и мошенничества, которые открываются благодаря этой слабости", — говорится в статье.

"Почему вокруг Украины столько шума? Потому что Украина — это эпицентр конфронтации между западным демократическим миром и авторитарными, тоталитарными государствами", — сказал в своем интервью Александр Турчинов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он назвал сообщения о том, что Украина предоставила ракеты Северной Корее, российской дезинформацией, направленной на то, чтобы лишить Украину поддержки Запада.

Но пока с момента распада СССР в 1991 году Россия усиленно старалась ослабить Украину и удержать ее внутри сферы влияния Москвы… Украина сама отнимала у себя силы, пишут Крамер и Хиггинс. "Нить, которая связывает странные события, происходящие в Украине, — это почти всегда коррупция, — сказал Сергей Лещенко, оппозиционный член украинского парламента и убежденный критик президента Украины Петра Порошенко.

По словам Лещенко, г-н Порошенко лучше своего предшественника — клептократа, пророссийского президента и бывшего клиента г-на Манафорта Виктора Януковича, который в феврале 2014 года бежал в Россию в результате протестов в Киеве. "Но только потому, что он слабее, а общество сейчас стало гораздо сильнее", — добавил г-н Лещенко.

"В отличие от своего российского коллеги, президента Владимира Путина, г-н Порошенко вынужден считаться с энергичной свободной прессой, которая получает огромное удовольствие, проверяя и разоблачая ошибки правительства и маневры его представителей, которые руководствуются только собственными интересами", — продолжают журналисты.

"Украина, если не считать страны Балтии, — это единственное постсоветское государство, которое не стало авторитарным", — отметил Сергей Плохий, профессор Гарварда и автор истории Украины. В отличие от стран Балтии, которые наслаждались кратким периодом независимости между Первой и Второй мировыми войнами, Украина в течение многих столетий находилась в подчинении у более сильных держав, включая Польшу, Австрию и Россию, что привило ее народу весьма настороженное отношение к власти, говорится в статье.

"Какова национальная идея Украины? Сопротивление власти", — сказал Тарас Чорновил, бывший советник г-на Януковича. "Болезненная история Украины, которая долгое время представляла собой угнетаемый придаток, лишила ее способности противостоять беззаконию, противоречащему выстроенному на основании норм порядку Евросоюза, в который Украина стремится вступить", — говорится в статье.

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"Ее попытки остаться демократией и при этом выстроить национальное государство зачастую являются беспорядочными, ее олигархи сохраняют свое влияние, и, учитывая фактическое отсутствие государственного контроля над СМИ и конкуренцией между олигархами, постсоветскую коррупцию можно увидеть невооруженным взглядом", — отметил г-н Плохий.

"Внутренняя служба разведки Украины, СБУ — учитывая, что ее полномочия в области ведения слежки были существенно расширены благодаря тому оборудованию, которое США предоставило Киеву после бегства г-на Януковича в Россию, — вносит свой вклад в чрезвычайно выборочную и искаженную прозрачность, публикуя информацию о предполагаемых преступлениях, зачастую чтобы достичь каких-то своих политических целей или ради финансовой выгоды", — пишут Крамер и Хиггинс.

"СБУ, контролируемая г-ном Порошенко, превратилась в инструмент внутренних политических и деловых сражений, и борцы с коррупцией обвиняют эту службу в том, что она вовсе не помогает, а мешает их работе", — говорится в статье.

"Хотя политики до сих пор оказывают на них влияние, украинские органы охраны правопорядка больше не являются трясиной некомпетентности и коррупции, коими они были прежде. Они смогли установить наблюдение за бывшими деловыми партнерами г-на Манафорта и найти свидетельства хакерских атак России в период предвыборной кампании в США — отчасти благодаря технической поддержке Америки", — напоминают журналисты.

"Центральное разведывательное агентство помогло удались российскую систему отслеживания телефонных разговоров и установить компьютеры, предоставленные Америкой, как сказала Виктория Горбуз, прежде возглавлявшая отдел связей в СБУ, который работал с иностранными правительствами", — продолжают авторы публикации.

Отдел г-жи Горбуз переводил телефонные разговоры, перехваченные благодаря новой системе, и передавал их американцам, пишут Крамер и Хиггинс. "Наша команда переводила их и немедленно, в круглосуточном режиме, пересылала их нашим американским коллегам", — сказала она.

"Мы не знаем, получили ли американские власти какие-либо расшифровки телефонных разговоров, имеющих отношение к вмешательству России в выборы. Однако один чиновник украинских правоохранительных органов передал журналистам частичные записи телефонных разговоров бывших партнеров г-на Манафорта", — говорится в статье.

"Однако ликвидировать российскую сеть для ведения наблюдения оказалось гораздо проще, чем ограничить влияние России, которая не отпускала Украину с момента обретения ей независимости в 1991 году и стала вести себя гораздо агрессивнее в последние несколько лет", — пишут Крамер и Хиггинс.

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"С марте 2014 года Украина потеряла Крым и крупные участки ее промышленных районов на востоке страны… Украина также превратилась в испытательную площадку для технологий дезинформации и хакерских технологий, которые позже были применены в ходе предвыборных кампаний в США и во Франции", — говорится в статье.

