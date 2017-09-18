Учения "Запад-2017" и истерика в польских СМИ

РИА Новости Украина

Польские СМИ с особенной силой нагнетают тревогу и даже, можно сказать, панику в связи с военными учениями России и Белоруссии "Запад-2017".

Gazeta Wyborcza сообщила: по сценарию организаторов учений в примечательный для Польши день 17-го сентября запланирован решающий удар объединённых российско-белорусских войск, которые "положат конец западной интервенции". Правда, не ясно, о какой, собственно, западной интервенции идет речь? И против кого она направлена.

Другие польские СМИ пишут о возможных сценариях Третьей мировой войны. Некоторые эксперты пишут, что войска России сумеют быстро дойти до Вислы, однако потом будут отброшены назад благодаря смелым действиям польской армии, а также её союзников по НАТО.

Министр национальной обороны РП Антони Мачеревич в интервью для Польского Радио (Polskie Radio) и портала onet.pl заметил, что число участников военных манёвров России и Белоруссии будет составлять вовсе не 12, 7 тысяч, как было ранее заявлено, а все 100 тысяч и даже более человек! Он также выразил убеждение, что Владимиру Путину не удастся устрашить Польшу.

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Профессор Борис Шмелев, эксперт по международным проблемам и по отношениям Россия-НАТО, Институт Европы Российской Академии наук, прокомментировал ситуацию для Sputnik:

"Российско-белорусские учения "Запад-2017", на самом деле, вызвали пристальный интерес со стороны западной прессы, включая польские СМИ. А ведь это, по сути дела, рядовое событие, ничего в нём нет экстраординарного. Такие учебные манёвры проводятся время от времени армейскими силами любых стран, в том числе — государств Альянса. Правда, нас упрекают, будто нет в этих учениях прозрачности, что есть в них некий скрытый и опасный смысл. Но это – неправда. Возможно, кого-то устрашило название учений "Запад-2017", но уже прозвучало объяснение со стороны Министерства обороны РФ: тут имеется в виду, что маневры проходят в западном регионе РФ, только и всего.

А что касается "прозрачности" этого события, то хочу напомнить, что в качестве независимых наблюдателей на учениях присутствуют представители НАТО, ОБСЕ, ООН и даже "Красного Креста", не говоря уже о военных атташе стран Альянса, аккредитованных в Москве или в Минске, не говоря уже о многочисленной группе журналистов. А, кроме всего прочего, нельзя что-то скрыть от чужих глаз при уровне современных технологий, когда можно получить отличные снимки и любые другие данные со спутников Земли или с помощью дронов. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что в учениях "Запад-2017" участвует, как и было заявлено, 12,7 тысяч человек, но никак не более 100 тысяч! Я не знаю, кто снабдил польского министра национальной обороны неверной информацией. В любом случае, хочу сказать, что никто не собирается превращать эти учения в операцию якобы по захвату соседних стран, включая Польшу! Никто не собирается двигать наши войска к Висле, это – просто какой-то бред.

Мне кажется, что власти "ПиС" намеренно создают в своей стране атмосферу напряжённости, чтобы ещё более усиливать антироссийские настроения. Зачем? А чтобы можно было легче оправдывать присутствие военных контингентов США на своей территории, а также – размещение в Польше американской же системы ПРО. К тому же, в атмосфере русофобии проще повышать военные расходы, это ясно. Признаюсь, я искренне огорчён, что нынешние взаимоотношения между РФ и Польшей находятся, чуть ли не на точке замерзания. Впрочем, я надеюсь, что когда-то к власти в Польше придут более здравомыслящие политики. И что будут восстановлены в полном объёме контакты между нашими странами: политические, экономические, научные, культурные и все другие. Я также не сомневаюсь, что полноценное сотрудничество по линии Россия – НАТО будет восстановлено, потому что нам нужно совместно действовать против таких серьёзных угроз, как международный терроризм и опасность развязывания ядерной войны. Ведь тут мы не противники, а союзники".