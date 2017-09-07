Charlie Hebdo снова оправдывается за свою карикатуру

Виктория Иванова — Париж, для РИА Новости Украина

На прошлой неделе Charlie Hebdo выпустило в свет номер с очередной провокационной карикатурой. На ней нарисованы восемь флагов Третьего рейха — красных полотнищ, на которых в белом круге изображены черные свастики. Люди, которые их несут, скрыты потоком воды — от них на поверхности торчат лишь несколько рук и одна нога. "Господь существует! Он утопил всех неонацистов в Техасе", — так озаглавлен рисунок.

Charlie Hebdo Officiel Карикатура Charlie Hebdo на наводнение в Техасе из-за урагана "Харви"

Рисунок увидел свет вскоре после шторма "Харви", который стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет и принес масштабные разрушения в Техас, сообщают РИА Новости.

"Всего через несколько часов после публикации более чем 600 тысяч комментариев заполонили Facebook. Протесты были так сильны, что рисунок был удален и Charlie (Hebdo) не смог вмешаться", — написал один из сотрудников издания под псевдонимом Рисс (Riss).

Он отметил, что "многие подумали, что рисунок высмеивает жертв урагана, хотя он вообще был не об этом".

"Темой были американские сторонники превосходства белой расы, а не наводнения, про которые и сказать-то нечего, кроме того, как они ужасны. Кто бы мог подумать, что картинка, высмеивающая неонацистов, вызовет такой протест?" - рассуждает художник.

Он считает, что сложившаяся ситуация затрагивает вопрос свободы слова, причем речь идет не о свободе издания и не о свободе тех, кто "плюет ему в лицо", а "о свободе слова, которую получили ультраправые группы, кому законно позволено ходить открыто по улицам со свастиками на виду, благодаря первой поправке американской конституции".

Под подзаголовком "Слова могут стать такими же опасными, как оружие", автор рассуждает о том, что подобное зрелище — шествие неонацистов — невозможно представить во Франции и Германии.

"Такое действо немыслимо во Франции и тем более в Германии, где законодательство, касающееся нацистских символов, самое жесткое в мире. Тем не менее США, Франция и Германия являются демократиями, все одинаково привязаны к идее свободы слова", - пишет Рисс.

Он отмечает, что "незыблемая вера американцев в безграничную свободу слова одновременно восхитительна и утопична". Рисс ставит на одну доску свободу "американских нацистов публиковать свою отвратительную пропаганду" и свободу носить оружие, в частности, штурмовые винтовки.

"Без ограничений слова могут быть такими же опасными, как оружие. Базовые свободы, похоже, отклонились от своих первоначальных целей и обернулись против ценностей, которые они должны были защищать… Как можете вы защищать эти ценности, не обращаясь к тем методам, которые их разрушают?" — задается вопросом сотрудник Charlie Hebdo.

Рисс отмечает, что в американском Шарлоттсвилле "антирасисты столкнулись с этим трудным противоречием".

В середине августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

"Шарлоттсвилль выглядел как Германия в 1930-х годах, когда нацисты и коммунисты устраивали кровавые уличные бои, пытаясь каждый опровергнуть свободу слова своих оппонентов", — подчеркивает художник.

По его мнению, в сравнении с такими событиями, обложка Charlie Hebdo со свастиками "выглядит довольно безобидно".

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Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов после публикации серии карикатур, в том числе — на пророка Мухаммеда.