О чем пишут в мире: права – саудовским женщинам, обновления Twitter

РИА Новости Украина

Женщины в Саудовской Аравии наконец-то смогут водить машину

Все крупные мировые СМИ (Wall Street Journal, Guardian, Independent, New York Times, Financial Times, Huffington Post, Daily Mail) не оставили без внимания тот факт, что Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину.

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах, однако в последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин.

Газета Wall Street Journal пишет, что указ короля "немедленно раскритиковали в соцсетях многие саудовские консерваторы".

Газета USA Today не только сообщила об указе короля, но также напомнила о "еще шести вещах, которые все еще запрещены женщинам" в Саудовской Аравии, среди которых запрет на путешествия без разрешения мужчины, открытие банковского счета без разрешения мужа и другие.

Daily Mail отмечает, что "женщине не нужно будет разрешения мужчины-опекуна на то, чтобы обратиться за лицензией" на вождение.

Twitter тестирует увеличение лимита в сообщениях до 280 знаков

Все ведущие мировые СМИ, включая Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Guardian, Independent, Financial Times, пишут о решении руководства Twitter протестировать увеличение ограничений знаков в сообщениях вдвое — до 280 символов.

"Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог легко выражать свои мысли в Twitter, поэтому мы делаем кое-что новое: мы собираемся опробовать увеличение лимита до 280 знаков", — приводят СМИ заявление менеджера компании Ализы Роузен.

При этом отмечается, что увеличение лимита в сообщениях не коснется японского, китайского и корейского языков из-за особенностей их написания. Генеральный директор Twitter Джек Дорси также сообщил о нововведении компании, написав твит длиной ровно 280 знаков.

"Это небольшое изменение, но большой шаг для нас. 140 знаков — это был случайный выбор, основанный на 160 знаках в лимите смс-сообщений", — написал Дорси.

Как пишет газета New York Post, сначала компания опробует лимит в 280 символов на произвольной группе пользователей, а затем рассмотрит внедрения нового правила в широкие массы.

Газета Wall Street Journal сообщает, что эксперимент продолжится в течение нескольких недель.

"Расширив лимит символов, Twitter надеется стимулировать рост использования (микроблога – ред.), привлекая больше людей, которые чувствовали себя слишком ограниченными в выражении своих мыслей. Но, делая это, компания также рискует свести на нет фирменную черту платформы – ее срочность", — пишет Los Angeles Times.

Некоторые издания отреагировали на реакцию пользователей социальной сети, которые после объявления Twitter сразу вспомнили о президенте США Дональде Трампе.

"Наконец Трамп может сказать все, что он думает", с таким заголовкам вышла статья в газете Telegraph.

"Twitter удвоил лимит символов в твитах, чтобы дать своим пользователям возможность передавать больше смысла и эмоций или, в случае с Дональдом Трампом, более детальные военные угрозы в отношении КНДР", — пишет Guardian.

В США начали строить прототипы стены на границе в Мексикой

Многие мировые СМИ пишут, что в США началось строительство прототипов стены на границе с Мексикой, которую задумал президент Дональд Трамп.

"Сегодня в Сан-Диего (штат Калифорния – ред.) началось строительство восьми прототипов стены, четыре из них сделаны из бетона, а другие четыре — из альтернативных материалов", — приводят СМИ сообщение Таможенно-пограничной службы США (CBP).

Как пишет газета USA Today, все прототипы будут высотой от 18 до 30 футов (от 5,5 до 9 метров) и 30 футов длиной. Издание также отмечает, что строительство должно быть закончено в течение месяца. Как сообщили в CBP, "разработка прототипов позволяет нам задействовать все необходимые инструменты, чтобы защитить границу".

Как сообщает телерадиокомпания Би-би-си, в течение трех месяцев после окончания строительства эксперты будут оценивать подготовленные прототипы на эффективность, в том числе на степень устойчивости стен к проникновению с помощью небольших инструментов. Би-би-си отмечает, что каждый образец стены обойдется федеральным властям в 450 тысяч долларов.

Газета Dallas News вспоминает, что несколько дней назад Трамп заявил, что хочет лично выбрать нужный прототип стены.

"Я собираюсь выйти и взглянуть на них лично и выбрать подходящий", — приводит издание слова Трампа.

Многие эксперты, однако, посчитали такую идею неудачной.

Alstom и транспорт Siemens объявили о слиянии

Экономические и другие СМИ (Financial Times, Wall Street Journal, Globe and Mail) пишут, что французский концерн Alstom и транспортное подразделение Siemens объединятся в одну железнодорожную компанию. Подразделение немецкого концерна Siemens Mobility перейдет к железнодорожной компании Alstom. При этом немецкий конгломерат будет владеть 50% в Alstom.

Объединенное предприятие будет названо Siemens Alstom, руководить им будет исполнительный директор французской компании Анри Пупар-Лафарж. По прогнозу компаний, выручка Siemens Alstom составит 15,3 миллиарда евро, а скорректированная EBIT — 1,2 миллиарда евро. Выгода от портфеля заказов составит 61,2 миллиарда евро.

Как пишет Wall Street Journal, компании решили объединиться "с целью создать европейского гиганта, способного бороться с растущей угрозой конкуренции со стороны китайских соперников, которых поддерживает государство".

Financial Times пишет, что соглашение станет "ударом для канадской Bombardier, которая обсуждала слияние с Siemens с весны".