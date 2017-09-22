Обзор мировой прессы: объединение наций, атака трансвеститов

РИА Новости Украина

Объединение наций в Нью-Йорке

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжаются общеполитические дебаты в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. С трибуны ООН вещали глава российского МИД Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, министры иностранных дел Испании и Мексики и многие другие.

Наиболее яркие и запоминающиеся высказывания политиков стали объектом внимания ряда ведущих мировых изданий.

Так, газета Washington Post пишет, что канадский премьер Джастин Трюдо в своем выступлении говорил об исторических ошибках Канады в отношении коренных народов. По данным газеты, с ним согласился и Тиллерсон, заявивший, что "коренные народы Канады подвергались унижению, пренебрежению и жестокому обращению" при сменяющихся одним за другим правительств, не соблюдающих их права.

По сообщению газеты Hill, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции в Нью-Йорке прокомментировала вчерашнее выступление президента США Дональда Трампа, отметив, что мировые лидеры хорошо восприняли его пылкую речь на Генассамблее ООН и оценили то, насколько она была "откровенной и честной".

Издание Universal отметило заявление Сергея Лаврова касательно угроз США по отношению к Венесуэле.

"Недопустимо подстрекательство к беспорядкам и угрозы силового вмешательства в целях демократизации Венесуэлы, как и действия по подрыву легитимных властей в любой стране", — приводит газета слова российского дипломата.

Еще одной широко обсуждающийся в СМИ новостью стало заявление министра иностранных дел Мексики Луиса Видегарая об увеличении числа жертв мощного землетрясения до 273 человек.

Угрозы КНДР из Нью-Йорка

Ряд зарубежных изданий поместил на первые полосы новость о том, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.

"Испытание ядерного устройства за пределами своих границ будет означать дальнейшую эскалацию напряженности вокруг северокорейских программ по развитию ядерного оружия и баллистических ракет", — полагает британская Guardian.

Ей вторит американская WSJ, эксперт которой отмечает, что "данная провокация находится в пределах возможностей" КНДР.

"Американским властям необходимо решить, насколько серьезную угрозу КНДР представляет для США. Если под угрозой находятся крупнейшие города и непредсказуемое поведение Ким Чен Ына невозможно сдержать, тогда, возможно, Соединенные Штаты должны заняться планированием денуклеаризации Северной Кореи силовым методом", — полагают в Washington Post.

Facebook помогает расследовать "вмешательство РФ"

Соцсеть Facebook передаст конгрессу США данные, которые помогут в расследовании по делу о "вмешательстве России" в президентские выборы и "связях" кампании президента Дональда Трампа с Москвой, пишут зарубежные СМИ.

Как сообщает издание Politico, соцсеть Facebook заключила сделку с конгрессом США о предоставлении данных о покупке "российскими ботами" рекламы на сайте в ходе президентской предвыборной гонки, чтобы оказать на нее влияние.

Газета Washington Post сообщает, что конгрессу будет передано три тысячи рекламных объявлений, купленных российскими ботами.

"Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наш сервис для подрыва демократии. Мы выступаем не за это", — цитирует газета главу компании Facebook Марка Цукерберга.

Как пишет газета Hill, старший демократ комитета по разведке Марк Уорнер назвал эти меры "необходимым первым шагом" и заявил, что "американский народ заслуживает того, чтобы знать правду о вмешательстве России в выборы 2016 года".

Газета New York Times написала о том, что обнаружила учетные записи Facebook, которые выглядели так, будто были созданы обычными американцам, хотя в действительности были делом рук российских ботов.

Нападение вооруженных трансвеститов на музыкантов в Рио

Многие СМИ писали о том, что в Рио-де-Жанейро на британскую музыкальную группу Pet Shop Boys напали четыре трансвестита с ножом, отобрав у них мобильные телефоны.

Как пишет издание Mirror, инцидент произошел на следующий день после выступления группы на популярном музыкальном фестивале Rock in Rio. Ссылаясь на местную газету, издание сообщает, что музыканты вышли из своего отеля на вечернюю прогулку, во время которой их окружили четыре человека и отобрали у них деньги и телефоны.

Газета Guardian сообщает, что, по словам представителя группы Мюррея Чалмерса, грабители не были вооружены.

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"У них не было ножей. Pet Shop Boys говорят, что ничего страшного не произошло, что насилия не было и что кража телефона является самым распространенным преступлением в этом районе", — цитирует газета Чалмерса.

"В случае если вы видели пугающие сообщения в прессе о том, что нас ограбили с ножом в Рио, все, что случилось — мне обчистили карманы, и я лишился своего телефона. В любом случае наслаждаемся Бразилией!", — сообщает один из участников группы в своем микроблоге Twitter.

Газета Sun пишет о том, что туристы регулярно становятся мишенью преступников в популярных пляжных районах, таких как Копакабана в Рио-де-Жанейро.