Морган Фримен чокнулся, а в США новая волна маккартизма

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Джон Уайт (John Wight) для Sputnik

Голливудский актер Морган Фримен наслаждается плодотворной карьерой, играя президентов США в большом количестве высокобюджетных блокбастеров. Однако его последняя роль рассказчика в грубом пропагандистском видеоролике, выпущенном группой недовольных либералов из Вашингтона и Голливуда, предполагает, что он теперь чокнулся.

В разгар антикоммунистической охоты на ведьм эпохи Маккарти в Соединенных Штатах в 1950-х годах, Голливуд отбросил свою долю мужественных мужчин и женщин, которые отказались от грубой пропаганды, которая была вездесущей особенностью культурных ценностей страны в этот период. Это была пропаганда, призванная демонизировать Россию, ее народ и правительство, как смертельный враг Америки, стремясь к ее разрушению и глобальному господству.

Охота на ведьм также выявила шарлатанов и обрывов, людей, которые влились в сфабрикованную антироссийскую истерию, указывая пальцем на предполагаемых предателей и злодеев в их рядах и впоследствии заработав себе неуютное место в истории.

Всемирно известный драматург Артур Миллер, который отказался сотрудничать с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, когда он появился перед ней в 1957 году, написал одну из его самых известных и критически популярных пьес — The Crucible. В этой пьесе об этой низшей точке в истории США как аллегория использована историю о настоящей охоте на ведьм, которая произошла в городе Салем, штат Массачусетс, в 17 веке.

Как сказал Миллер об этом периоде: "Красная охота, возглавляемая Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности и Маккарти, доминировала над американской психикой, развязав настоящий священный террор среди актеров, режиссеров и других".

В 2017 году Маккартизм вернулся и стал больше, смелее и уродливее, чем когда-либо. Это подтверждает это грубое пропагандистское видео, в котором Морган Фримен утверждает, что "мы (США — Ред.) воюем с Россией". Он бросает необоснованное утверждение о вмешательстве Москвы в выборы — утверждение, неустанно повторяемое либеральной верхушкой, которая по-прежнему не смирилась с неудачей Хиллари Клинтон получить корону (избранного) президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Морган Фримен стал одним из бесчисленных знаменитостей Голливуда, которые боролись за Клинтон во время ее кампании. Он снялся в ее предвыборном видео, которое было настолько приторным в похвалах ее качествам и наследию за время государственной службы, что можно было заработать диабет, посмотрев его. На задней обложке новой книги Клинтона "Что случилось" (плохо написанная работа, в которой она обвиняет всех и каждого, кроме себя, за ее поражение в выборах) это видео и организацию, стоящую за ней — самозваный Комитетом по расследованию против России — не оставляют сомнений в том, что либеральная Америка находится в состоянии кризиса.

Единственная вещь, с которой либеральная Америка воюет сегодня, — это правда. Правда о ее, либеральной Америки, лживости, чувства исключительности и уверенностив том, что вам им что-то должны. Для таких людей, как Морган Фримен, либеральные ценности — это универсальные ценности, единственные, заслуживающие уважения и поддержки.

Они продолжают мучить себя тем фактом, что божественное право Хиллари Клинтон на правление было отвергнуто не только каким-либо политическим кандидатом, но и этот кандидат — Дональд Трамп, который казался настолько безоговорочно непригодным для поста президента США, что сама идея о том, что он будет избран, будь она представлена как задумка для нового реалити-шоу, была бы высмеяна голливудскими боссами.

С тем, что Трамп является моральным монстром, трудно спорить. Его безрассудное пренебрежение к международному праву и дипломатии, по меньшей мере, вызывает тревогу. Но давайте не будем ошибаться, полагая, что Клинтон и ее подобие предложат что-нибудь лучше. Напротив, история Хиллари Клинтон — это памятник лживости, доказательство ее привязанности к достоинствам массового лишения молодых чернокожих мужчин свободы и достоинства дипломатии крылатых ракет за рубежом.

Комитет по расследованию против России является новейшим эквивалентом Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Он представляет собой все вопиющее, что есть в политической культуре, которая говорит на языке демократии и свободы, а на деле нагоняет истерию, чтобы отвлечь от многих и многообразных проблем в американском обществе.

Именно эти проблемы и отвращение либерального класса в ответе за выборы Трампа в прошлом году, больше ничего. Это такие проблемы, с которыми богатым знаменитостям вроде мистера Фримена повезло не сталкиваться. Проблемы усугубляющегося неравенства, низкой заработной платы, отсутствия медицинского обслуживания и неуверенность в завтрашнем дне. На всё это такой любимице Уолл-стрит, как Хиллари Клинтон, нечего предложить, кроме серии часто повторяющихся клише и банальностей.

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Россия-Путин/Путин-Россия: самые слова наводняют страх и страх в сердца всех "свободолюбивых" либералов и знаменитостей в стране свободных. Правда в том, что они обязаны и России, и Путину огромную благодарность; ибо без них кто и что еще мог бы винить за свои собственные недостатки? В самом деле, без удобного пугала, в которое можно тыкать своими очень богатыми пальцами, их жизни были бы лишены смысла.

С этим удивительно грубым видео и его попыткой напугать детей большой плохой Россией, Морган Фримен напоминает о критической критике Гора Видаля в политике США:

"Мы Соединенные Штаты Амнезии. Мы не узнаём ничего нового, потому что ничего не помним".