Deutsche Welle: Украина не отказывается от Донбасса, но...

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Deutsche Welle обратилась к европейским экспертам с просьбой прокомментировать законопроекты президента Украины Петра Порошенко по Донбассу, один из которых — о реинтеграции Донбасса — был принят Радой в первом чтении 6 октября. Политологи среди прочего обратили внимание, что в представленных президентом документах нет использовавшегося до сих пор выражения "проведение антитеррористической операции". Понятие "АТО" заменено формулировкой "осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях", говорится в статье.

Прощание с АТО

Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в интервью DW соглашается, что это уже давно следовало сделать. "АТО больше подходит под сценарий гражданской войны. Но это не гражданская война. Поэтому лучше использовать другие, более подходящие формулировки относительно того, с кем происходит конфликт. В 2014-м году при тех обстоятельствах, когда фактически не было армии, происходящее на востоке Украины назвали Антитеррористической операцией. Но позже, когда начались уже настоящие военные операции, обычная война, термин АТО уже не соответствовал действительности", — полагает эксперт.

Аналитик Центра Карнеги, специализирующийся на исследовании Украины и Восточной Европы, Балаж Ярабик также поддерживает изменения по АТО, но подчеркивает, что это не меняет ни ситуацию с конфликтом, ни статус территорий. "Сюрприза нет в законопроектах. Это то, как Украина видит конфликт и его решение. Россию назвали агрессором… Но в остальном — преимущественно косметические риторические изменения", — убежден он.

Миротворцы в Донбассе

Официальный Киев полагает, что предложенные в президентских законопроектах положения, в частности, о признании России агрессором, усилят переговорные позиции Украины и сделают невозможным участие РФ и ее представителей в потенциальной миротворческой миссии ООН в Донбассе, говорится в статье.

Впрочем, Густав Грессель напоминает, что в этой миссии могут участвовать только страны, которые не имеют территориальных противоречий с Украиной. "Это автоматически не позволяет принять участие России из-за аннексии Крыма. Не может быть мандата для РФ, позволяющего отправить или легализовать свои войска в Украине. В Грузии был мандат у россиян от СНГ на миротворческую миссию — и в 2008-м все увидели, какой там мир. В ООН и так все, кроме РФ, понимают, что российские представители не могут быть в составе миротворческой миссии ", — полагает эксперт.

Балаж Ярабик также подчеркивает, что украинский закон не имеет прямого влияния на то, как должна выглядеть миротворческая миссия. "Не думаю, что в ООН поверили бы российским солдатам. Россия заявляет, что она не является стороной конфликта и непосредственно не участвует в нем, но все знают, что она так или иначе все равно задействована. Я думаю, что эта дискуссия скорее важна для внутренних украинских дебатов, чем даст какое-либо существенное преимущество на международном уровне", — считает Ярабик.

Отвлечь внимание от критики?

Опрошенные DW эксперты указывают на внутриполитические причины того, почему именно сейчас президентом Порошенко было инициированы эти законопроекты. По словам Густава Гресселя, с одной стороны, это реакция на попытки России заморозить конфликт, а, с другой — шаг во внутренней политике, имеющий целью отвлечь внимание от критики в отношении неэффективного проведения реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

Аналитик Центра Карнеги Балаж Ярабик надеется, что главная цель законопроектов — не просто отвлечь внимание, и напоминает о рисках — прежде всего, экономических. "Украина пытается подчеркнуть роль России (в конфликте. — Ред.) — и очевидно, что в Киеве уже предвыборное состояние, и патриотические месседжи крайне важны. Поэтому и возникает желание использовать этот закон для внутренних нужд. Но чем больше вы подчеркиваете, что воюете с Россией, тем меньше иностранных инвесторов захотят вкладывать в Украину. Политически от этого можно что-то выиграть, но не экономически", — предостерегает Ярабик.

Реалии Донбасса — в юридическую форму

Главная, уже давно назревшая, задача законопроектов Порошенко — законодательно урегулировать ситуацию вокруг конфликта на востоке Украины, чтобы сегодняшние реалии Донбасса были оформлены юридически. На этом в интервью DW акцентирует внимание эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Вильфрид Ильге. По его мнению, законопроекты позволяют продолжить минский процесс, и это важно для западных партнеров Украины.

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"Особое значение, например, для Германии имеет статья 6 о защите прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях и содействие их социально-экономическим и гуманитарным потребностям. Это важный сигнал, что Украина не отказывается от Донбасса, а будет способствовать воссоединению, а не отторжению, проводя реинтеграцию и возвращая свои территории", — считает Ильге. При этом он отмечает, что в законопроекте есть много деталей и нюансов, которые еще нужно проверить, так как "дьявол кроется в деталях".