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    Зарубежье

    5 сентября, ТОП событий в мире: третий ребенок, "Ирма", депортация старушки

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (653)

    (обновлено: )57
    Ведущие мировые СМИ на своих полосах рассматривают главные тема: подготовку КНДР к новому пуску ракеты, ожидание ребенка внук королевы Великобритании Елизаветы II, надвигающийся ураган Ирма.
    Ураган Ирма в Атлантическом океане. Вид из космоса
    twitter.com/ShireenSandoval

    РИА Новости Украина

    КНДР готовиться к новому пуску

    Военные Южной Кореи зафиксировали признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам и не исключают, что в этот раз может быть испытана межконтинентальная баллистическая ракета, об этом написали, в частности, Wall Street Journal, Telegraph и Independent.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    Угрозы от КНДР: союзники создают коалицию

    "Министерство обороны Южной Кореи заявило на парламентских слушаниях, что оно все еще видит признаки того, что КНДР планирует осуществить больше пусков баллистических ракет, вероятно, включая межконтинентальную баллистическую ракету", — отмечает Independent. Газета Telegraph назвала этот возможный шаг "глубоко провокационным". По данным Independent, министерство обороны Южной Кореи также оценило мощность последнего ракетного испытания в 50 килотонн.

    В ожидании ребенка

    Все крупные международные СМИ (Daily Mail, Independent, Guardian, Huffington Post, Los Angeles Times) не оставили без внимания тот факт, что внук королевы Великобритании Елизаветы II Уильям и его жена Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Королева и другие члены семей Уильяма и Кейт пребывают "в восторге от новостей". В семье уже есть сын Джордж 2013 года рождения и дочь Шарлотта 2015 года рождения. СМИ по-разному отреагировали на новость. "Пока вы радуетесь за третьего королевского ребенка, вспомните обо всех женщинах в Великобритании, которым нельзя рожать в третий раз", — пишет Independent. Газета Daily Mail в заголовок вынесла то, что Кейт страдает от утренней тошноты. Австралийская Sydney Morning Herald по случаю беременности Кейт сделала подборку "лучших мемов о королевских детях".

    Ураган "Ирма" усиливается

    Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, это заняло передовицы многих мировых СМИ, среди них Telegraph, Washington Post, Miami Herald и Guardian. Independent отмечает, что четвертая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона может привести к структурному и инфраструктурному ущербу, он легко может сорвать крышу, разбить окна, выдернуть пальмы и превратить их "в снаряды, которые могут убить людей". По мнению Washington Post, "наиболее вероятно, что ураган "Ирма" достигнет берегов США… начиная с пятницы". По информации Guardian, губернатор Пуэрто-Рико объявил на острове режим ЧС. Издание Miami Herald сообщает, что губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил режим ЧС во всех округах. Как отмечает газета, ураган может усилиться в следующие два дня. Guardian пишет, что "Ирма" станет вторым по силе ураганом, затронувшим территорию США, за несколько недель.

    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк
    Кризис с нефтью из-за последствий урагана в США

    Колумбия заключила мир с повстанцами

    Правительство Колумбии и Армия национального освобождения (ELN) достигли соглашения о временном прекращении огня, об этом пишут многие СМИ (Pais, Espectador, Washington Post). По информации газеты Pais, ELN является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Издание отмечает, что соглашение войдет в силу 1 октября. Espectador и Washington Post приурочили достижение договора о соглашении к ближайшему визиту в страну Папы Римского Франциска. "Перед историческим визитом Папы Франциска, колумбийские чиновники подписали временное соглашение о прекращении огня в понедельник с повстанцами левого толка ELN, вероятно, ставя многострадальную страну на путь всеобъемлющего периода мира", — отмечает Washington Post. По данным Pais, переговоры между правительством и этой организацией начались в феврале, и до этого наблюдался лишь небольшой прогресс.

    Старушку депортируют из Швеции

    Мировые СМИ (Independent, Guardian и другие) пишут, что 106-летней гражданке Афганистана грозит депортация из Швеции в связи отклонением запроса на предоставление убежища. Бибихал Узбеки прибыла в Швецию с другими членами семьи, их путешествие началось в 2015 году — путь проходил через горы, пустыни и леса. Узбеки вместе с сыном и внуком на протяжении всего пути передвигалась только пешком и на поездах. Сейчас пожилая женщина, которая уже с трудом разговаривает, проживает в небольшой шведской деревне Хова вместе с 11 родственниками. После известия о том, что власти отклонили запрос о предоставлении Узбеки убежища, ее здоровье резко ухудшилось. Родственники старушки уже подали апелляцию. Газета Independent отмечает, что "Швеция может депортировать 106-летнюю беженку, которая считается самым старым просителем убежища в мире".

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