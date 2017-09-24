Уйти по-французски: почему раскололся Национальный фронт

РИА Новости Украина

Из французского Национального фронта вышел его второй человек Флориан Филиппо - вице-президент партии, считавшийся там неформальным лидером суверенистов, то есть умеренного крыла, которое во главу угла ставила вопросы экономического характера, борьбу с ЕС и выход из еврозоны (а не защиту традиционных ценностей или борьбу с миграцией).

Вместе с ним ушел и экономический советник Марин Ле Пен Филипп Мюре (Philippe Murer), который ответил на вопросы Sputnik France и рассказал о причинах раскола.

РИА Новости Украина приводит заявления Мюре.

"Я был в партии Марин Ле Пен, но я не могу там оставаться, так как политическая линия существенно меняется. (…) После президентской кампании Коллар заявлял, что выборы — это референдум против евро. Алио, Бей, Менар критикуют суверенитет в отношении евро, делая вид, что нас не избрали из-за этого. Коллар и Менар потребовали в СМИ ухода Филиппо, и Марин Ле Пен их поддержала. На мой взгляд, наша партия все менее суверенитистская, все более идентитарная. Суверенитет Франции отложен в долгий ящик".

"Флориан Филиппо не занимает больше своей должности в НФ, так же, как и я. Сторонники выступают за новую линию. Более серьезное внимание будет уделено иммиграции. В партии 60 000 активистов, 11 миллионов избирателей. Эти люди будут брошены на произвол судьбы. Речь в основном пойдет об иммиграции, которая является проблемой для Франции, но не единственной, будет позитивная программа с целью защиты среднего класса и народа, восстановления Франции".

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"Я не могу оставаться в НФ, который больше не соответствует моим политическим убеждениям. Этика — самое важное в политике, и пришлось бы лгать французам, что я поддерживаю эту новую стратегию, которую не разделяю".

"Я не исключаю, что вернусь в политику, если меня привлечет какая-нибудь программа".

"(У НФ — Ред.) непоследовательная и устаревшая программа, поэтому я выхожу из партии".