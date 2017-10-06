ТОП событий в мире: ядерная сделка США, тайны Пэддока, скандал в Голливуде

РИА Новости Украина

Трамп откажется от ядерной сделки с Ираном

Многие СМИ сегодня обратили свое внимание на новость о том, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. "Как сообщили люди, получившие в четверг информацию на специальном брифинге по стратегии Белого дома по Ирану, президент Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном", — отмечает издание Washington Post. По его информации, глава государства считает, что она "не отвечает национальным интересам США".

"Сторонники соглашения полагают, что его аннулирование может послужить поводом для начала гонки вооружений и усилить напряжённость на Ближнем Востоке", — отмечает британская Telegraph. New York Times считает, что отказ от сделки станет "шагом, который антагонизирует Иран и приведет к распространению ядерного оружия во всем мире". По мнению издания, подобное решение приведет к игнорированию того факта, что соглашение действительно работает. Более того, это отстранит от США некоторых союзников и лишь усугубит ситуацию вокруг КНДР, а также "подорвет уверенность в Америке и ее способности вести переговоры". Financial Times, в свою очередь, пишет, что один из источников в американской администрации сообщил, что "несмотря на презрение, с которым Трамп относится к сделке, он все еще надеется, что сможет исправить соглашение, не выходя из него".

Стихия вновь обрушилась на Америки

Ряд изданий активно освещают последствия и возможные угрозы тропического шторма "Нэйт", сформировавшегося в четверг у побережья Никарагуа. Так, издание Milenio пишет, что число жертв стихии в Центральной Америке уже достигло 25 человек, 15 из них погибли на территории Никарагуа, семь – В Коста-Рике и еще трое в Гондурасе. По данным издания, в Никарагуа власти закрыли все школы из-за шторма и ввели чрезвычайное положение. "Метеорологи отмечают, что в пятницу вечером в Мексике будет опасность урагана", — пишет Milenio. "Наводнения, оползни, изолированные территории – это все видимые последствия тропического шторма "Нэйт" в Коста-Рике", — пишет другая газета Nacion. Согласно ее информации, власти страны уже приступили к оценке ущерба от стихии в таких населенных пунктах, как Санта-Крус, Гуанакасте, Пунтаренас, Сан-Хосе, Очомого и Картаго. Американское издание Washington Post подчеркивает, что новый шторм не остался без внимания властей США. Главы штатов Алабама, Луизиана, Флорида и Миссисипи уже ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения тропического шторма, который по мере движения в сторону американского побережья может усилиться до урагана. Нефтяные и газовые компании также начали эвакуировать свои платформы из Мексиканского залива, отмечает газета.

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Тайны стрелка из Вегаса

Трагедия в Лас-Вегасе, ставшая крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия, по-прежнему не сходит с первых страниц ведущих мировых изданий, активно освещающих новые детали расследования.

Так, музыкальный журнал Billboard пишет, что стрелок в августе забронировал номера в чикагской гостинице, расположенной напротив места проведения крупного музыкального фестиваля Lollapalooza, который, как отмечается, "ежегодно собирает сотни тысяч музыкальных фанатов в Грант-парке (месте профедения фестиваля – Ред.) ".

Как пишет Guardian, Стивен Пэддок также мог использовать начиненную взрывчаткой машину для совершения массового убийства. При этом, по информации издания, "следователи тщательно изучали его прошлое, однако до сих пор не выяснили его мотивы. Ей вторит и New York Times, отмечающая, что мотивы зверского преступления "остаются загадкой, вызывая раздражение общественности и оказывая огромное давление на федеральных и местных следователей". По мнению газеты, оставленные Пэддоком улики скорее создают больше таинственности, нежели помогают раскрытию дела.

Раскаяние продюсера "Убить Билла"

В центре внимания практически всех СМИ сегодня находится расследование New York Times, результаты которого указали на множество случаев сексуальных домогательств к коллегам со стороны продюсера кинокартин "Властелин колец" и "Убить Билла" Харви Вайнштайна, о которых ранее не было известно.

По данным издания, Вайнштайн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Среди его "жертв" были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. "Я признаю, что мое поведение с коллегами причинило много боли в прошлом, и я искренне извиняюсь за это. Хотя я и стараюсь вести себя лучше, я знаю, что мне предстоит еще долгий путь", — написал он в своем заявлении для издания Times.

По словам Вайнштайна, он уже обращался к специалистам, которые могут помочь ему справиться с его "демонами", а сейчас он планирует взять отпуск, чтобы "разобраться с этой проблемой". Адвокат Вайнштайна Чарльз Хардер в своем комментарии для издания Hollywood Reporter назвал представленные New York Times доказательства "ложными и клеветническими" и заявил о подготовке иска против газеты. "Мы направили Times факты и доказательства, но они проигнорировали их и поспешили опубликовать (свое расследование – Ред.). Теперь мы занимаемся подготовкой иска. Все доходы будут переданы женским правозащитным организациям", — приводит Hollywood Reporter его слова.