Претензии Польши к ФРГ. К Польше тоже есть вопросы по нацистам - политик

РИА Новости Украина

Польша требует от Германии выплату военных репараций, которые, по подсчетам польского правительства, составляют сотни миллиардов евро. Такой шаг поддержал польский парламент.

Ситуация для Sputnik комментирует Петр Цвалин (Petr Cvalín), член Коммунистической партии Чехии и Моравии, кандидат в депутаты.

Что Вы думаете об этом требовании Польши?

— Уже несколько лет идут разговоры о военных репарациях. Конечно, нужно подчеркнуть, что разговоры эти не носят общественный характер. Если у Польши есть право на такой шаг, то пусть требует военные репарации.

Существует также обратная логика. Польша причинила множество бедствий соседним государствам, в том числе Чешской республике. Поляки силой отнимали чешские территории, их действия при подавлении Пражского восстания причинили большой материальный ущерб и привели к человеческим жертвам.

— Следовало бы напомнить Польше, кто начал Вторую мировую войну. Вспомним польско-немецкий пакт 1934 года (Пакт Пилсудского-Гитлера). Или Мюнхенский договор, скорее даже, Мюнхенский заговор, после которого тогдашнее польское правительство поставило чехословацкому правительству ультиматум и ввело свои войска на территории Чехословакии одновременно с вермахтом. Де факто Польша участвовала в оккупации двух чехословацких областей. Таким образом, мы можем заключить, что действия Польши в тот период создавали условия для начала агрессии Третьего рейха. Представители польского правительства той эпохи заключали договоры с нацистами. Договоры, следствием которых стала оккупация Чехословакии.

Польша в течение некоторого времени поддерживала нацистов, вспомним, например, их антисемитскую доктрину. Достаточно упомянуть городок Едвабне (Jedwabne), где местные поляки 10 июля 1941 г. убили 340 евреев в сарае. И да, если следовать польской логике, тогда мы должны потребовать у Польши за все это компенсацию.

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Не опасаетесь ли после польских выпадов в сторону Германии, что такая же участь может постигнуть и Чехию? Год назад в СМИ появилась информация о том, что Варшава требует от Праги 368 гектаров чешской территории. Как Прага должна была бы реагировать на такие требования? Поддаться?

— Очевидно, что Польша от своей политики просто так не отступиться. Увидим, не станет ли Польша когда-нибудь вопреки всякой логике требовать что-то от Чехии. Если это произойдет, Праге следовало бы ответить на дипломатическом уровне и не уступать ни при каких условиях.