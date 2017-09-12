В "агенты Кремля" Украина записала половину Европы - публицист

РИА Новости Украина

СМИ не оставили без внимания неожиданный и отчасти комический инцидент на польско-украинской границе с участием Михаила Саакашвили.

Саакашвили – личность заметная. На его счету политическая карьера в Грузии, которую ему пришлось покинуть из-за финансовых махинаций, чтобы затем неожиданно "всплыть" на Украине, где для него нашлось место на политическом Олимпе. Но и там не оценили его талантов.

Лишенный гражданства, он покинул страну. Однако Саакашвили, будучи человеком упрямым и амбициозным, снова появился на Украине и на этот раз не без помощи польских властей.

Об этом Sputnik Polska поговорил с публицистом и историком Богданом Пентка (Bohdan Piętka):

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне апатрид Михаил Саакашвили с группой своих сторонников пересек польско-украинскую границу и, возможно, находится во Львове. Чего он добивается?

— Господин Саакашвили пересек польско-украинскую границу нелегально. Как он сам заявил, его сторонники внесли его на руках. Да, он сейчас во Львове, где заявил, что начинает марш на Киев. Персонаж колоритный и при этом трагикомический. Или даже комический. Политик, который пришел к власти в результате так называемой «революции Роз», проспонсированной США, а затем спровоцировал военный конфликт с Россией. Он был отстранен от власти своими же соотечественниками и обвинен в тяжких преступлениях. Сейчас на нем висят четыре серьезных обвинения.

Но потом он делал политическую карьеру на постмайданной Украине, где вступил в конфликт с президентом Петром Порошенко. Тот лишил Саакшвили гражданства, так что теперь он – апатрид. В Польшу Саакашвили приехал из США. И тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Польши в данном вопросе, потому что это очередной пример несерьезного отношения польских элит, принимавших Саакашвили в Варшаве.

На погранпереходе среди прочих присутствовал польский политик Яцек Сариуш-Вольски (Jacek Saryiusz-Wolski). Другие польские политики – такие, как министр Блащак (Mariusz Błaszczak – глава МВД) и министр Ващиковский (Witold Waszczykowski – глава МИД) выразили свой протест, когда Украина не хотела впускать Саакашвили.

Какие у Саакашвили перспективы, сказать трудно. Непонятно, кто за ним стоит. Может, это какая-то группа местных олигархов с отчасти националистическими взглядами, а может, его поддерживают из-за границы – тут я имею ввиду США и американские спецслужбы. Если за ним стоят американские спецслужбы, то на Украине могут случиться серьезные беспорядки, даже новый путч. А если нет – ситуация рассосется сама собой.

Вчера на портале konserwatyzm.pl появилась Ваша статья "Я, агент Кремля…" О чем шла речь?

— Некая структура, действующая на Украине и занимающаяся военной аналитикой и расследованием работы спецслужб, объявила меня российским агентом. Забавная ситуация, потому что среди поляков "российскими агентами" названы Войцех Смажовский (Wojciech Smarzowski), режиссер фильма "Волынь", Павел Кукиз (Paweł Kukiz), лидер партии Kukiz’15, Адам Смех (Adam Śmiech), польский публицист, негативно относящийся к евромайдану и украинским националистам. Как российских агентов "раскрыли" целый ряд европейских политиков, например, Александра Гауланда (Alexander Gauland), одного из лидеров "Альтернативы для Германии". Так что я оказался в весьма приличном обществе.

Поиск "агентов России" среди критиков нынешней Украины не поможет исправить ни образ страны, ни ситуацию в целом. Государство погрязло в политическом и экономическом кризисе, но не по вине российских агентов, а по вине политических сил, пришедших к власти в 2014 году.

Что Вы, как историк, можете сказать о ликвидации мавзолея на могиле воинов Красной армии в польском городе Тшчанка?

— Для меня это стало шоком. Несмотря на то, что нынешние власти Польши уже некоторое время назад объявили, что будут сносить памятники, поставленные советским солдатам в ознаменование сражений в 1944-45 гг. на польских землях, для меня это был шок, потому что мавзолей в Тшчанке был одним из самых внушительных мемориалов в Польше. И, несмотря на заверения городских властей, нет никакой уверенности в том, что под этим мемориалом не было захоронения советских воинов.

Я считаю, что произошедшее в Тшчанке и то, как это было сделано, — это просто варварство. Если речь идет об истории, то памятники воинам Красной Армии стоят не только в Польше. Они стоят и в Словакии, и в Венгрии, и в Чехии. Более того, в центре Вены стоит Памятник Героям Советской армии, он так и называется. И Берлине стоит такой памятник. И никто их не сносит. Во всех этих странах люди с пониманием относятся к роли, которую сыграла Красная Армия в борьбе с нацисткой Германией. Там эти памятники трактуют не как символы "советского доминирования", как считают в Польше, а как памятники солдатам одной из армий антигитлеровской коалиции, которая внесла огромный вклад в победу над гитлеровской Германией. Это очевидный для всех факт.