Британия в лидерах по потреблению экстремистского контента

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РИА Новости Украина

Британский аналитический центр опубликовал отчет, в котором предлагается, чтобы экстремистский контент в интернете был законодательно запрещен. Доклад вызвал диаметрально противоположные реакции — два ведущих британских мусульманина поговорили со Sputnik об их противоречивых взглядах на этот вопрос.

20 сентября британский аналитический центр Policy Exchange опубликовал отчет, в котором сообщается, что население Великобритании было пятой по величине в мире аудиторией экстремистского контента в мире (и крупнейшим в Европе) после Турции, США, Саудовской Аравии и Ирака.

130-страничный отчет показал, что Даиш продолжают выпускать более 100 новых статей, видеороликов и газет в неделю, несмотря на то, что в Ираке и Сирии террористическая организация сильно сдала позиции. Это указывает на то, что группа склоняется к влиянию, "значительно завышена", говорится в докладе.

В его заключении доклада указывается, что новые законы должны предусматривать криминализацию "хранения и / или постоянного потребления" экстремистских материалов. В соответствии со статьей 58 Закона о борьбе с терроризмом 2000 года, хранение информации, которая могла бы помочь террористу, является преступлением, а хранение материала, который прославляет терроризм, — нет.

Адвокат Халил Юсуф приветствовал его публикацию, отметив, что онлайн-экстремизм является "главной проблемой", которую нужно искоренять.

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"Концепция экстремизма, который исходит от небольшого меньшинства мусульман, должна быть рассмотрена. На протяжении 1400 лет ислам вносит свой вклад в мировую историю, и это не должно быть перечеркнуто неквалифицированными людьми, которые предпочитают игнорировать то, что Коран проповедует любовь к христианам и другим религиям и не допускает экстремизма или терроризма среди верующих", — сказал Юсуф.

Тем не менее сторонник мирного ислама отметил, что с онлайн-экстремизмом "особенно трудно" эффективно бороться из-за "юрисдикционных вопросов" — и предложил, чтобы любые новые законы для борьбы с онлайн-экстремизмом должны были подкрепляться большим финансированием полиции и сил безопасности. Юсуф также заявил, что общество должно осознать и смириться с необходимостью усилить наблюдение (слежку) в стране ради обеспечения безопасности граждан.

"Мы должны позволить государству более пристально следить за нами — в конечном счете, всем нам нужно чем-то жертвовать ради блага нации в целом. Нам также нужно больше привлекать общины и делать так, чтобы все мусульмане лучше понимали свою веру. В Великобритании нет ограничений на исповедование ислама, поэтому нет никаких оснований для того, чтобы мусульмане не были лояльны к стране, в которой они живут", — заключил Юсуф.

Рошан М. Салих, редактор британского новостного веб-сайта 5Pillars, скептически относится к рекомендациям отчета.

"Отчет правильно говорит о том, что люди действительно оказываются под влиянием радикальных идей в Интернете из-за экстремистского контента, и его следует удалять. Однако я боюсь, что линии становятся размытыми, а определения "экстремистского содержания" сдерживают правомерные дебаты — критику западной внешней политики или правительства Израиля. Более того, это может повлиять на обсуждение социальных вопросов, поскольку многие мусульмане придерживаются консервативных взглядов на такие вопросы, как гомосексуализм", — сказал Салих.

Он также считает, что решения, предлагаемые в докладе, будут неэффективными в решении истинных причин исламского экстремизма.

"Принимайте все меры предосторожности, которые вы хотите, но это не остановит бомбы террористов. Пока вы игнорируете внешнюю политику, расизм, исламофобию и массовое ограничение гражданских прав мусульман по всему Западу, терроризм будет продолжаться", — добавил он.

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Более того, Салих отмечает, что доклад исходит из сомнительного источника — центра, который "регулярно демонизирует" мусульман. Он считает, что Policy Exchange является частью "индустрии исламофобного терроризма" в Великобритании, большой сети экспертов и аналитических центров, благосостояние которых "зависит от продолжающегося терроризма".

Время публикации отчета не могло быть удобнее для правительства Великобритании, поскольку оно совпало с усилением давления со стороны премьера Терезы Мэй, на интернет-компании, чтобы те стали быстрее блокировать "экстремистский контент", который распространяется в социальных сетях и других платформах.