Радикализация и исламизация в тюрьмах Германии

РИА Новости Украина

Недавно СМИ ФРГ сообщили внутреннем документе Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), который должен помочь тюремному персоналу "лучше распознавать и пресекать попытки исламистских вербовок в кругах заключённых". Как известно, люди с исламистско-террористическим прошлым во время пребывания в заключении устанавливают контакты с единомышленниками, а также продолжают использовать уже существующие контакты, говорится в документе.

"Думаю, что проблема с радикализацией заключённых будет только обостряться", — заявила в интервью Sputnik Зигрид Херманн-Маршалл (Sigrid Herrmann-Marschall), эксперт по вопросам исламизма из Франкффурта-на-Майне. "Ведь теперь возбуждены новые уголовные дела против исламистов, в том числе против радикалов, которые только сейчас были заключены под стражу: например, лица, вернувшиеся из Сирии, которым предъявлено обвинение, или те, которые находятся в ИВС или скоро будут приговорены к многолетним срокам лишения свободы. Этот круг лиц представляет собой главную проблему в тюрьмах, поскольку у этих людей, конечно, есть боевой опыт. И лишь малая часть из них сотрудничает с властями".

Херманн-Маршалл рассказывает, что, согласно оценкам, с властями сотрудничает только 25% исламистов, заключенных под стражу. "Остальные, подавляющее большинство, — это люди, которые остаются поборниками исламистской идеологии и могут убеждать других в её правильности".

Херманн-Маршалл рассказала о сигналах и опознавательных знаках: об открыто демонстрируемых символах исламистских организаций, таких как ИГИЛ, содержание разговоров, изменение образа жизни. "Заключенные вдруг начинают требовать, чтобы для приготовления их пищи обязательно использовались только халяльные продукты, то есть те, что согласуются с требованиями ислама. Они требуют соблюдения намаза». В документе Федерального ведомства уголовной полиции по этому поводу говорится: «Один из показателей — резкое изменение образа жизни и (…) значительные изменения внешнего вида. Обращайте также внимание на смену имени (например, с Мартина на Мухаммеда)".

Личное общение заключенных в тюрьме — лишь один из способов вовлечения в радикальную среду. Херманн-Маршалл объясняет, что существуют исламистские группы, которые конкретно обращаются извне к заключённым-мусульманам посредством писем или с помощью личных посещений в тюрьме. Для финансирования таких акций исламистские организации даже собирают пожертвования. Самое трудное для персонала тюрем — распознать тенденции по радикализации, тем более что большинство заключённых ведёт себя скрытно и не показывает открыто свой образ мыслей.

"Недостаток тюремного персонала однозначно играет на руку исламистам", — сказал Рене Мюллер (René Müller), председатель "Союза служащих системы исполнения наказаний в Германии": "Согласно недавней оценке профсоюза, нехватка персонала системы исполнения наказаний в тюрьмах в целом по ФРГ составляет как минимум 2000 человек. И это не для идентификации радикализовавшихся заключённых, а для выполнения всех возникающих в повседневной жизни тюрьмы задач. Коллеги таким образом абсолютно перегружены. Смотрите: один-единственный сотрудник порой вынужден обслуживать до 70 заключённых. Сами можете себе представить: когда 70 заключённых гуляют по тюремному двору, там чего только не происходит. Надзиратель не всегда может за этим уследить. В толпе можно и завербовать кого-то и о чём-то договориться. В том числе и по исламистским темам и запланированным акциям. Более-менее незаметно для руководства тюрьмы".

Мюллер рассказывает, что у заключённых есть время, чтобы форсировать свои стратегии радикализации. "Но у наших сотрудников нет — или очень мало — времени, чтобы их распознать". Это большая проблема, считает Мюллер.

Специалист по исламизму Херманн-Маршалл комментирует ситуацию следующим образом: "У персонала должно быть достаточное количество времени. Если тюремный персонал уже с огромным трудом справляется с тем, чтобы просто организовать нормальное функционирование учреждение, то конечно сложно обращать внимание на менее очевидные вещи, такие как радикализация". В связи с этим Херманн-Маршалл призывает к увеличению числа сотрудников пенитенциарных заведений.

По словам Херманн-Маршалл, важную роль в радикализации заключённых играют тюремные имамы, которые приходят с посещениями — в первую очередь по пятницам, что провести исламскую пятничное богослужение. При этом, говорит эксперт, имамы должны присылаться из серьёзных мусульманских общин, но это требование соблюдалось далеко не всегда. В качестве примера эксперт упоминает недавний инцидент в федеральной земле Гессен.

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"У нас там был случай, когда министерство юстиции земли Гессен отстранило имама, который вёл свою деятельность в тюрьмах Гессена. И на то была веская причина: отстранение произошло, потому что этот человека контактировал с "Братьями-мусульманами".

В таких случаях, говорит эксперт, государство должно быть особенно внимательным. Так, в пенитенциарных учреждениях земли Северный Рейн — Вестфалия приходящие имамы с февраля 2017 года подвергаются проверкам по линии безопасности. Такая же ситуация и в земле Гессен. "Я бы хотела, чтобы и остальные федеральные земли последовали этому примеру и стали контролировать, что происходит в тюрьмах по пятницам", — сказала Херманн-Маршалл.