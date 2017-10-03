Самоопределение – новая угроза государственности

РИА Новости Украина

Отношения Мадрида и Барселоны достигли наивысшей точки кипения во время референдума, который состоялся 1 октября. По мнению каталонцев, после голосования, которое власти страны сочли незаконным, налицо все условия для начала процесса отделения их региона от Испании.

За несколько дней до этого, в Иракском Курдистане прошел похожий референдум о независимости. Его участники высказались за то, чтобы разорвать связи с Багдадом. Убедительные результаты этого голосования могут придать сил курдам из соседних стран и заставить пошатнуться стабильность Ирака, пишет Sputnik.

И в Каталонии, и в Иракском Курдистане объясняют проведение референдумов правом на самоопределение. Хотя регионы, где прошло голосование, расположены далеко друг от друга, оправдания у них похожие. Как объяснил мексиканский эксперт Эмерсон Сегура (Emerson Segura), право на самоопределение вплоть до сецессии прописано в конституции лишь трех стран: Эфиопии, Лихтенштейна, а также Сент-Китса и Невиса.

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"Стран, которые признают право на самоопределение, очень мало. Каталонцы упирают на международное право и резолюции ООН, где даются детали", — объяснил Сегура.

"Однако здесь следует уточнить, что в резолюциях ООН прописаны действия, возможные лишь при колониальном владычестве либо со стороны порабощенных меньшинств, чьи человеческие права нарушаются", — добавил Сегура, который является экспертом Центра международных исследований имени Хильберто Боскеса (Gilberto Bosque) при Сенате Мексики.

С его точки зрения, "вряд ли такой автономный регион как Каталония" подпадает под это определение. Как испанская конституция, так и местный Статут наделяют Женералитет широкими полномочиями.

REUTERS Susana Vera Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны

Ситуация осложняется еще и тем, что Конституция 1978 года, провозгласившая территориальную целостность Испании, получила одобрение со стороны 90% каталонцев (в 1977 году).

"В определенной степени понятно желание независимости со стороны каталонцев и нынешнего правительства, в которое входят представители коалиции Junts pel Si и партии "Кандидатуры народного единства" (CUP). Но, думаю, вряд ли найдется вариант, который поможет им сориентироваться как на внутренние юридические механизмы, так и международное право", — подчеркивает эксперт. Тот же ЕС "полностью поддержал правительство Мариано Рахоя", несмотря на то, что раскритиковал использование силы сотрудниками национальной полиции и Гражданской гвардии, которые были направлены Мадридом, чтобы воспрепятствовать проведению референдума. Некоторые члены ЕС поддержали эту позицию, в частности Франция, Италия и Германия.

Именно в этом курдский процесс похож на каталонский. По мнению другого эксперта Центра Боскеса Дэвида Эрнандеса (David Hernández), "сецессия нуждается в международной поддержке".

"У курдского референдума ее нет. Соседние страны, равно как и европейские державы, неоднократно заявляли, что референдум недействителен и они его не признают, хотя он и так ни к чему не обязывает", — отметил эксперт.

Автономный регион Иракский Курдистан упоминается в Конституции 2005 года. При этом курды – "один из крупнейших в мире народов, у которых нет своего государства". В этой связи, возможная сецессия скажется не столько на Багдаде, сколько на таких странах региона как Сирия, Иран и Турция.

"Они уже заявляли, что референдум вне закона, и наложили санкции на этот автономный регион. Это своего рода форма давления, чтобы не допустить законности референдума и сделать так, чтобы в будущем данный регион сам отказался от подобных замыслов", — пояснил Эрнандес.

По его словам, международное право рассматривает самоопределение как "политический принцип", который зависит от внешней помощи. Если бы он стал "международным", "это поставило бы под удар всю систему международных отношений, где субъектом выступает государство", заключает мексиканский эксперт.