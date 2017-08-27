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    Вечный вопрос: что полезнее кофе или чай? Новое исследование

    (обновлено: )301
    Профессор Института питания Юрген Форман в разговоре со Sputnik рассказал о пользе и вреде кофе и сравнил эти показатели напитка с аналогичными качествами чая.
    Фестиваль кофе во Львове. Архивное фото
    Львовский городской совет

    РИА Новости Украина

    Четыре-пять чашек кофе в день защищают от рака печени, диабета и деменции. К повышению давления регулярное употребление кофе, напротив не ведет, как и к инфаркту. По крайней мере, так считает исследователь вопросов питания, проф. Юрген Форман (Jürgen Vormann). Он развенчал старые мифы и создал картину кофе, основанную на актуальных исследованиях.

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    Век, в котором кофе критикуют, кажется, подходит к концу. Вместо этого новые исследования говорят о положительном эффекте горячего напитка. Так, кофе не только замедляет процесс старения, но и, согласно опубликованному в мае 2017 года исследованию Meta, снижает вероятность рака печени на 50 процентов.

    Sputnik решил провести ревизию этого повседневного напитка и посмотреть, что в мифе о кофе правда, а что нет.

    Защита от заболеваний печени, диабета и старческой деменции

    Большое число исследований показало, что кофе благотворно влияет на здоровье, как замечает проф. Юрген Форман, исследователь по вопросам питания Института превентивных мер и питания, а также научный советник Зеленого креста. Он понижает риск различных заболеваний печени, диабета второго типа (возрастного диабета) и разных форм старческой деменции. В качестве причины исследователь указывает на разнообразные вещества в составе кофе. "Все, конечно, знают кофеин, который является высокоактивным веществом. Но также известно, что в кофе содержатся и другие вещества, которые действуют как так называемые антиоксиданты и могут защитить нас от различных негативных факторов", — говорит Форман.

    Львовский городсской совет
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    "Новые работы в этой области показали, что защитный эффект при потреблении от четырех до пяти чашек кофе в день — идеальный. И те, кто сейчас скажет, что чай все-таки полезнее, тем исследователь ответит — похоже, кофе полезнее для здоровья, чем чайные напитки".

    По словам Формана, это связано с многочисленными веществами, которые возникают в процессе обжарки и действуют в качестве антиоксидантов. Однако, не следует и чрезмерно много употреблять кофе, поскольку благотворный эффект от кофе постепенно исчезает при более высоком потреблении. Исследования показывают, что больше десяти чашек кофе в день употреблять не следует. Вместе с тем, и такие объемы не являются опасными для здоровья, полагает Форман.

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    instagram.com/leekangbin91
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    Под одной чашкой исследователь подразумевает 150 мл жидкости и две-три чайные ложки кофе. Выбор сорта, по мнению Формана, не имеет значения и скорее является «делом вкуса». Что касается приготовления, так эспрессо для желудка несколько лучше. Но в целом различия незначительны.

    Миф о высоком давлении

    Бытует мнение, что употребление кофе приводит к высокому давлению, отложениям в сосудах и инфаркту. Форман считает на этот счет: "Известно, что кофе, то есть содержащийся в нем кофеин, быстро ведет к небольшому повышению давления". Другими словами, тот, кто выпивает первую чашку кофе, у того повышается давление, потому что организм еще не знает этого вещества. Но если пить напиток регулярно, тогда этот эффект исчезает. Кроме того, даже удалось выяснить, что в долгосрочной перспективе употребление кофе скорее защищает от повышения давления. Также более активное потребление кофе является защитным фактором от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

    Беременные и дети

    Однако следует и дальше придерживаться правила, что при беременности нужно сократить потребление кофе — не более трех чашек в день. Это, совершенно точно, сможет пережить каждая беременная женщина. Но особые ограничения касаются детей.

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    "Способность перерабатывать кофеин в организме у детей намного меньше выражена, чем у взрослых".

    Поэтому следует начинать пить кофе самое раннее в возрасте старше 14 лет. В пожилом возрасте даже необходимо употреблять кофе, поскольку при регулярном употреблении напитка уменьшается риск развития деменции.

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