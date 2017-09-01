Евроуровень. Бордели в Германии теперь отличают по знаку качества

РИА Новости Украина

Федеральное объединение по оказанию сексуальных услуг планирует повысить качество борделей Германии введением новой системы оценки. Женщины смогут отличать серьезных работодателей от менее серьезных, считает Штефани Клее (Stephanie Klee) из объединения. Другое объединение секс-индустрии и церковь раскритиковали инициативу.

"Знаки качества есть во многих отраслях", — говорит Клее, основательница и первый председатель правления Федерального объединения по оказанию сексуальных услуг в интервью Sputnik. "Вы знаете Объединение технического надзора, вы знакомы с системой "звёзд" в гостиничной отрасли. Это то же самое — только в другой области. Знак качества в виде количества корон дает представление клиенту, общественности, а также властям о качестве борделя". Объединение выдало 24 августа первый знак качества публичному дому Herz Ass в Розенхайме (Бавария).

Объединение ввело знак качества в виде короны для борделей, чтоб облегчить задачу представительницам ремесла "Красных фонарей". "Они теперь могут получать информацию", — говорит Клее.

"Когда женщины видят знак качества, они знают – это серьезное заведение, в котором они могут абсолютно свободно заняться своей деятельностью. Где они могут не бояться влияния на свою "деловую практику", да и не испытывать никаких иных помех. При наличии знака качества женщины имеют возможность отказать клиенту. С введением новой системы будет создано и управление по работе с жалобами".

Знак должен повысить качество

Для присвоения знака качества объединение выпустило опросник. "Основываясь на анкете, мы проверяем прозрачность владельцев. Есть гигиенические стандарты. Мы проверяем, есть ли отдельные туалеты для женщин и клиентов. Есть ли запираемые шкафы для женщин. Проверяется соответствие минимальным стандартам нового закона о защите проституток от 1 июля 2017 года". Предприниматель, занимающийся "домами терпимости", должен себя четко позиционировать и вести свое дело серьезно.

Идея введения такого знака качества существует уже давно — с основания Объединения в 2002 году. Клее была со-основательницей. После запуска этого проекта уже есть и дальнейшие планы: "Следующим шагом станет создание собственного аудиторского института. С внешними экспертами, которые в совете директоров будут контролировать нашу систему знака качества". В общей сложности бордель может получить до шести корон.

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"Это самый высокий показатель. Для этого требуется не только прозрачность и соблюдение минимальных стандартов. Необходимо наличие и других вещей в борделе: джакузи, например, предложение блюд и напитков, определенные мероприятия, более высококлассное оборудование. То есть, всё должно быть так же, как в отеле, когда вы в нем останавливаетесь".

Кандидаты на знак качества

Кроме Herz Ass в Розенхайме, по данным объединения, на знак качества претендует X-Carree в Галле (Заале) в Саксонии-Анхальт. Его владелец Роберт Фрикингер (Robert Frickinger) ответил на запрос Спутника: "Я пока что не могу прокомментировать эту информацию, это все пока еще очень неопределенно. Но я считаю, что знак качества объединения пойдет на пользу нашим девочкам". Его бордель, расположенный рядом с главным вокзалом Галле работает уже 15 лет. "Мы с самого начала состоим в федеральном объединении по оказанию сексуальных услуг, были одним из первых борделей в объединении. Мы уже давно поставили цель улучшить рабочие условия девушек. В конце концов, мы благодаря им – девушкам — и живем".

Он принял бордель в управление от своей ныне покойной жены.

"Моя жена была страховым брокером. Она постоянно, с предпринимательской точки зрения, проявляла заботу о том, чтобы женщинам у нас было хорошо, а не только гостям. Мы только сдаем в аренду комнаты, мы не следим за нашими женщинами".

Время сутенеров, по его словам, в прошлом. "Но их у нас никогда и не было".

Критика идеи

Михаэль Беретин (Michael Beretin), президент Федерального объединения немецкой эротической отрасли из Штутгарта, раскритиковал новый знак качества Федерального объединения по оказанию сексуальных услуг.

"Знак качества не может таким образом функционировать, потому что в объединение входят только некоторые бордели", — говорит Беретин. Кроме того, наше объединение еще двенадцать лет назад ввело схожие стандарты для наших членов. Например, билеты на вход, покупку которых мы требуем от наших клиентов, включают в себя расходы на медицинское обследование наших женщин".

Клее отвергла критику: "Это большая проблема секс-отрасли. Мы слишком слабо организованы. Как владельцы борделя, работницы, так и клиенты слишком мало думают о представлении интересов, потому что они, в целом, не воспринимаются серьезно политикой". По ее опыту, только десять процентов борделей в Германии состоят в объединениях. Поэтому, по ее словам, критика любого другого объединения "вводит в заблуждение". И в него также входит слишком небольшое количество борделей. Федеральное объединение по оказанию сексуальных услуг старается объединить в союзе больше домов терпимости.

de.sputniknews.com Бордель в Германии

Католическая церковь отвергает ремесло

Представитель архиепископства Берлина прокомментировал по запросу Sputnik новый знак качества для борделей. "Для католической церкви это относительно простая история – любовь и секс для нас неразрывно связаны друг с другом", — говорит Штефан Фернер (Stefan Förner), пресс-секретарь архиепископства в Берлине. Любовь нельзя купить. И секс тоже нельзя купить. Однако мы приветствуем любые меры, которые направлены на то, чтобы женщинам в этих заведениях стало лучше. Чтобы не было торговли людьми. Чтобы правовая позиция женщин в таких домах исправилась". Кроме того, он рассказал о существовании церковных организаций в Берлине, в которых католические монахини заботятся о женщинах из домов терпимости.