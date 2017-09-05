5 сентября, ТОП событий в мире: третий ребенок, "Ирма", депортация старушки

РИА Новости Украина

КНДР готовиться к новому пуску

Военные Южной Кореи зафиксировали признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам и не исключают, что в этот раз может быть испытана межконтинентальная баллистическая ракета, об этом написали, в частности, Wall Street Journal, Telegraph и Independent.

"Министерство обороны Южной Кореи заявило на парламентских слушаниях, что оно все еще видит признаки того, что КНДР планирует осуществить больше пусков баллистических ракет, вероятно, включая межконтинентальную баллистическую ракету", — отмечает Independent. Газета Telegraph назвала этот возможный шаг "глубоко провокационным". По данным Independent, министерство обороны Южной Кореи также оценило мощность последнего ракетного испытания в 50 килотонн.

В ожидании ребенка

Все крупные международные СМИ (Daily Mail, Independent, Guardian, Huffington Post, Los Angeles Times) не оставили без внимания тот факт, что внук королевы Великобритании Елизаветы II Уильям и его жена Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Королева и другие члены семей Уильяма и Кейт пребывают "в восторге от новостей". В семье уже есть сын Джордж 2013 года рождения и дочь Шарлотта 2015 года рождения. СМИ по-разному отреагировали на новость. "Пока вы радуетесь за третьего королевского ребенка, вспомните обо всех женщинах в Великобритании, которым нельзя рожать в третий раз", — пишет Independent. Газета Daily Mail в заголовок вынесла то, что Кейт страдает от утренней тошноты. Австралийская Sydney Morning Herald по случаю беременности Кейт сделала подборку "лучших мемов о королевских детях".

Ураган "Ирма" усиливается

Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, это заняло передовицы многих мировых СМИ, среди них Telegraph, Washington Post, Miami Herald и Guardian. Independent отмечает, что четвертая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона может привести к структурному и инфраструктурному ущербу, он легко может сорвать крышу, разбить окна, выдернуть пальмы и превратить их "в снаряды, которые могут убить людей". По мнению Washington Post, "наиболее вероятно, что ураган "Ирма" достигнет берегов США… начиная с пятницы". По информации Guardian, губернатор Пуэрто-Рико объявил на острове режим ЧС. Издание Miami Herald сообщает, что губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил режим ЧС во всех округах. Как отмечает газета, ураган может усилиться в следующие два дня. Guardian пишет, что "Ирма" станет вторым по силе ураганом, затронувшим территорию США, за несколько недель.

Колумбия заключила мир с повстанцами

Правительство Колумбии и Армия национального освобождения (ELN) достигли соглашения о временном прекращении огня, об этом пишут многие СМИ (Pais, Espectador, Washington Post). По информации газеты Pais, ELN является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Издание отмечает, что соглашение войдет в силу 1 октября. Espectador и Washington Post приурочили достижение договора о соглашении к ближайшему визиту в страну Папы Римского Франциска. "Перед историческим визитом Папы Франциска, колумбийские чиновники подписали временное соглашение о прекращении огня в понедельник с повстанцами левого толка ELN, вероятно, ставя многострадальную страну на путь всеобъемлющего периода мира", — отмечает Washington Post. По данным Pais, переговоры между правительством и этой организацией начались в феврале, и до этого наблюдался лишь небольшой прогресс.

Старушку депортируют из Швеции

Мировые СМИ (Independent, Guardian и другие) пишут, что 106-летней гражданке Афганистана грозит депортация из Швеции в связи отклонением запроса на предоставление убежища. Бибихал Узбеки прибыла в Швецию с другими членами семьи, их путешествие началось в 2015 году — путь проходил через горы, пустыни и леса. Узбеки вместе с сыном и внуком на протяжении всего пути передвигалась только пешком и на поездах. Сейчас пожилая женщина, которая уже с трудом разговаривает, проживает в небольшой шведской деревне Хова вместе с 11 родственниками. После известия о том, что власти отклонили запрос о предоставлении Узбеки убежища, ее здоровье резко ухудшилось. Родственники старушки уже подали апелляцию. Газета Independent отмечает, что "Швеция может депортировать 106-летнюю беженку, которая считается самым старым просителем убежища в мире".