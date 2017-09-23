Deutsche Welle: "Нафтогаз" не выдержал иностранцев. Или они не выдержали?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Отставка независимых членов правления "Нафтогаза Украины" — британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика - грозит параличом руководства компании, потерей ею кредитов международных финансовых организаций и проигрышем в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома", заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он обнародовал письмо независимых директоров компании об их отставке в знак протеста против остановки реформирования государственного монополиста, говорится в статье Deutsche Welle.

Демарш независимых членов правления "Нафтогаза"

В сентябре трое британцев из числа независимых членов правления "Нафтогаза Украины" подали в отставку в знак протеста против блокирования украинским правительством реформирования государственного нефтегазового монополиста. Об этом заявил 20 сентября председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В качестве доказательства он предъявил целый ряд безрезультатных писем и предупреждений о сворачивании реформ "Нафтогаза", адресованных правительству и президенту Украины, от членов правления компании, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного валютного фонда (МВФ) и секретариата европейского Энергетического сообщества, направленных с апреля по сентябрь 2017 года.

"Реформа управления "Нафтогаза" началась в 2015 году по разработанному при участии ведущих европейских институтов плану. Наблюдательный совет с независимыми иностранными директорами работал с мая 2016 года. Целью реформы компании был ее раздел на отдельные структуры по добыче, транспортировке и торговле газом и нефтью, что является требованием новых правил европейского энергорынка, согласно третьему энергопакету", – напомнил автор статьи Александр Савицкий.

"Коболев считает, что блокада реформы "Нафтогаза" повышает риск вынесения Стокгольмским арбитражем в ноябре 2017 года отрицательного решения по многомиллиардному иску "Нафтогаза" против российского "Газпрома". А также грозит потерей 800 миллионов долларов кредитов ЕБРР и Всемирного банка. ЕБРР заявил 20 сентября, что Украина не может себе позволить дальнейшее промедление с реформой "Нафтогаза", второй этап которой "должен был начаться уже давно", – говорится в публикации.

Кто атакует "Нафтогаз"

"Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по территории Украины. Компания в последнее время стала прибыльной и устранила немало возможностей для коррупции, отметил ЕБРР. Наступление на "Нафтогаз" со стороны правительства грозит восстановлением контроля над ним политиков и финансово-промышленных групп, считают энергоэксперты.

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Инвестиционный банкир компании Dragon Capital Сергей Фурса в своей статье на Facebook напомнил, что уволенный усилиями Коболева с поста главы подразделения "Нафтогаза Украины", компании "Укртрансгаз", Игорь Прокопив сразу же стал заместителем министра энергетики Украины, что свидетельствует о сопротивлении системы реформам.

"Между тем правительство уже более года откровенно игнорирует рекомендации ЕБРР и Энергетического сообщества относительно соблюдения международных обязательств Украины. Напротив, Кабмин принял постановление о продлении переходного периода реформирования "Нафтогаза", — напомнил автор статьи.

Ранее Верховная рада внесла в антикоррупционный закон нереальное для иностранных директоров требование передать свои корпоративные права в управление лицензированной в Украине компании, декларировать все свои иностранные счета и раскрыть конфиденциальную информацию о доходах в других компаниях за рубежом.

20 сентября премьер-министр страны Владимир Гройсман снова на словах поддержал реформу "Нафтогаза", "чтобы демонополизировать монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нефтегазовом рынке". Однако Коболев считает, что правительство своими действиями само стремится монопольно контролировать внутренние цены на газ, которые согласно европейским принципам, должен устанавливать рынок, а не кто-либо из политиков.

Политконтроль над "Нафтогазом" вместо реформ

Эксперт киевского Центра Разумкова по энергетическим вопросам Владимир Омельченко назвал ранее в интервью DW причиной происходящего "олигархический консенсус между государственными топ-менеджерами и крупным бизнесом, который контролирует облгазы (областные газовые хозяйства. – Ред.)". А Сергей Фурса пояснил попытки политиков восстановить контроль над нефтегазовыми денежными потоками попыткой пополнить партийные кассы перед парламентскими и президентскими выборами 2019 года.

Заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что требовать от руководства "Нафтогаза Украины" реформирования компании, нет никакого смысла. Он напомнил о том, что, как любая другая компания, "Нафтогаз" заинтересован в прибыли, а его деление на составные дочерние структуры и выделение их в самостоятельные компании противоречит повышению доходности "Нафтогаза".

"Реформирование любой отрасли или компании возможно только извне, а не изнутри. В этом основная проблема, на которую мало кто обращает внимание", — сказал Рябцев.

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В правительстве и парламенте как провластные, так и оппозиционные политики единодушно обвиняют "Нафтогаз" в монополизме. Но с претензиями о недостаточном противодействии монопольным сговорам следует обращаться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), сказал в интервью DW управляющий партнер инвестиционных проектов Thomson & French Вячеслав Бутко.

"Этот комитет обычно играет роль свадебного генерала и только во время экстремального обострения общественного внимания к нему выписывает штрафы тем или иным структурам", — считает Бутко.