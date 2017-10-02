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    Зарубежье

    Демократия вызвала жесткое "похмелье", Барселона приходит в себя

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (82)

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    Мадрид назвал незаконным референдум в Каталонии, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. Тем не менее, по данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera

    Елена Шестернина — Барселона, для РИА Новости Украина

    "Да, здравствуй, Демократия" — огромную растяжку на одном из зданий напротив площади Каталонии в Барселоне видно издалека. Ее повесили еще несколько месяцев назад, и мало кто тогда думал, что после референдума о независимости 1 октября ее можно будет поменять на "Да, здравствуй, Республика Каталония".

    Власти автономии постоянно повторяли: после референдума в случае победы "да" они объявят независимость в одностороннем порядке, неважно, что думает правительство Испании и Конституционный суд. Теперь все замерли в ожидании, какие шаги предпримет женералитет (правительство Каталонии) и Кабмин испанского премьера Мариано Рахоя.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
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    На площади, где ночью после объявления результатов референдума закончился митинг, разбирают навесы для журналистов. Сами журналисты, явно не спавшие несколько суток, окруженные сотнями голубей, продолжают прямые включения и прикладывают максимум усилий, чтобы найти хоть кого-нибудь для комментария, пишут РИА Новости.

    Кроме уличных торговцев-"мантерос", нелегальных мигрантов, торгующих поддельными товарами с покрывал на асфальте, найти кого-то сложно.

    Торговля в последнее время у самих "мантерос" идет плохо. Их бизнес незаконен — при виде полиции они складывают свои вещи в покрывала и убегают. "В последнее время много полиции на улицах, вчера вообще не пошли работать", — говорит мигрант из Сенегала, приехавший в Испанию еще 18 лет назад, но до сих пор так и не получивший документы.

    Полиции в центре города действительно много, но только местной, Городской гвардии и Mossos d'Esquadra. Национальной полиции и Гражданской Гвардии (тех самых, которые действовали на некоторых избирательных участках крайне жестко, выкидывая людей, пытавшихся защитить право голосовать) не видно.

    Туристы из Дании ловят такси в аэропорт, им приходится уехать, так и не сделав главного, ради чего они вообще приехали в Барселону — они не попали на матч "Барселона — Лас-Пальмас", который состоялся в воскресенье вечером на стадионе "Камп Ноу". Сначала его вообще собирались отменить, но в результате он прошел при закрытых трибунах. Деньги датчанам вернули, но у них чуть ли не слезы на глазах. То, что происходит в Испании, их особо не интересует. "Мы мало что про это знаем, но думаю, надо как-то договариваться. Зачем обострять ситуацию. Не могу сказать, кто в этой ситуации виноват и почему это происходит, но подобное тому, что вчера мы видели по телевизору, не должно происходить в Европе", — говорит датчанин.

    Референдум в Каталонии
    @raulromeva
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    Несколько мужчин в кафе за завтраком бурно обсуждают воскресные события. Один доказывает, что надо было прийти на участки, чтобы проголосовать против независимости, и тогда бы каталонские власти не объявили результат более чем 90% за независимость. Второй отмечает, что "надо жить по закону", а раз голосование незаконно, зачем на него вообще приходить, только потому, что к этому призывает женералитет?

    Сами члены каталонского правительства в это время заседают — перед зданием, расположенном на площади святого Иакова, многочисленные камеры, несколько туристических групп и одна небольшая группа молодых людей. В руках у одного из них — флаг Каталонии. На вопрос, почему официальный флаг Каталонии, а не Эстелада (неофициальный флаг независимой Каталонской республики), он смеется и говорит, что "подобрал на улице рядом". Молодые люди пришли "выразить поддержку председателю (правительства Каталонии Карлесу Пучдемону — ред.)".

    "Я вчера целый день охранял избирательный участок от полиции, чтобы не изъяли урны, но все было нормально, были только Mossos ", — рассказывает он.

    Спрос на Эстелады, кстати, в последнее время сильно вырос. Продавец, выходец из Пакистана, показывает небольшой флаг за 4,5 евро. "Покупают, конечно, не местные, а туристы, далеко не все знают, что это. Думают, флаг Каталонии. Но пусть покупают, мне же зарабатывать надо", — говорит он.

    "В Барселоне больше пустых балконов, чем балконов с Эстеладами", — любит повторять в качестве аргумента против референдума о независимости министр здравоохранения правительства Народной партии Долорс Монтсеррат, единственная каталонка в кабинете. Это так, но на пустые балконы никто не смотрит — туристы фотографируют только те, где висят Эстелады.

    Молодая девушка по имени Русе предлагает прохожим помочь общественной организации, борющейся с голодом. Она говорит, что не спала уже 32 часа — все это время "защищала избирательный участок" в родном поселке под Барселоной. В результате защищать оказалось не от кого — Национальная полиция и Гражданская Гвардия там, как и на большей части участков автономного сообщества, не появилась.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
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    "У нас проголосовали 80% жителей поселка. Все приходили, и кто за, и кто против, кто воздержаться. Мы всем аплодировали, кто приходил. Это наше право, наш выбор. Многие решили проголосовать, когда увидели разгоны полицией участников голосования", — говорит девушка.

    Русе — член организации Arran, молодежного крыла крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" (CUP), наиболее радикальной политической силы в защиту независимости Каталонии и готовой добиваться этого любыми средствами. Именно от CUP и Arran многие ждали более радикальных действий в день референдума, но этого не произошло. "Почему мы не действовали более решительно? Наше руководство призвало к "мирному сопротивлению", мы это и сделали… И, видимо, сделали правильно", — говорит девушка.

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    Мадрид назвал незаконным референдум в Каталонии, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. Тем не менее, по данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

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