"Украинские чиновники неизменно ссылаются на вмешательство России, пытаясь объяснить, почему попытки справиться с коррупцией и другие меры, на которых настаивает Запад, оказываются безуспешными. Хотя Россия является очень удобной отговоркой, она также представляет собой реальную угрозу", — пишут Крамер и Хиггинс.

"В центре Полтавы стоит созданный еще в царскую эпоху памятник победы России над Швецией в битве 1709 года, которая заложила основу для господства России в этом регионе и лишила украинцев шанса на обретение независимости", — продолжают авторы статьи.

"Хотя сейчас его окружают украинские флаги, этот памятник продолжает стоять на своем месте как напоминание о присутствии России в стране, которая отчаянно пыталась создать дееспособное независимое государство на хрупкой основе, оставшейся после 70 лет коммунистического режима и нескольких столетий подчинения русским царям", — напоминают журналисты.

Игорь Гавриленко, преподающий историю Украины в Полтавском национальном техническом университете, считает, что освобождение г-на Капканова — человека, которого считают авторитетом в мире киберпреступности — является типичным проявлением недееспособности, характерной для Украины.

"Вся ситуация абсурдна, но меня в моей стране больше ничего не удивляет, — сказал он, сидя на скамейке в парке рядом с памятником Полтавской битве. — Украина — это страна, где возможно все, если у вас есть деньги".

"Именно на Украину обратил внимание г-н Манафорт, искавший новые деловые горизонты после того, как он завершил работу на деспотов в Африке и Азии. Открыв магазин в Киеве, он наладил отношения с группой российских и украинских олигархов и политиков, в которую также входил г-н Янукович, лишившийся власти в 2014 году", — пишут Крамер и Хиггинс.

"Г-н Чорновил, который в 2004 году работал в предвыборном штабе г-на Януковича, помнит г-на Манафорта как человека "высокомерного и самоуверенного", как шоумена, который любил организовывать масштабные, эффектные мероприятия, требующие щедрого финансирования. По его словам, секретный учетный журнал, где фиксировались гонорары г-на Манафорта и многих других, был частью попыток отследить те денежные потоки, которые проходили через администрацию г-на Януковича", — говорится в статье.

"Деньги крали все, и партия хотела отследить, кто сколько получал, — объяснил г-н Чорновил. — Они никогда не задумывались о том, что они могут потерять власть и что однажды эти записи могут быть опубликованы". По его словам, г-н Манафорт часто ссорился с представителями окружения г-на Януковича, но "по каким-то причинам он имел колоссальное влияние на Януковича". Чорновил добавил: "Он находился здесь не из идеологических побуждений, а ради денег. Он находился здесь исключительно ради денег".

"Свержение г-на Януковича в 2014 году положило конец бизнесу г-на Манафорта в Киеве. На волне реформистской лихорадки к власти в стране пришел г-н Порошенко. Однако то, что в течение многих лет было сильной стороной Украины как плюралистического общества и одновременно ее фундаментальным недостатком, никуда не исчезло: речь идет о хрупком государстве, раскол внутри которого объясняется действием противоборствующих экономических и региональных интересов, пытающихся навязать ему либо российский авторитаризм, либо европейскую диктатуру закона", — пишут Крамер и Хиггинс.

"В этой стране никогда не было сильного государства. Средневековая феодальная мозаика, хрупкие королевства и республики казаков не имели ничего общего с европейским абсолютизмом или русским авторитаризмом, — написал Валерий Пекар, профессор Киево-Могилянской бизнес-школы, в своей недавно опубликованной статье. — Это страна баланса, а не лидерства. Никто не сможет управлять Украиной как король".

"Запад, который уже устал от несостоятельности Украины, побуждает г-на Порошенко — с переменным успехом — существенно уменьшить влияние коррумпированных олигархов и ставленников России, которые часто получали власть при г-не Януковиче. Г-н Порошенко создал антикоррупционное агентство и ввел систему обязательного декларирования активов для чиновников и членов парламента. Однако он так и не создал специальный суд, находящийся за рамками действующей судебной системы, который бы занимался рассмотрением дел о коррупции", — пишут Крамер и Хиггинс.

Лариса Кулишова, судья в Полтаве, отпустившая г-на Капканова, отрицает, что она совершила ошибку. В своем коротком интервью она заявила, что она вынесла решение в полном соответствии с действующими украинскими и европейскими законами. Она оспорила апелляции, которые были поданы уже после бегства хакера, и заявила: "Я не считаю, что я допустила ошибку".

Лариса Гольнык, судья того же суда, отметила, что она не может представить, что могло побудить ее коллегу отпустить г-на Капканова, но при этом она выразила разочарование в связи с таким решением. "Г-жа Гольнык имеет горький опыт давления на судей. Вооружившись скрытой камерой, предоставленной ей следователями, занимавшимися делами о коррупции, она сняла, как представитель мэра Полтавы предлагал ей взятку в размере 5 тысяч долларов за закрытие одного дела", — говорится в статеь.

"Когда это видео попало в сеть, оно вызвало бурю негодования со стороны общественности, однако дело в отношении мэра и его представителя так и не было открыто", — пишут Крамер и Хиггинс. "Каждый раз, когда происходит что-то откровенно противозаконное, я спрашиваю себя: как такое может случиться, — призналась г-жа Гольнык. — А мне все время говорят: брось, ты уже должна была привыкнуть к этому".