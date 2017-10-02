Демократия вызвала жесткое "похмелье", Барселона приходит в себя

Елена Шестернина — Барселона, для РИА Новости Украина

"Да, здравствуй, Демократия" — огромную растяжку на одном из зданий напротив площади Каталонии в Барселоне видно издалека. Ее повесили еще несколько месяцев назад, и мало кто тогда думал, что после референдума о независимости 1 октября ее можно будет поменять на "Да, здравствуй, Республика Каталония".

Власти автономии постоянно повторяли: после референдума в случае победы "да" они объявят независимость в одностороннем порядке, неважно, что думает правительство Испании и Конституционный суд. Теперь все замерли в ожидании, какие шаги предпримет женералитет (правительство Каталонии) и Кабмин испанского премьера Мариано Рахоя.

На площади, где ночью после объявления результатов референдума закончился митинг, разбирают навесы для журналистов. Сами журналисты, явно не спавшие несколько суток, окруженные сотнями голубей, продолжают прямые включения и прикладывают максимум усилий, чтобы найти хоть кого-нибудь для комментария, пишут РИА Новости.

Кроме уличных торговцев-"мантерос", нелегальных мигрантов, торгующих поддельными товарами с покрывал на асфальте, найти кого-то сложно.

Торговля в последнее время у самих "мантерос" идет плохо. Их бизнес незаконен — при виде полиции они складывают свои вещи в покрывала и убегают. "В последнее время много полиции на улицах, вчера вообще не пошли работать", — говорит мигрант из Сенегала, приехавший в Испанию еще 18 лет назад, но до сих пор так и не получивший документы.

Полиции в центре города действительно много, но только местной, Городской гвардии и Mossos d'Esquadra. Национальной полиции и Гражданской Гвардии (тех самых, которые действовали на некоторых избирательных участках крайне жестко, выкидывая людей, пытавшихся защитить право голосовать) не видно.

Туристы из Дании ловят такси в аэропорт, им приходится уехать, так и не сделав главного, ради чего они вообще приехали в Барселону — они не попали на матч "Барселона — Лас-Пальмас", который состоялся в воскресенье вечером на стадионе "Камп Ноу". Сначала его вообще собирались отменить, но в результате он прошел при закрытых трибунах. Деньги датчанам вернули, но у них чуть ли не слезы на глазах. То, что происходит в Испании, их особо не интересует. "Мы мало что про это знаем, но думаю, надо как-то договариваться. Зачем обострять ситуацию. Не могу сказать, кто в этой ситуации виноват и почему это происходит, но подобное тому, что вчера мы видели по телевизору, не должно происходить в Европе", — говорит датчанин.

Несколько мужчин в кафе за завтраком бурно обсуждают воскресные события. Один доказывает, что надо было прийти на участки, чтобы проголосовать против независимости, и тогда бы каталонские власти не объявили результат более чем 90% за независимость. Второй отмечает, что "надо жить по закону", а раз голосование незаконно, зачем на него вообще приходить, только потому, что к этому призывает женералитет?

Сами члены каталонского правительства в это время заседают — перед зданием, расположенном на площади святого Иакова, многочисленные камеры, несколько туристических групп и одна небольшая группа молодых людей. В руках у одного из них — флаг Каталонии. На вопрос, почему официальный флаг Каталонии, а не Эстелада (неофициальный флаг независимой Каталонской республики), он смеется и говорит, что "подобрал на улице рядом". Молодые люди пришли "выразить поддержку председателю (правительства Каталонии Карлесу Пучдемону — ред.)".

"Я вчера целый день охранял избирательный участок от полиции, чтобы не изъяли урны, но все было нормально, были только Mossos ", — рассказывает он.

Спрос на Эстелады, кстати, в последнее время сильно вырос. Продавец, выходец из Пакистана, показывает небольшой флаг за 4,5 евро. "Покупают, конечно, не местные, а туристы, далеко не все знают, что это. Думают, флаг Каталонии. Но пусть покупают, мне же зарабатывать надо", — говорит он.

"В Барселоне больше пустых балконов, чем балконов с Эстеладами", — любит повторять в качестве аргумента против референдума о независимости министр здравоохранения правительства Народной партии Долорс Монтсеррат, единственная каталонка в кабинете. Это так, но на пустые балконы никто не смотрит — туристы фотографируют только те, где висят Эстелады.

Молодая девушка по имени Русе предлагает прохожим помочь общественной организации, борющейся с голодом. Она говорит, что не спала уже 32 часа — все это время "защищала избирательный участок" в родном поселке под Барселоной. В результате защищать оказалось не от кого — Национальная полиция и Гражданская Гвардия там, как и на большей части участков автономного сообщества, не появилась.

"У нас проголосовали 80% жителей поселка. Все приходили, и кто за, и кто против, кто воздержаться. Мы всем аплодировали, кто приходил. Это наше право, наш выбор. Многие решили проголосовать, когда увидели разгоны полицией участников голосования", — говорит девушка.

Русе — член организации Arran, молодежного крыла крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" (CUP), наиболее радикальной политической силы в защиту независимости Каталонии и готовой добиваться этого любыми средствами. Именно от CUP и Arran многие ждали более радикальных действий в день референдума, но этого не произошло. "Почему мы не действовали более решительно? Наше руководство призвало к "мирному сопротивлению", мы это и сделали… И, видимо, сделали правильно", — говорит девушка.

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Мадрид назвал незаконным референдум в Каталонии, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. Тем не менее, по данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.