В Италии тоже существует угроза терактов

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Sputnik публикует авторский комментарий независимого журналиста Марко Фонтаны (Marco Fontana) на тему терроризма в Европе и возможных терактов непосредственно в Италии.

"Уже не впервые исламские радикалы угрожают терактами в Италии. Еще в 2016 Европол включил страну, наряду с Бельгией, Францией и Великобританией в список стран-целей ИГИЛ. До сих пор Италию атаки напрямую не касались, но все может измениться, угроз становится все больше, и в адрес итальянцев, и в адрес Папы.

Неудивительным стал последний призыв ИГИЛ к "волкам-одиночкам", находящимся в Италии, атаковать итальянцев, используя, в том числе, и транспортные средства. Это уже известный нам сценарий, вспомним недавние теракты в Барселоне и Ницце; а в случаях, которые произошли в Орландо, Маньанвиле, Вюрцбурге, можно сказать, что ИГИЛ не напрямую участвует в планировании и финансировании атак, усложняя, таким образом, работу по их предотвращению спецслужбам.

Тем не менее, до сих пор в Италии терактов не было, возможно это чистое везение, или, поскольку через Италию проходят десятки европейских наемников, направляющихся в Сирию и Ирак, или даже благодаря той самой стратегии по предотвращению терактов и работе спецслужб, которыми так гордится министр иностранных дел Альфано (Alfano). Но ситуация может измениться. Уже в декабре 2016 года появилось видео с итальянскими субтитрами, в котором террорист угрожал Италии, говоря, что она впоследствии станет их мишенью. Это была видео-инструкция о том, как организовать теракт при помощи транспортного средства или холодного оружия. Совсем недавно появились угрозы, обращенные к папе Франциску: "Мы отомстим и придем в Рим", — заявил в одном видео один филиппинец-экстремист.

Это и беспокоит, что за последний год количество угроз в сторону Италии выросло, вероятно, исламистские интегралисты хотят добавить Италию в список стран, где они устраивали массовые кровопролития.

Да, нельзя не отметить и другую причину, менее очевидную. Италия в последнее десятилетие, кажется, интересуется чем угодно, кроме сильной внешней политики. Политический вес страны в Средиземноморье стремится к нулю. Даже в Ливии, где раньше дипломатическое влияние всегда было сильным, правительства Ренци и Джентилони получили пощечины от Франции. Это касается и Ватикана, нынешний папа, кажется, не очень-то и стремится особо вмешиваться в другие религии, хотя многие его обвиняют в чрезмерной открытости и уступчивости по отношению к другим религиям. В общем, если в Италии когда-нибудь произойдет теракт, едва ли стремление принять ответные меры подтолкнет его продвигать интересы на Ближнем Востоке. Вместо этого он бы поставил еще один красный флажок — символ кровавой атаки — на карте Европы.

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И теперь следует задать вопрос, действительно ли мы наблюдаем столкновение цивилизаций, как заявляют некоторые авторы. Возможно, эту борьбу можно было назвать и так несколько лет назад, но новые методы, введенные ИГИЛ, и разжигание ненависти у "волков-одиночек", изменили правила игры. Теперь все перешло на самые низменные и животные инстинкты, которые, кажется, привели за собой гражданскую войну в Европу, которая за последние десятилетия впустила к себе миллионы выходцев из арабских и африканских стран, возможно, чтобы отмыться от угрызений совести за экономические и военные конфликты в своих бывших колониях.

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Беспокоит, что ислам, который называет себя умеренным, никак не может искоренить изнутри то, что подрывает его авторитет. Терроризм никогда не удастся победить без помощи ислама, который называет себя умеренным. Тем, кто хочет найти отличие, нужно перечитать историю Абдельбаки Эс-Сатти, имама из Марокко, который в испанском городе Риполе, вероятно, настроил десятки молодых людей на терроризм и интегрализм. На первый взгляд казалось, что он придерживался умеренных взглядов, сейчас же его считают одним из вероятных организаторов терактов в Барселоне и Камбрилсе. Все большее количество терактов в Европе заставляет мусульман выбирать: или бороться против братьев, взявших в руки оружие, или понять, что рано или поздно их причислят к последним даже те, кто сейчас пытается аккуратно отделить умеренный ислам от экстремистского", — пишет Фонтана.