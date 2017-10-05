ТОП трендов в мире: Трамп в Лас-Вегасе, могила Санты

РИА Новости Украина

"Акт Магнитского" в Канаде

Палата общин канадского парламента приняла в среду законопроект, аналог "Акта Магнитского", который вскоре "даст Оттаве полномочия вводить санкции в отношении нарушителей прав человека в мире", пишет канадская газета Globe and Mail. Как отмечает издание, за принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно. После этого аналог "Акта Магнитского", как ожидается, направится в сенат для решающего голосования, которое пройдет в ближайшие несколько недель. Несмотря на то, что законопроект назван именем сотрудника инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который скончался в российском СИЗО в 2009 году, являясь обвиняемым в налоговых махинациях, документ предполагается использовать для введения санкций в отношении нарушителей прав человека по всему миру, отмечает газета. По данным газеты New York Times, принятию законопроекта на протяжении его обсуждения в палатах парламента долгое время мешала якобы связанная с Кремлем организация "Русский конгресс Канады". Президент организации Игорь Бабалич в интервью изданию заявил, что его группа не координирует действия с российским посольством и не выполняет указы из Москвы. Как подчеркивает телеканал CBC, российская сторона заявила, что ответит взаимными мерами на канадский закон, если он будет принят. "Любые антироссийские действия со стороны канадских властей без адекватного ответа не останутся", — цитирует телеканал официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Визит Трампа в Лас-Вегас

В среду президент США Дональд Трамп посетил Лас-Вегас, где произошла самая крупная по количеству жертв в истории США стрельба. Как отмечает бельгийская Soir, Трамп встретился с жертвами спустя три дня после стрельбы. В свою очередь издание Guardian пишет, что Трамп "использовал политически деликатный визит в Лас-Вегас", чтобы "похвалить мужество жертв и полиции", однако он отказался обсуждать одну из главных тем в США на данный момент – вопрос ношения оружия. Газета Independent отмечает, что "Трампа назовут президентским за его ответ на массовое убийство в Лас-Вегасе, но он будет делать только самый минимум". В ходе визита Трамп также не прокомментировал возможные мотивы стрелка и только заявил, что Пэддок "больной, сумасшедший человек". Издание New York Times отмечает, что и в социальных сетях, и в ходе выступлений Трамп был "подавлен", что для него не характерно – "он мало сказал в Twitter и отклонил вопросы о мотивах стрелка, в отличие от предыдущих случаев массовой стрельбы, которые вызывали быструю, яростную реакцию с его стороны, когда нападавшими были мусульмане". В свою очередь газета Washington Post сравнила выступление Трампа в Лас-Вегасе с речью, прозвучавшей в Пуэрто-Рико. "Его торжественные слова в Лас-Вегасе представляют резкий контраст с его поездкой днем ранее в пострадавший от урагана Пуэрто-Рико", — отмечает издание.

Тиллерсон не уйдет

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду, что он "никогда не размышлял об отставке", и похвалил внешнюю политику президента Дональда Трампа, назвав его "умным", пишет газета Wall Street Journal. Таким образом, как отмечают англоязычные издания, госсекретарь опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он нелестно отзывался о Трампе и летом намеревался покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Как подчеркивает газета Financial Times, "Тиллерсон регулярно расходится во взглядах с президентом по поводу внешней политики, включая продвижение дипломатических переговоров с КНДР, кризис вокруг Катара и увеличение военного присутствия США в Афганистане".

"Слухи о том, что Тиллерсон в недружественных отношениях (с представителями администрации Трампом) ходят на протяжении нескольких месяцев. Чиновники из Белого дома недавно пожаловались союзникам за пределами администрации на то, что Тиллерсон слишком вольно делает заявления и предпринимает действия без согласия Белого дома", — пишет газета Washington Post. Как отмечает газета Guardian, этот эпизод был последним из "длинной серии изображений администрации, находящейся почти в постоянном кризисе, в основном из-за переменчивого и противоречивого характера президента".

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"Первые девять месяцев его президентства отмечены отставками, различными выходками, провалившимися законодательными инициативами и скандалами в администрации такого масштаба, какого не было ни в одной администрации современной истории США", — отмечает издание. Газета Wall Street Journal приводит мнение председателя комитета сената по международным делам Боба Коркера, заявившего, что госсекретарь США "один из тех, кто охраняет страну от хаоса".

Могила Санта-Клауса

Турецкие археологи нашли в церкви Святого Николая в Анталии нетронутую могилу, сообщает издание Hurriyet Daily News. Исследователи полагают, что в ней покоятся останки Николая Чудотворца. Эта новость вызвала бурную реакцию в западных СМИ, так как прообразом Санта-Клауса является именно Николай Чудотворец. Как отмечает издание Guardian, легенда связана с тем, что святой помогал бедным и дарил подарки. Ряд западных СМИ пишут, что для детей есть хорошая новость – это то, что Санта-Клаус реальный, и плохая – ученые нашли его останки. "Археологи в Турции сделали открытие, которое может разрешить вековой спор и разочаровать миллионы детей по всему миру", — пишет, в частности, британская газета Telegraph. "Санта-Клаус? Наш дед Мороз? В Турции?", — сначала удивляется французская Liberation. А потом философски заключает, что после того, как был обнаружен в Ираке затерянный город Александра Македонского, найдена могила Санта-Клауса, "историк или археолог должен принимать во внимание силу воображаемого в прошлом".