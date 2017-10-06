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    Позиция ЕК: Люксембург должен взыскать с Amazon 250 млн евро

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    Еврокомиссия хочет, чтобы власти Люксембурга, страны-члена Евросоюза, взыскали с Amazon около 250 миллионов евро, связанных с расследованием еврокомиссии о налогообложении компании, сообщила в среду ЕК.
    Государственный флаг Люксембурга у военного мемориала Gëlle Fra
    Фото из открытых источников

    Мария Князева — Брюссель, для РИА Новости Украина

    Еврокомиссия проводила свое расследование по этому делу с октября 2014 года. Оно касалось налогового решения, которое приняли власти Люксембурга в отношении Amazon в 2003 году, а затем пролонгировали в 2011 году. Этим решением был одобрен метод расчета налогооблагаемой базы компании Amazon EU, сообщает ЕК.

    С 1995 по 2013 год премьер-министром Люксембурга был Жан-Клод Юнкер, ныне возглавляющий Еврокомиссию. Кроме того, в течение многих лет он также являлся министром финансов страны, говорится в его биографии на сайте ЕК.

    "Расследование Еврокомиссии пришло к выводу, что налоговое решение Люксембурга одобрило неоправданный метод расчета налогооблагаемой прибыли Amazon в Люксембурге", — говорится в пресс-релизе ЕК, сообщают РИА Новости.

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    Domenico Citrangulo/flickr.com
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    По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, налоговые решения страны способствовали занижению налоговых отчислений компании на протяжении примерно восьми лет — с мая 2006 по июнь 2014 года.

    В итоге, Люксембург своим решением предоставил Amazon незаконную налоговую выгоду в размере около 250 миллионов евро, говорится в материалах ЕК.

    Еврокомиссия считает, что это было незаконно в рамках правил Евросоюза по оказанию государственной помощи. Теперь Люксембург должен вернуть эти средства, говорится в пресс-релизе.

    Власти Люксембурга приняли к сведению решение ЕК и проанализируют его. При этом Люксембург не считает, что страна оказывала компании Amazon несовместимую с законодательством Евросоюза государственную поддержку, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства страны.

    Решение Еврокомиссии касается перераспределения прибыли между компаниями группы Amazon в Люксембурге, свидетельствуют материалы ЕК.

    Amazon EU – операционная компания, которая ведет европейский розничный бизнес Amazon. Компания фиксирует прибыль от всех продаж в Евросоюзе, поскольку покупая товары на любых сайтах Amazon в Европе, клиенты покупают их у этой люксембургской компании, сообщает ЕК.

    Amazon Europe Holding Technologies – это компания, у которой нет ни сотрудников, ни офисов, ни деловой активности. Эта компания является посредником в области прав на интеллектуальную собственность между операционной компанией в Европе и Amazon в США, свидетельствуют материалы ЕК.

    Такая структура компаний Amazon в Люксембурге действовала с мая 2006 года по июнь 2014 года, затем Amazon изменил схему работы в Европе.

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    Согласно материалам ЕК, компания Amazon EU переводила подавляющую часть своей прибыли в Amazon Europe Holding Technologies. При этом, по законодательству Люксембурга, операционная компания должна была платить корпоративные налоги в Люксембурге, холдинг – нет, так как являлся "ограниченным партнерством".

    "В результате три четверти прибыли Amazon от всех ее продаж в Европе оставалась не обложенной налогами", — сказала Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

    Интеллектуальная собственность Amazon, к которой относятся, к примеру, торговые марки, была разработана в США. Amazon Europe Holding Technologies держал определенные права на интеллектуальную собственность для Европы, но сам ими не пользовался, а передавал Amazon EU, свидетельствуют материалы ЕК.

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    Холдинг получал от Amazon EU гонорары за права на интеллектуальную собственность Amazon, и переводил часть этих денег в Amazon в США в качестве вклада в стоимость развития интеллектуальной собственности, свидетельствуют материалы.

    Стоит отметить, что Еврокомиссия в рамках нынешнего расследования не рассматривала саму структуру взаимодействия компаний Amazon в Европе, а также общую налоговую систему Люксембурга и платежи, переводимые холдинговой компанией из ЕС в США.

    "Мы расследовали метод определения гонораров, уплаченных операционной компанией в холдинговую компанию", — сказал Вестагер.

    Расследование Еврокомиссии показало, что уровень гонорарных платежей, одобренный налоговым решением Люксембурга, был завышен и не отражал экономическую реальность, говорится в пресс-релизе ЕК.

    Гонорары в среднем превышали 90% операционной прибыли Amazon EU, свидетельствуют материалы ЕК.

    "Это было значительно больше, чем было нужно холдинговой компании, чтобы платить Amazon в США", — сказала Вестагер.

    Еврокомиссия пришла к выводу, что такие объемы гонораров были не оправданы, сказала она.

    Люксембург, поэтому, должен взыскать с Amazon примерно 250 миллионов евро неоплаченных налогов, а также проценты, сказала еврокомиссар.

    "Эта сумма покрывает период в восемь лет, в течение которых у Amazon действовала такая структура" взаимодействия компаний в Европе", уточнила она.

    Вестагер добавила, что определение точной суммы взыскания остается за налоговыми властями Люксембурга.

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