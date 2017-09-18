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    Учения "Запад-2017" и истерика в польских СМИ

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (41)

    (обновлено: )33460
    Российско-белорусские учения "Запад-2017", по сути дела, рядовое событие. Такие учебные манёвры проводятся время от времени армейскими силами любых стран, в том числе - государств Альянса, заявляет эксперт.
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Польские СМИ с особенной силой нагнетают тревогу и даже, можно сказать, панику в связи с военными учениями России и Белоруссии "Запад-2017".

    Завершился первый этап российско-белорусских учений Запад-2017. Видео
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    Минобороны РФ: завершился первый этап учений "Запад-2017"

    Gazeta Wyborcza сообщила: по сценарию организаторов учений в примечательный для Польши  день 17-го сентября запланирован решающий удар объединённых российско-белорусских войск, которые "положат конец западной интервенции". Правда, не ясно, о какой, собственно, западной интервенции идет речь? И против кого она направлена.

    Другие польские СМИ пишут о  возможных сценариях Третьей мировой войны. Некоторые эксперты пишут, что войска России сумеют быстро дойти до Вислы, однако потом будут отброшены назад благодаря смелым действиям польской армии, а также её союзников по НАТО. 

    Министр национальной обороны РП Антони Мачеревич в интервью для Польского Радио (Polskie Radio) и портала onet.pl  заметил, что число участников военных манёвров России и Белоруссии будет составлять вовсе не 12, 7 тысяч, как было ранее заявлено, а все 100 тысяч и даже более человек! Он также выразил  убеждение, что Владимиру Путину не удастся устрашить Польшу.

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    Профессор Борис Шмелев, эксперт по международным проблемам и по отношениям Россия-НАТО, Институт Европы Российской Академии наук, прокомментировал ситуацию для Sputnik: 

    "Российско-белорусские учения "Запад-2017", на самом деле, вызвали пристальный интерес со стороны западной прессы, включая польские СМИ. А ведь это, по сути дела, рядовое событие, ничего в нём нет экстраординарного. Такие учебные манёвры проводятся время от времени армейскими силами любых  стран, в том числе — государств Альянса. Правда, нас упрекают, будто нет в этих учениях прозрачности, что есть в них некий скрытый и опасный  смысл. Но это – неправда. Возможно, кого-то устрашило название учений "Запад-2017", но уже прозвучало объяснение со стороны Министерства обороны РФ:  тут имеется в виду, что маневры проходят в западном регионе РФ, только и всего.

    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017"

    А что касается "прозрачности" этого события, то хочу напомнить, что  в качестве независимых наблюдателей на учениях присутствуют представители НАТО, ОБСЕ, ООН и даже "Красного Креста", не говоря уже о военных атташе стран Альянса, аккредитованных в Москве или в Минске, не говоря уже о многочисленной группе журналистов. А, кроме всего прочего, нельзя что-то скрыть от чужих глаз  при уровне современных технологий, когда можно получить отличные снимки  и любые другие данные со спутников Земли или  с помощью дронов. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что в учениях "Запад-2017"  участвует, как и было заявлено, 12,7 тысяч человек, но никак не более 100 тысяч! Я не знаю, кто снабдил польского министра национальной  обороны неверной информацией. В любом случае, хочу сказать, что никто не собирается превращать эти учения в операцию якобы по захвату  соседних стран, включая Польшу!  Никто не собирается двигать наши войска  к Висле, это – просто какой-то бред.

    Мне кажется, что власти "ПиС" намеренно создают в своей стране атмосферу напряжённости, чтобы ещё более усиливать антироссийские настроения. Зачем? А чтобы можно было легче оправдывать присутствие военных контингентов США на своей территории, а также – размещение в Польше американской же системы  ПРО. К тому же, в атмосфере русофобии проще повышать военные расходы, это ясно. Признаюсь, я искренне огорчён, что нынешние взаимоотношения между РФ и Польшей  находятся, чуть ли не на точке замерзания. Впрочем, я надеюсь, что когда-то  к власти в Польше придут более здравомыслящие политики. И что будут восстановлены в полном объёме  контакты между нашими странами: политические, экономические, научные, культурные и все другие. Я также не сомневаюсь, что полноценное  сотрудничество по линии Россия – НАТО будет восстановлено,  потому что нам нужно совместно действовать против таких серьёзных угроз, как международный терроризм и опасность развязывания ядерной войны. Ведь тут мы не противники, а союзники"

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