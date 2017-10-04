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    Верона идет по пути Каталонии: время "Ч" конец октября

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (103)

    (обновлено: )28911
    Есть ли аналогии с референдумом в Каталонии - конечно. У наших народов общая цель - отвоевать свою независимость, отнятую в прошлом, у центральной власти, глухой к нашим требованиям, говорит организатор массовых акций.
    Города Мира. Верона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    На фоне скандального референдума в Каталонии 1 октября в Вероне прошла манифестация в рамках подготовки к референдуму об автономии, который планируется в регионе 22 октября, и который считают здесь историческим событием. На этой манифестации на стадионе Бентегоди был развернут гигантский флаг длиной 28м с изображением символа региона Венеции — изображения Сан-Марко.

    Sputnik побеседовал с организаторами мероприятия.

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    REUTERS Albert Gea
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    Секретарь регионального отделения партии Лига севера Паоло Патерностер (Paolo Paternoster) пояснил цель события: "Это историческая возможность накануне предстоящего референдума еще раз призвать сограждан высказаться за автономию Венето. Этот референдум будет иметь реальную законную силу. Будут избирательные участки в школах, избирательные бюллетени. Мы оптимисты, и  мы рассчитываем на высокую явку тех, кто скажет "Да". И тогда задачей для нашего губернатора Луки Дзайа будет битва в Риме, чтобы мы поучили те полномочия и финансы, которые каждый год отнимает у нас Рим".

    Пальмарино Дзоккателли (Palmarino Zoccatelli) президент комитета "За независимый Венето", пояснил значение даты референдума:

    "Эта дата имеет больше символическое значение. 151 год назад, 22 октября 1866, состоялся плебисцит о присоединении Венето к Италии. Через 151 год мы проведем новый, с тайным голосованием, не как в прошлый раз, и надеемся, что мы вернем независимую республику Венето.

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    Есть ли аналогии с референдумом в Каталонии — конечно. У наших народов общая цель — отвоевать свою независимость, отнятую в прошлом, у центральной власти, глухой к нашим требованиям. Эта цель стала особенно актуальной ныне, к этому подталкивает слепая миграционная политика правительства, которая принесла региону бедность, деградацию и криминал. Наши граждане больше не хотят с этим жить".

    Маттео Григоли (Matteo Grigoli), один из организаторов инициативы, а также координатор ассоциации "Raixe venete" ("Венетские корни" — Ред.) пояснил значение самого флага: "Мы провели манифестацию со знаменем Сан Марко на стадионе, чтобы подчеркнуть еще и принадлежность к области Венето, народу с тысячелетней историей, чтобы люди знали флаг Сан Марко. Этот флаг объединяет, а не разделяет, он отражает нашу идентичность, нашу культуру, единый народ". 

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