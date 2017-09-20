Не проехать, не пройти. Франция и Германия планируют ограничить Шенген

РИА Новости Украина

Никакого погранконтроля внутри Шенгена? Только не в случае Германии! Министры внутренних дел отказываются от открытых границ во времена угрозы терроризма. Полиция и эксперты по безопасности их в этом поддерживают.

Комиссар ЕС по миграции Дмитрис Аврамопулус на прошлой неделе высказался за прекращение погранконтроля внутри Шенгена. По его словам, эта мера была оправдана на пике миграционного кризиса в 2016 г., а теперь она не имеет никакого основания.

Берлин высказал четкое несогласие: министр внутренних дел Томас де Мезьер (партия ХДС) подчеркнул, что Германия будет контролировать свои границы еще на протяжении неопределенного времени. Председатель федерального профсоюза полицейских Райнер Вендт, заявил в интервью Sputnik: "Никто не хочет, чтобы мы в Европе вернулись к старым пограничным столбам, длинным автомобильным очередям и многочисленным контролям на границе".

Вместо того Вендт предлагает использовать технику и скрытое наблюдение. Это значит: "Опытные полицейские должны будут смотреть, где на границе что-нибудь не в порядке, после чего проверять вызывающие подозрение автомобили и людей".

Он без всякой иронии замечает: "Ни техники, ни персонала мы данный момент в достаточном количестве не имеем. Поэтому местами мы вынуждены прибегать к стационарным погранпостам, к примеру, как в Австрии". Вопросом выбора, скрытое наблюдение или погранконтроль, Вендт не задается. Главное: "В борьбе с терроризмом речь о человеческих жизнях. Мы должны не допустить, чтобы террористы просочились в Европу".

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В том же ключе аргументирует в интервью Sputnik и эксперт по безопасности Вольфганг Босбах: "Ввиду продолжающейся угрозы терроризма погранконтроль внутри ЕС является верной мерой. Внешние границы Шенгена вовсе не так надежны, какими должны были бы быть".

Помимо этого глава полицейского профсоюза коснулся федеральной полиции Германии: "Теперь она уже скорректировала свой курс и нанимает больше персонала. Правда, эти люди проходят обучение и лишь спустя годы поступят в полное распоряжение". А пока эти сотрудники не обучены, Германия не может отказаться от собственного погранконтроля.

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У тому же полиция, по словам Вендта, должна обращать внимание не только на приграничные регионы, но и на те, что внутри страны: "Вам известно, что у нас в стране много людей, о которых мы не знаем, кто они, под какой идентичностью они сюда прибыли и с какими целями. В этом направлении Германии тоже следует провести существенную доработку".