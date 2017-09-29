Испания: пес чувствует рак по запаху изо рта

РИА Новости Украина

У собак развито чувство нюха, и люди давно научились им пользоваться. Животных используют на охоте, при поиске людей или незаконных веществ. А сейчас группа исследователей обнаружила, что собаки могут почувствовать запах рака легких, пишет Sputnik Mundo.

В Клинической больнице Барселоны собака оказалась способна обнаружить в дыхании человека запах веществ, специфичных для опухолевых клеток легкого, с очень высоким показателем точности. Результаты работы, выполненной Блатом (Blat), помесью лабрадора с питбулем, были представлены в Европейском журнале кардиохирургии, который публикуется Оксфордским университетом.

Соединения из морской травы подавляют рост раковых клеток — ученые

"Его обучали в течение трех-четырех месяцев, чтобы он смог идентифицировать дыхание больных раком. Затем ему представили образцы дыхания пациентов, больных раком и здоровых. Было проведено более 700 тестов с 98-процентным успешным результатом", — сказал Sputnik соавтор исследования доктор Лауреано Молинс.

Этот уникальный талант собаки стал новым инструментом в борьбе против рака легких, "самого агрессивного с точки зрения уровня смертности". В настоящее время максимум троим из 10 человек, которым поставлен диагноз, можно сделать операцию. В большинстве случаев хирургическое вмешательство невозможно, поскольку заболевание обнаруживается на поздней стадии, когда оно уже вызвало отдаленные метастазы или распространилось по всему органу.

Для обнаружения опухолей используются такие методы, как компьютеризированная осевая томография или сканирование. Так обнаруживаются многочисленные новообразования, которые не обязательно злокачественны. Некоторые из них – это шрамы от пневмонии, а некоторые возникают из-за контакта с городской средой.

"Нам нужны тесты, которые покажут, что новообразование злокачественное. Для этого есть ПЭТ (позитронная эмиссионная томография) или пункция. А теперь нам поможет и собачий нюх", — пояснил врач.

Как Блат выполняет эту задачу? Его нос был обучен выявлению летучих органических соединений, присутствующих в дыхании пациентов. Их более 3 000. Пока не известно, какое именно связано с раком легких, но собака способна его обнаружить.

"У рака есть запах. У всего есть запах. Если представить узелок в легких как некую выпуклость, кластер клеток, ясно, что она имеет особый запах, точно так же, как его имеет вспышка диабета", — пояснила Sputnik Mundo Ингрид Рамон, собачий тренер.

По словам Рамон, директора компании Argus Dogs, которая занимается обучением Блата, человек не может почувствовать этот запах из-за слабого обоняния.

"Но даже врачи говорят, что человек пахнет иначе на терминальной стадии рака", — сказала Рамон.

Блата натренировали отличать этот особенный запах традиционным для собак способом: когда он правильно угадывал, то получал лакомство. Таким образом, запах приобрел для него особую значимость.

Смотрите также в Инфографике: Хуже и дороже. Украинцы оценили перемены в медицине

По словам Молинса, результаты такого теста "имеют тот же уровень эффективности, что и при проведении биопсии с проколом". Конечно, биопсия – наиболее проверенная техника, но иногда опухоли расположены в "менее видимых областях" или "слишком малы" для их нахождения таким образом. Именно в таких случаях собачье обоняние может помочь.