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    Уйти по-французски: почему раскололся Национальный фронт

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    Макрон - новый президент Франции (265)

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    Этика - самое важное в политике, и пришлось бы лгать французам, что я поддерживаю эту новую стратегию, которую не разделяю, заявил политик Филипп Мюре.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Из французского Национального фронта вышел его второй человек Флориан Филиппо - вице-президент партии, считавшийся там неформальным лидером суверенистов, то есть умеренного крыла, которое во главу угла ставила вопросы экономического характера, борьбу с ЕС и выход из еврозоны (а не защиту традиционных ценностей или борьбу с миграцией).

    Марин Ле Пен танцует со своими сторонниками
    @julien_langlet
    Ле Пен станцевала вместе с соратниками после поражения на выборах

    Вместе с ним ушел и экономический советник Марин Ле Пен Филипп Мюре (Philippe Murer), который ответил на вопросы Sputnik France и рассказал о причинах раскола.

    РИА Новости Украина приводит заявления Мюре.

    "Я был в партии Марин Ле Пен, но я не могу там оставаться, так как политическая линия существенно меняется. (…) После президентской кампании Коллар заявлял, что выборы — это референдум против евро. Алио, Бей, Менар критикуют суверенитет в отношении евро, делая вид, что нас не избрали из-за этого. Коллар и Менар потребовали в СМИ ухода Филиппо, и Марин Ле Пен их поддержала. На мой взгляд, наша партия все менее суверенитистская, все более идентитарная. Суверенитет Франции отложен в долгий ящик".

    "Флориан Филиппо не занимает больше своей должности в НФ, так же, как и я. Сторонники выступают за новую линию. Более серьезное внимание будет уделено иммиграции. В партии 60 000 активистов, 11 миллионов избирателей. Эти люди будут брошены на произвол судьбы. Речь в основном пойдет об иммиграции, которая является проблемой для Франции, но не единственной, будет позитивная программа с целью защиты среднего класса и народа, восстановления Франции".

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    "Я не могу оставаться в НФ, который больше не соответствует моим политическим убеждениям. Этика — самое важное в политике, и пришлось бы лгать французам, что я поддерживаю эту новую стратегию, которую не разделяю".

    "Я не исключаю, что вернусь в политику, если меня привлечет какая-нибудь программа".

    "(У НФ — Ред.) непоследовательная и устаревшая программа, поэтому я выхожу из партии".

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