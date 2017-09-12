ТОП мировых событий: санкции ООН, последствия "Ирмы", штраф Google

AP Photo/Wilfredo Lee

РИА Новости Украина

Санкции СБ ООН по КНДР

Мировые СМИ (Wall Street Journal, Guardian, New York Times, Los Angeles Times, Independent, Time, Financial Times, Washington Post) пишут о том, что Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Как пишет Guardian, голосование стало "облегчением для американских дипломатов, которые опасались, что Китай воздержится от голосования, что значительно ослабило бы воздействие новых санкций". Газета Washington Post пишет, что "в ООН пришли к соглашению о самых жестких санкциях в отношении КНДР за все время".

Законопроект Мэй

Законопроект об отмене законодательства Евросоюза на территории Великобритании, так называемый "Билль об отмене", в понедельник был принят в палате общин британского парламента во втором чтении, об этом сообщили многие мировые СМИ (Wall Street Journal, Guardian, Independent, Telegraph), называя принятие билля "выигрышем" Мэй. По данным издания Guardian, "за" проголосовали 326 парламентариев, "против" – 290. Мэй назвала принятие законопроекта "историческим решением для поддержки воли британского народа", — отмечает газета.

Independent называет законопроект "поворотным". Как отмечает Wall Street Journal, закон вступит в силу 29 марта 2019 года, когда Британия должна покинуть Евросоюз. Тем не менее, пишет газета, по мнению критиков, законопроект дает премьеру и ее кабинету слишком много власти, "потому что это позволяет им изменять законы без одобрения парламента". "Трудный путь законопроекта через ранние стадии парламентского рассмотрения – обычно формальности – сигнализируют о будущих препятствиях на пути для Мэй, которая потеряла большинство своей партии в выборной авантюре этим летом", — также отмечает Wall Street Journal.

Последствия "Ирмы"

Шторм "Ирма", в течение нескольких дней угрожавший Карибскому бассейну и Флориде разрушениями, ослаб до тропической депрессии, известные СМИ (New York Times, Guardian,Washington Post, Wall Street Journal) на первых полосах уделили внимание новостям о последствиях урагана. Как отмечает Wall Street Journal, "Ирма" подействовала почти на "каждый дюйм" Флориды, оставив миллионы людей без электричества. Чиновники американского штата предупреждают людей о предстоящем длительном восстановлении полуострова.

По информации Guardian, губернатор штата Рик Скотт заявляет о возможных неделях или месяцах, которые должны пройти, пока островные части Флориды снова станут обитаемыми. Washington Post пишет об улицах, заполненных обломками и поваленными деревьями. По данным издания, около 12 миллионов человек остались без энергии. New York Times сообщает, что три штата – Джорджия, Южная Каролина и Алабама – объявили предупреждения о шторме и торнадо.

Демонстрация в поддержку свободы

Миллион человек приняли участие в акции в Барселоне в поддержку референдума и независимости, развевая над головой флаги и растянув плакаты, сообщают в ночь на вторник многие СМИ (Telegraph, Guardian, Los Angeles Times). Как отмечает Los Angeles Times, митинг приурочен к Диаде — Национальному дню Каталонии, увековечившему "потерю независимости региона в отношении Испании". В этом году местные власти придали этому дню новое значение, связав его с предстоящим референдумом, который испанское правительство считает незаконным. Как отмечает Telegraph, в этом году событие "имеет особое значение как демонстрация силы для движения независимости". Guardian пишет, что вдоль улиц стояли на посту каталонские полицейские, сжимающие в руках оружие, — в напоминание о недавних терактах в Каталонии. Тем не менее, отмечает газета, настроение было легкое. По информации Telegraph, одни демонстранты, следуя каталонской традиции, залезали друг другу на плечи, чтобы сформировать людские башни, другие несли плакаты, выражающие надежду на независимость.

Google оспаривает штраф в 2,42 млрд евро

Многие международные СМИ (Wall Street Journal, Guardian, Independent, Financial Times, Telegraph) пишут, что американская корпорация Google оспорила в Трибунале – первой инстанции Суда ЕС – решение Еврокомиссии о наложении штрафа в размере 2,42 миллиарда евро.

Читайте также: Как Google создает проблемы создателям браузеров Opera и Vivaldi

Иск был подан в понедельник, судебное разбирательство может занять около двух лет. В конце июня ЕК оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Google наняла пять крупных юрфирм для оспаривания решений ЕК. Как пишет газета Wall Street Journal, корпорация Google начала "юридическую битву, которая может задать тон серии дел и расследований в отношении компании".