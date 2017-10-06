Сколько рядовой американец платит за войны США?

Владимир Матвеев, обозреватель

Согласно данным исследовательской организации National Priorities Project, каждый час американские налогоплательщики платят за войну $ 8,36 млн.

Ранее не подлежавшие разглашению данные Пентагона в цифрах показывают, сколько среднестатистический налогоплательщик США заплатил за боевые операции в Афганистане, Ираке, а сейчас — и в Сирии.

Тайлер Дэрдин (Tyler Durden) в статье под названием "Сколько денег ты отдаешь, чтобы оплатить войны с 9/11" опубликованной порталом Zero Hedge, пишет, что, согласно сводному отчету ведомства на двух страницах, совокупная стоимость 16-летней войны на Ближнем Востоке стоила каждому американскому налогоплательщику 7 500 долларов США.

Согласно Defense One, американцы больше всего заплатили за войны в 2010 году — в среднем 767 долларов на одного налогоплательщика. С того момента годовая сумма платежа сократилась до 289 долларов (в 2017 фискальном году), а на 2018 год эксперты прогнозируют сумму в 281 долларов. В соответствии с сообщениями министерства обороны США, пишет Zero Hedge, к октябрю 2018 года стоимость участия Пентагона в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии приблизится к сумме 1,5 триллиона долларов.

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Согласно данным организации National Priorities Project, военные операции в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против ИГ, обошлись Соединенным Штатам с 2001 года в $1,7 трлн.

Наряду с этим, Институт Ватсона Брауновского университета дает иную оценку фактических расходов Пентагона на войны — 4,8 триллиона долларов США (оценка на 9/11). Помимо этого, так как эти расходы стали возможными за счет выпуска новых долговых обязательств, отмечается, что проценты по заемным средствам могут вырасти до 7,9 триллионов к 2053 году.

Между тем, в 2001 году Дональд Рамсфелд заявил американскому народу, что Пентагон не смог досчитаться 2,3 триллионов долларов или 8 000 долларов на каждого гражданина США, пишет издание.

В статье сообщается, что в августе Пентагон "сделал это снова", и, согласно "шокирующему правительственному сообщению", порядка 6,5 триллионов долларов США, уплаченных налогоплательщиками, не были учтены "из-за ошибки учета".

Учитывая триллионы средств налогоплательщиков, потраченных на поддержание оборонной промышленности США, и ошеломляющую сумму "несоответствий в бухгалтерском учете" внутри Минобороны, можно заключить, пишет портал, что "военная машина США будет загружена работой в ближайшие годы, в результате чего акционеры военно-промышленного комплекса будут становиться все богаче с каждым прошедшим годом".

Напомним, Сенат конгресса США 18 сентября принял законопроект о направлениях деятельности Пентагона, выделив ему на 2018 финансовый год, который начался 1 октября, около 700 млрд долларов.

На закупку вооружений, поддержание боеготовности войск и зарплаты военным сенат выделил Пентагону 640 млрд долларов. Еще 60 млрд долларов будут предназначаться для продолжения операций в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах. Также в бюджете заложены средства на оружие для Украины и усиление противоракетной обороны Соединенных Штатов.