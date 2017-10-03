ТОП событий в мире: кончина Тома Петти, непостижимое исчезновение Boeing

РИА Новости Украина

Стрельба в Лас-Вегасе

В понедельник в американском Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате которой погибли более 50 человек, об этом сообщили многие СМИ (Wall Street Journal, Guardian, Telegraph, Independent, New York Times, Washington Post).

По данным СМИ, стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Как пишет Wall Street Journal, "полиция расследует самый серьезный массовый расстрел в современной истории США, пытается найти причины, по которым пенсионер и страстный азартный игрок открыл огонь по посетителям фестиваля с 32-го этажа из номера отеля".

Washington Post отмечает, что у 64-летнего Стивена Пэддока, ответственного за стрельбу, в номере отеля было 17 единиц оружия. По информации Telegraph, преступник действовал в одиночку.

Сам Пэддок покончил с собой вскоре после содеянного, пишет New York Times. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу, сообщает Independent.

Поддержка Мадрида

Некоторые европейские лидеры поддержали испанское правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем после референдума о независимости Каталонии 1 октября. По данным Guardian, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Рахоем заявил, что поддерживает "конституционное единство Испании". Как пишет газета Politico, Европарламенту предстоит обсудить ситуацию в Каталонии. New York Times отмечает, что Европарламент выступает на стороне Мадрида. "Парламент возглавляет Европейская народная партия, правоцентристский блок, которому принадлежат Рахой, (председатель Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель", — отмечает газета.

Непостижимое исчезновение Boeing

Бюро по безопасности на транспорте Австралии (ATSB) в понедельник представило итоговый доклад о состоянии расследования исчезновения малазийского Boeing, об этом написали мировые СМИ (Guardian, Hindustan Times). По сообщениям Guardian, неспособность завершить поиски после трехлетнего срока "непостижимо" на современном этапе.

"Доклад обнаруживает причины, по которым исчезновение MH370 не может быть установлено с точностью до тех пор, пока его не обнаружат", — пишет Hindustan Times. Guardian отмечает, что "несмотря на самый масштабный и самый дорогой подводный поиск, местонахождение самолета остается загадкой".

Скончался Том Петти

В понедельник в СМИ появились сообщения о смерти 66-летнего американского рок-певца Тома Петти, солиста группы Tom Petty and the Heartbreakers (Guardian, Sun, Forbes, Washington Post).

Издания сообщили о сердечном приступе артиста, после которого его пришлось подключить к аппарату жизнеобеспечения. Как пишет Washington Post, "хоть и серьезно больной и находящийся при смерти Петти боролся за жизнь".

По информации газеты, первоначальную информацию о кончине певца сообщили неназванные источники в полицейском отделении Лос-Анджелеса.

Guardian отмечает, что Петти нашли без сознания в его доме в Малибу и доставили в больницу.