Мировые СМИ: выборы в бундестаг, "твиттерная" война Трампа

РИА Новости Украина

Выборы в ФРГ цифрах и фактах

Сегодня более 60 миллионов граждан Германии, обладающих правом голоса, выберут новый бундестаг. Таблоид Bild решил рассказать о выборах в цифрах: по его данным, в этом году в голосовании примут участие более шести миллионов мигрантов. В целом правом голоса в этому году обладают на 400 тысяч человек меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году, однако в этот раз затраты на их проведение окажутся больше и составят до 84 миллионов евро. Самому юному претенденту на депутатское кресло едва исполнилось 18 лет, самой пожилой – 89, а всего кандидатов почти пять тысяч. Журнал Spiegel приводит еще пару интересных подробностей.

Популярность партий и кандидатов в канцлеры среди немцев подсчитывало небывалое ранее число исследовательских институтов – "все одержимы цифрами", в том числе и сами обсуждаемые персоны. Кандидаты занимаются "само-пиаром", и если раньше под этим понимались партийные встречи и автографы, то теперь – селфи со своими сторонниками. На таких фотографиях в СМИ и в соцсетях часто фигурируют действующий канцлер Ангела Меркель, глава СДПГ Мартин Шульц и другие политики, в том числе лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, которого издание называет "чемпионом саморекламы" и "смесью поп-звезды и либерального нонконформиста". Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов избирателей, и, как считает Sueddeutsche Zeitung, в 19 бундестаге будет представлено так много партий, как никогда. Газета напоминает, что в самом первом бундестаге, собравшемся в сентябре 1949 года, заседали представители 12 партий и еще трое беспартийных депутатов.

Марш против "социального госпереворота"

Ведущие французские СМИ широко освещают состоявшуюся в субботу в Париже акцию протеста против трудовой реформы. Инициатором и главным организатором шествия от площади Бастилии до площади Республики стал лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. В "марше против социального государственного переворота", по словам самого Меланшона, приняли участие 150 тысяч человек, по подсчетам полиции – 30 тысяч, пишет Figaro. По информации издания, демонстранты несли транспаранты с надписями: "Макрон, ты — глупец, молодежь – на улице". Как пишет Echos, при помощи этого марша Меланшон попытался "консолидировать борьбу с правительством". "Мобилизация в своем углу окончена. Лидер "Непокорившейся Франции" призвал в эту субботу к союзу с профсоюзами", — поясняет издание. По мнению Parisien, Меланшон пытается показать, что пока "Республиканцы", Соцпартия и "Национальный фронт" переживают внутренние разногласия и трудности, "только он один вместе со своей группой из 17 депутатов" может олицетворять оппозицию. "Меланшон укрепляет свой статус первого оппозиционера", — комментирует Express.

Figaro добавляет, что Меланшон, выступающий против "либеральной маски", "накидывается на Елисейские поля". "Это был важный момент для "Непокорившейся Франции"… Жан-Люк Меланшон позиционировал себя явным оппонентом Эммануэля Макрона", — считает издание. Британская газета Guardian также не оставила без внимания субботнее парижское шествие и отметила, что лидер "Непокорившейся Франции" обвинил действующего президента в "растрате послевоенных социальных достижений". Сами участники акции протеста назвали шествие важным событием в политической жизни страны. "Я боюсь за свое будущее. Эта демонстрация является первым шагом к чему-то большему", — цитирует Figaro участницу марша, 42-летнюю Эстель. 24-летний Джонатан, в свою очередь, подчеркивает, что демонстранты не сосредоточены исключительно на трудовом законодательстве, они также уделяют внимание не менее важным экологическим вопросам. Джонатан критикует французское правительство, которое "недостаточно прислушивается к недовольству гражданского общества", заключает Figaro.

До и после Флоренции

Основные позиции Великобритании по Brexit, обозначенные в пятницу британским премьером Терезой Мэй во время флорентийского обращения, а также политическое будущее страны под влиянием выхода из Евросоюза продолжают оставаться центральными темами аналитических материалов европейской прессы. В то время, как экономические Financial Times и Echos в один голос напоминают о снижении кредитного рейтинга Великобритании, которое "заставило правительство задуматься о здоровье британских государственных финансов", издание Guardian рассказывает о том, как готовились основные экономические тезисы флорентийской речи Мэй. По данным газеты, большое влияние на финальный вариант речи премьера оказал глава британского МИД Борис Джонсон. Именно он уговорил Мэй исключить из речи так называемую "Норвежскую опцию", согласно которой Британия после Brexit могла бы сохранить доступ на единый европейский рынок. Джонсон также убедил премьера отказаться от более долгого, пятилетнего, переходного периода. Telegraph, Times и Guardian публикуют серию материалов о расстановке сил на политической арене.

По словам "теневого" министра по вопросам кампаний и выборов от лейбористской партии Великобритании Эндрю Гвинна, Мэй может оставить свой пост в течение полугода. Гвинн считает, что Brexit обострил раскол в консервативной партии, и правительство может столкнуться с угрозой распада, когда придет время принимать серьезные решения в ходе переговоров с ЕС по выходу страны из союза. "Оно может распасться через полгода. Кто знает, как отреагируют Тори на счет за Brexit, а если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй", — цитирует газета Гвинна. Times, в свою очередь, обнародовала основное содержание политической монографии Тима Шипмана "Fall Out: A Year of Political Mayhem". В книге утверждается, что четыре министра в правительстве Мэй – Борис Джонсон, Филипп Хаммонд, Дэвид Дэвис и Эмбер Рудд – "планировали заменить Мэй после всеобщих выборов". Издание отмечает, что такие "заговоры" представляют собой "удар по премьер-министру в условиях усиливающихся разногласий по Brexit".

Спортивная арена в огне "твиттерной" войны

Взаимный обмен критикой между президентом США Дональдом Трампом и американскими спортсменами не ускользнул из внимания мировых СМИ. Как пишет Washington Post, президент Трамп "превратил профессиональный спорт в политическое поле боя". "Примерно за 12 часов … Трамп заманил в ловушку и взбудоражил самую влиятельную спортивную лигу Северной Америки и разозлил звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри и Леброн Джеймса", — комментирует издание. Guardian поясняет, что Трамп раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL) за "протесты против расовой несправедливости", а также отменил приглашение на ужин в Белом доме для победителей предыдущего чемпионата НБА — баскетболистов "Голден Стэйт Уорриорз".

Издание отмечает, что такие действия американского президента вызвали волну негодования среди американских спортсменов. Так, игрок НБА Леброн Джеймс назвал Трампа "никчемным", а представитель NFL Роджер Гуделл обвинил американского президента в "неуважении к лиге". Издание Los-Angeles Times добавляет, что "твиттерная война", развязанная Трампом против самых известных национальных профессиональных спортивных лиг, стала "отражением невероятного политического вздора с едва скрываемым расистским подтекстом".