Время выбирать. Германия готовится к парламентским выборам

Татьяна Фирсова, Берлин – для РИА Новости Украина

Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, 24 сентября; по итогам голосования будет определена кандидатура нового канцлера.

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Избирательные участки откроются в 8.00 (9.00 по Киеву), завершится голосование в 18.00 (19.00). Примерно в это же время появятся результаты exit poll – опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

Exit poll проведут следующие исследовательские центры: Forsa (телеканал RTL, проект RTL-Wahltrend), Emnid (таблоид Bild), Infratest dimap (телеканал ARD, программа ARD-Deutschlandtrend), исследовательская группа "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).

Официальное подведение итогов голосования будет проходить в онлайн-режиме на интернет-сайте Федерального избирательного комитета Германии. Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна утром в понедельник, 25 сентября.

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.

Округа

Согласно немецкому закону о выборах, территория Германии делится на 299 избирательных округов. Число избирательных округов в каждой из 16 федеральных земель зависит от численности населения этой земли. Больше всего (64 округа) образовано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

На втором месте по народонаселению и, следовательно, по количеству округов — Бавария (46 округов), на третьем — Баден-Вюртемберг (38 округов). Избирательные округа, в свою очередь, делятся на участки, которых в этот раз будет около 73,5 тысячи.

Партии

В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

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Шансы на победу имеют шесть партий, считают аналитики. По оценкам экспертов, фаворит – партийный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Как предполагают аналитики, второе место может достаться Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем. Также шансы пройти в парламент есть у Свободной демократической партии (СвДП), "Зеленых" и "Левых", отмечают эксперты. Ожидается, что в этот раз в федеральном парламенте впервые окажется правая партия "Альтернатива для Германии".

Особенности системы

Германия использует так называемую смешанную избирательную систему, при которой 299 депутатов избираются по партийным спискам (пропорциональная система), а остальные — по избирательным округам, где кандидаты баллотируются напрямую (мажоритарная система).

У каждого избирателя, таким образом, есть два голоса. При голосовании гражданин Германии получает бюллетень, в котором два столбика: в первом указаны прямые кандидаты в округе (первый голос), во втором — партийные списки (второй голос).

Победившая партия или коалиция партий, которая формируется в случае, если ни одной из партий не удалось набрать большинства, предлагает своего кандидата на должность канцлера, которого утверждает новый парламент. Срок полномочий парламента составляет в Германии четыре года.

Более 60 миллионов избирателей

В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, из них 31,7 миллиона женщин и 29,8 миллиона мужчин.