О чем пишут в мире: иранский атом, тайны стрелка из Лас-Вегаса

РИА Новости Украина

ЕС на страже иранского атома

Европейские политики готовятся защитить соглашение по иранскому атому, которому угрожает денонсация со стороны США, пишет газета Wall Street Journal.

Как стало известно ранее, президент Дональд Трамп уже на следующей неделе может объявить о несоблюдении Ираном соответствующих договоренностей. В этом случае конгрессу США предстоит в течение 60 дней принять решение, восстанавливать ли экономические санкции против Тегерана, отмена которых была одним из условий сделки.

Как РФ и Китай, так и европейские члены "шестерки" спонсоров соглашения выступают против его разрыва. Согласно официальной линии европейских политиков, сертификация соглашения со стороны США является их внутренним делом, поскольку этот механизм прописан не в самом договоре, а в американском законодательстве. В этих условиях европейские дипломаты сосредоточили свои усилия, чтобы убедить конгрессменов в отказе от возобновления санкций.

Как сообщает издание, французский постпред при ООН Жерар Аро вместе со своими коллегами из Британии и Германии уже обсудили этот вопрос с влиятельными конгрессменами, представляющими, как республиканцев, так и демократов. Кроме того, любые действия Белого дома против соглашения, вероятнее всего, станут главной темой для обсуждения на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 16 октября, отмечает газета.

Независимость реальная и мнимая

Британская газета Financial Times побеседовала с бывшим главой Каталонии Артуром Масом, который заявил, что автономное сообщество в составе Испании еще не готово к "реальной независимости". Политик отметил, что регион "завоевал право стать независимым государством", но признал, что среди каталонских лидеров идет дискуссия: настал ли момент для одностороннего провозглашения независимости.

"Важно понимать, что такое провозглашение должно привести к созданию по-настоящему независимого государства. Для независимости необходимы определенные элементы, которых у нас пока нет", — сказал Мас, упомянув, в частности, структуры территориального контроля, налоговых сборов и судебных органов. Он также заявил о необходимости прагматизма в условиях агрессивной политики Мадрида.

Деловое издание напоминает, что в пятницу совет министров Испании на заседании принял закон, облегчающий перенос юридического адреса компаний, предприятий и финансовых учреждений. О своем намерении воспользоваться этой возможностью в связи с политической нестабильностью в Каталонии уже объявил один из крупнейших банков Испании CaixaBank, энергетическая компания Gas Natural Fenosa и другие флагманы региональной экономики.

Стрелок из Лас-Вегаса: сенсации и опровержения

Мировая пресса сообщает новые подробности о стрелке из Лас-Вегаса Стивене Пэддоке, которые, однако, не помогают приблизиться к мотивам устроенной им расправы. При этом некоторые сенсационные детали были опровергнуты правоохранителями уже через несколько часов после появления в СМИ.

Так, сообщалось, что в комнате стрелка полицейские нашли зарядное устройство, которое не подходило ни к одному из телефонов злоумышленника. Однако позже полиции удалось разобраться с девайсами, и недостающий телефон был найден, пишет британская Daily Mail.

Кроме того, газета New York Daily News отмечает, что полиция опровергла многочисленные сообщения о том, что в то время, когда автомобиля Пэддока не было в гараже отеля, кто-то открывал его номер карточкой-ключом.

Что касается некоей таинственной женщины, в компании которой был замечен Пэддок, то, по данным газеты New York Post, как удалось установить следователям, речь идет о представительнице древнейшей профессии.

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Еще одной ниточкой для следователей остается записка, обнаруженная в комнате стрелка: послание состоит только из цифр, в настоящий момент его анализируют эксперты, пишет Newsweek.

Долой ядерное оружие

Мировые издания отмечают, что в 2017 году Нобелевская премия мира почтила стремление избавиться от 15 тысяч единиц ядерного оружия, вручив награду сторонникам полного разоружения в этой сфере.

Как пишет газета Financial Times, Международная компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) была удостоена премии "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного арсенала и ее новаторским усилиям по достижению конвенционных запретов на использование такого оружия".

Присуждение премии стало неожиданностью для исполнительного директора ICAN Беатрис Фин, которая подумала, что звонок с поздравлениями от Нобелевского комитета был розыгрышем, пишет New York Times. Издание Telegraph добавляет, что ICAN получит свою награду — золотую медаль, диплом и чек приблизительно на сумму более миллиона долларов на церемонии в Осло 10 декабря.

Продюсер "Криминального чтива" уходит с должности

Американские и европейские издания активно освещают новость о бессрочном отпуске продюсера легендарных фильмов "Убить Билла" и "Криминальное чтиво" Харви Вайнштайна, который обвиняется во множестве случаев сексуальных домогательств.

По данным газеты New York Times, которая и проводила расследование в отношении продюсера, в пятницу совет директоров американской кинокомпании The Weinstein Company сообщил об уходе с должности генерального директора компании — Вайнштайна. Жаркая дискуссия совета директоров о том, как стоит отреагировать на обвинения, длилась около трех часов.

Газета добавляет, что по сообщению компании, внешняя юридическая фирма займется расследованием обвинений Вайнштайна в том, что он на протяжении десятилетий сексуально домогался актрис и коллег.

"Как сказал Харви, для него важно получить профессиональную помощь в решении проблем, которые он признал. Следующие шаги будут зависеть от терапевтического прогресса Харви, результатов независимого расследования совета директоров и личных решений Харви", — цитирует газета заявление совета директоров компании, которое было подписано четырьмя членами совета.

Как отмечает газета, сам Харви Вайнштайн не подписал это заявление. Он также заявил о "стопроцентной" поддержке со стороны своей супруги британского модельера Джорджины Чапман, пишут газеты Telegraph и Times.