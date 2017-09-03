Дайджест зарубежных СМИ: невероятный вызов КНДР и рост счета за "развод" с ЕС для Британии

РИА Новости Украина

Северная Корея очередной раз приковала к себе взоры всего мира: на Корейском полуострове произошло землетрясение, толчки зафиксированы "рядом с подземным ядерным полигоном Северной Кореи". Помимо этого на фоне участившихся в Европе терактов, МВД Франции предпринимает отчаянные попытки усилить меры безопасности в стране. Это только одни из многих важных тем, которые интересуют сегодня зарубежных журналистов. Подробнее – в дайджесте зарубежных СМИ от РИА Новости Украина.

Невероятный вызов КНДР

Мировые СМИ в воскресенье утром вновь взбудоражены развитием ситуации на Корейском полуострове: в КНДР произошло землетрясение магнитудой более 5,2. Как пишет New York Times, толчки были зафиксированы "рядом с подземным ядерным полигоном Северной Кореи". "Северокорейское землетрясение предположительно свидетельствует о том, что страна произвела шестое ядерное испытание", — пишет газета.

"Если Север осуществил испытание очередной ядерной установки, то это будет невероятным вызовом лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес господина (президента США Дональда) Трампа, который пригрозил, что ответит "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян продолжить угрожать США ядерными ракетами", — заключает издание.

Washington Post отмечает, что "это может стать шестым ядерным испытанием Северной Кореи и первым с момента инаугурации Дональда Трампа". Чуть ранее СМИ сообщили о том, что лидер КНДР "осмотрел водородную бомбу, которую возможно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)".

Как пишет Wall Street Journal, дата визита северокорейского лидера в лабораторию озвучена не была. Как пишет Telegraph, на опубликованных агентством ЦТАК фотографиях "Ким (Чен Ын) в черном костюме осматривает металлический корпус с двумя кассетами".

По данным Wall Street Journal, Пхеньян также "пригрозил нанести высотный ядерный удар, который, как опасаются эксперты, может уничтожить электрические сети США". Вместе с тем, все западные СМИ подчеркивают, что никакого "независимого подтверждения" того, что КНДР разработала водородную бомбу для МБР, пока не поступало.

Британия готовится к росту счета за "развод" с ЕС

В контексте возобновившихся переговоров Великобритании и Евросоюза по выходу страны из блока британская пресса делает ставки относительно будущего счета по Brexit, а также анализирует текущее положение Британии в переговорах с ЕС. Газета Times со ссылкой на окружение Терезы Мэй сообщает, что премьер может согласиться на увеличение итогового счета за выход страны из ЕС до 55,5 миллиардов евро, "чтобы дать толчок торговым переговорам с Евросоюзом".

Ранее СМИ сообщали, что Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза. Требования блока остаются на уровне 60-100 миллиардов евро. "Мы думали, что окончательный счет будет от 22 до 33 миллиардов евро, однако сейчас он приближается к 55,5 миллиардам евро", — цитирует Times источник из окружения Мэй.

Читайте также: Фунт к фунту. Brexit вылезет Великобритании боком

По данным издания, в настоящий момент британское правительство продумывает план, согласно которому страна в течение трех лет после Brexit будет выплачивать Брюсселю от 7,6 до 18,5 миллиардов евро в год. Газета Telegraph, в свою очередь, обращает внимание на "Великий законопроект об отмене" (также известный как билль об отмене законов ЕС), который впервые будет подробно обсуждаться в британском парламенте в грядущий четверг.

По информации газеты, около полудюжины парламентариев от консервативной партии могут вместе с лейбористами и либеральными демократами выступить против ключевых позиций "Великого законопроекта". Эта группа консерваторов опасается, что планы Мэй отменить закон "О Европейском сообществе" и "перевести европейское законодательство на британский кодекс" могут спровоцировать опасное злоупотребление полномочиями со стороны правительства.

"Тереза Мэй пытается в срочном порядке подавить серьезное восстание против планов по Brexit, пока проевропейские тори готовятся присоединиться к лейбористам в попытке заблокировать ключевые положения ее билля об отмене", — отмечает газета.

Guardian также пишет о растущем недовольстве ряда консерваторов. В частности, некоторые проевропейские тори были разгневаны предупреждениями однопартийцев о том, что любые попытки "смягчить положения билля об отмене" будут рассматриваться как "поддержка Джереми Корбина". "Разгневанные консерваторы, включая бывших министров, заявили, что такие угрозы и выкручивание рук встретят впечатляющий отпор", — заключает газета.

Борцы на политическом ринге

В программе телепередач для жителей Германии в воскресенье теледебаты между основными претендентами на пост канцлера. И вновь все по-старому: в одном углу действующий канцлер Ангела Меркель, в другом – некий представитель СДПГ, который говорит красиво или не очень, однако в любом случае не может победить. В этот раз его зовут Мартин Шульц. Именно так описывает предстоящую дискуссию газета Sueddeutsche Zeitung.

В самой первой теледуэли принимали участие Герхард Шредер и Эдмунд Штойбер – как описывает их издание, один – циник, другой — хаотичный перфекционист. Во всех последующих обязательным участником стала Меркель. Столкновение двух основных конкурентов должно дать неопределившимся избирателям представление о действующих лицах.

Читайте также: Пряник, кнут, непримиримость. У Польши проблемы с ЕС из-за Меркель

В ходе телесхватки обнажится, прежде всего, разница между двумя персоналиями, и только затем между базовыми принципами их политических курсов. За полтора часа политики успеют обсудить четыре тематических блока. Их перечисляет газета Welt: миграция, внешняя политика, внутренняя безопасность и социальная справедливость. Наибольшую ставку противники делают на последний пункт.

Меркель понимает, что в социальных вопросах ей тяжело будет обойти социал-демократов: Шульц обвиняет госпожу канцлер в том, что она не интересуется проблемами "маленьких людей". Однако, как отмечает Welt, она может добрать свои очки при обсуждении безопасности, терроризма и уровня криминала – в этом правящему партийному альянсу приписывают наибольшую компетентность.

Одной из популярных тем для обсуждения стал вопрос разоружения, контроля над вооружением и вывода ядерного оружия США с территории Германии. Здесь Шульц пользуется поддержкой главы МИД Зигмара Габриэля.

Приоритеты французской полиции

На фоне участившихся в Европе терактов МВД Франции предпринимает отчаянные попытки усилить меры безопасности в стране. Так, министр внутренних дел страны Жерар Колон предложил передать контроль скоростного режима на дорогах в ведение "сторонним органам", чтобы дать возможность "полиции и жандармерии вновь сосредоточиться на своей задаче по обеспечению безопасности". Такую мысль министр озвучил в интервью группе изданий Ebra.

"Чтобы дать возможность жандармерии и полиции заниматься своими приоритетными задачами по расследованию и обеспечению безопасности, идея передачи физического контроля над соблюдением скоростного режима сторонним органам кажется обоснованным предложением", — цитирует Progres Колона.

Как пишет Figaro, глава МВД считает необходимым передать задачу патрулирования дорог чиновникам из других госструктур, а составление протокола в случае правонарушения оставить за полицией и жандармерией. Газета добавляет, что министр предложил протестировать предложение весной в Нормандии, после чего распространить инициативу на всю страну.

Express, в свою очередь, отмечает, что смертность на дорогах во Франции растет третий год, главными причинами смертельных ДТП становятся превышение скорости (одна авария из трех) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.