Die Tageszeitung: патриотизм раскалывает журналистику Украины

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РИА Новости Украина

Украинские журналисты, блогеры и медийные эксперты, ничего не понимая, приняли к сведению депортацию 28 августа из Украины испанских репортеров Антонио Памплиега (Antonio Pampliega) и Мануэля Анхеля Састре (Manuel Ángel Sastre). Оба направлялись для сбора материалов в регион Донбасса и были задержаны в аэропорту Киева. Такая участь постоянно постигает иностранных журналистов – прежде всего российских, пишет Бернхард Клазен в статье для германского издания Die Tageszeitung.

О том, почему Памплиега и Састре не были допущены в страну, можно спекулировать по сей день. В то время как ведущие международные журналистские организации критикуют это выдворение, власти не предоставили даже никакого объяснения по поводу этого решения, говорит Сергей Томиленко, председатель украинского союза журналистов. Нет никакого обоснования и у медийного эксперта Юрия Луканова: "Спецслужба страны СБУ должна все же объяснить, почему она выдворила испанских журналистов из страны".

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда речь идет о российских гражданах. В то время как большинство украинских журналистов высказываются против выдворения испанских репортеров, хотя и лишь по запросу и в очень осторожных выражениях, украинская спецслужба СБУ знает, что в случае выдворения российских журналистов она может рассчитывать на поддержку украинских СМИ.

Дело в том, что наряду с обоими испанцами за последние недели были выдворены также трое журналистов, приехавших из России. Одна из них – Анна Курбатова, корреспондентка Российского "Первого канала". Она была задержана 30 августа и немного позже отправлена назад в Россию. Курбатову сгубило одно замечание в телевизионном материале о том, что, мол, большинство украинского населения "не любят День независимости".

Вскоре украинская журналистка Любовь Величко из интернет-портала texty.org.ua чистосердечно призналась в том, что это она проинформировала спецслужбу СБУ об этой передаче Курбатовой. Чуть позже СБУ выдворила эту "российскую лгунью".

"Всегда на стороне правды"

– Я попросила СБУ обеспечить, чтобы такие так называемые журналисты не работали в Украине.

СБУ немедленно поблагодарило ее, сказала Величко в интервью taz.

– Я всегда на стороне правды, и считаю, что журналист, который откровенно лжет, не является журналистом. Такие люди не должны находиться в Украине.

Также и Томиленко, глава союза журналистов, считает, что по поводу обращения с российскими журналистами существует единодушие.

– Есть общее мнение, что представители российских пропагандистских СМИ во время своего пребывания в Украине забывают про свой долг придерживаться профессиональных стандартов и этики. И здесь превалирует мнение, что этих журналистов надо лишать права на работу.

Было бы целесообразно, продолжает Томиленко, чтобы украинское правительство использовало этот опыт экспертов, чтобы решить, с помощью каких средств стоит отвечать на "эту информационную войну". Здесь, по его словам, следует выслушать аргументы иностранных коллег: "Главным пунктом критики является то, что украинское законодательство не предусматривает выдворение журналистов на основании их публикаций".

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Также и медийный эксперт Луканов поддерживает такие шаги в отношении российских журналистов.

"Российские журналисты используются в этой гибридной войне как еще один вид оружия. Они — такие же головорезы, как и солдаты на фронте. Только они не стреляют из огнестрельного оружием, а оказывают влияние на умы".

Результат их работы можно было, мол, видеть в 2014 году, когда многие готовы были позвать Путина.

"Российские государственные подконтрольные Кремлю СМИ — это не СМИ. Их надо воспринимать как инструменты пропаганды".

Однако и те российские СМИ, которые следует однозначно причислить к российской оппозиции, могут попасть под санкции украинских властей. Так, например, в начале года оппозиционному российскому телеканалу "Дождь" было запрещено работать на территории Украины. Этот канал, якобы, передавал рекламу российских продуктов и на одной карте показывал Крым как составную часть России, так обосновал украинский комитет по делам радио и телевидения свое решение в январе.

Один из немногих украинских журналистов, который поставил под сомнение политику властей в отношении российских журналистов, — это Кирилл Лукеренко, главный редактор "Hromadske Radio". В интервью taz Лукеренко сказал, что российские журналисты действительно пропитывают свои материалы ненавистью и искажают факты: "Однако мне кажется, что если мы выдворим этих людей, то информация об Украине в России станет еще более искаженной, чем она уже есть сейчас".

Подозрение в государственной измене

Владимир Зеленский, самый популярный шоумен страны, известен своей едкой критикой правительства и пародиями на президента Порошенко. Почти ежедневно в СМИ появляются самые новые разоблачения коррумпированных политиков и высокопоставленных чиновников. Эта критика разрешается. Однако в одном пункте украинские власти показывают нулевую терпимость: тот, кто выказывает симпатию к России или к сепаратистам на востоке страны, тот будет иметь дело с спецслужбой СБУ.

РИА Новости Украина Жертвы свободы слова. Инфографика

Один из них – это западноукраинский журналист Василий Муравицкий. Он, по данным, опубликовал на шести российских интернет-страницах антиукраинский материал. Ему грозит судебное дело о государственной измене. "Репортеры без границ" и находящийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов потребовали от Украины освободить из заключения находящегося там с начала августа Муравицкого. В тюрьме предварительного заключения находятся с 2015 года журналисты Дмитрий Василец и Евгений Тимонин. С момента их задержания срок ареста каждые два месяца продлевался на следующие два месяца. Оба обвиняются в том, что работали на сепаратистском канале.

Наблюдатели отмечают в Украине рост "патриотической журналистики". Все чаще пишут о "героях", когда публикуется статистика о павших украинцах. В то же время российские солдаты называются "рашистами".

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"К сожалению, у значительной части украинских журналистов наблюдается тенденция к лояльной и патриотической журналистике", — комментирует Валерий Иванов, президент НГО "Академия украинской прессы" и автор книги "Журналистская этика".

Потом журналистика становится пропагандой, говорит Иванов. И так дело доходит до потери доверия читателей и слушателей — до того, что все меньше выдерживаются журналистские стандарты. И этот ущерб нельзя, по его словам, недооценивать.

По материалам Inosmi.ru