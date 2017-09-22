Новые болгары. Македонцы массово меняют национальность

РИА Новости Украина

В Македонии процветает выгодный бизнес по получению чрезвычайно ценного в нынешних условиях документа — паспорта соседней Болгарии, где есть работа.

"Я закончил юридический факультет, но не могу найти работу. Я планирую получить болгарские документы, чтобы трудоустроиться за пределами Македонии, потому что невозможно планировать семью с 200 евро, которые зарабатывают мои родители на заводе. Многим удалось получить паспорт, надеюсь, и у меня получится", — говорит агентству Sputnik на условиях анонимности один из жителей македонской столицы Скопье.

Явление это далеко не новое и не редкое. София вот уже лет десять весьма охотно, по ускоренной процедуре, выдает документы тем, кто докажет, что в его семье были родственники-болгары. По словам нашего собеседника, ждать паспорта приходится около двух лет, а в последнее время появилось немало так называемых "посредников", которые за несколько тысяч евро могут сильно ускорить этот процесс.

"Существует целая сеть посредников. Они за серьезные суммы выкупают, в основном, у пожилых македонцев документы их предков, доказывающие болгарское происхождение. И никто потом не проверяет, состоит ли в связи с этими предками тот человек, который подает заявку на получение гражданства. Часто бывает, что по одному и тому же документу паспорта получают десятки македонцев", — говорит он.

Молодой македонец говорит, что понимает что таким образом он лишается своей национальной идентичности, но одной идентичностью сыт не будешь: "Я знаю, почему болгары так любезны по отношению к нам, потому что они нас не признают как народ. И мне тяжело, но я утешаю себя мыслью, что Македония всегда будет в моем сердце, и никто не сможет отнять ее у меня. Но я понимаю, что если я получу болгарский паспорт, в своей стране я стану иностранцем".

Точных данных о том, сколько македонцев получило паспорта соседнего государства, нет, но журналисты, которые занимались этой темой, утверждают, что за последние 15 лет было выдано не менее 50 000 документов. Каждый новый "болгарин" подписывает документ, которым признает болгарский в качестве родного языка.

Ирония судьбы состоит в том, что на протяжении 20 века македонцы потратили немало усилий, чтобы доказать, что являются самостоятельным народом со своим языком, а не эллинизированными болгарами.

Сама же процедура получения паспорта довольно стандартна. После передачи необходимых документов соискателя ждет собеседование, которое длится около десяти минут. Спрашивают, в основном, про болгарские национальные праздники, проверяют знание имен и фамилий руководителей государства и ключевых министров.

Читайте также: Трамп пошумел в ООН

Задаются и вопросы из серии "Почему вы хотите стать гражданином Болгарии?". К сожалению, данных о том, отвечал ли кто-то "чтобы получить работу", не существует.