РИА Новости Украина

Четыре-пять чашек кофе в день защищают от рака печени, диабета и деменции. К повышению давления регулярное употребление кофе, напротив не ведет, как и к инфаркту. По крайней мере, так считает исследователь вопросов питания, проф. Юрген Форман (Jürgen Vormann). Он развенчал старые мифы и создал картину кофе, основанную на актуальных исследованиях.

Век, в котором кофе критикуют, кажется, подходит к концу. Вместо этого новые исследования говорят о положительном эффекте горячего напитка. Так, кофе не только замедляет процесс старения, но и, согласно опубликованному в мае 2017 года исследованию Meta, снижает вероятность рака печени на 50 процентов.

Sputnik решил провести ревизию этого повседневного напитка и посмотреть, что в мифе о кофе правда, а что нет.

Защита от заболеваний печени, диабета и старческой деменции

Большое число исследований показало, что кофе благотворно влияет на здоровье, как замечает проф. Юрген Форман, исследователь по вопросам питания Института превентивных мер и питания, а также научный советник Зеленого креста. Он понижает риск различных заболеваний печени, диабета второго типа (возрастного диабета) и разных форм старческой деменции. В качестве причины исследователь указывает на разнообразные вещества в составе кофе. "Все, конечно, знают кофеин, который является высокоактивным веществом. Но также известно, что в кофе содержатся и другие вещества, которые действуют как так называемые антиоксиданты и могут защитить нас от различных негативных факторов", — говорит Форман.

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"Новые работы в этой области показали, что защитный эффект при потреблении от четырех до пяти чашек кофе в день — идеальный. И те, кто сейчас скажет, что чай все-таки полезнее, тем исследователь ответит — похоже, кофе полезнее для здоровья, чем чайные напитки".

По словам Формана, это связано с многочисленными веществами, которые возникают в процессе обжарки и действуют в качестве антиоксидантов. Однако, не следует и чрезмерно много употреблять кофе, поскольку благотворный эффект от кофе постепенно исчезает при более высоком потреблении. Исследования показывают, что больше десяти чашек кофе в день употреблять не следует. Вместе с тем, и такие объемы не являются опасными для здоровья, полагает Форман.

Под одной чашкой исследователь подразумевает 150 мл жидкости и две-три чайные ложки кофе. Выбор сорта, по мнению Формана, не имеет значения и скорее является «делом вкуса». Что касается приготовления, так эспрессо для желудка несколько лучше. Но в целом различия незначительны.

Миф о высоком давлении

Бытует мнение, что употребление кофе приводит к высокому давлению, отложениям в сосудах и инфаркту. Форман считает на этот счет: "Известно, что кофе, то есть содержащийся в нем кофеин, быстро ведет к небольшому повышению давления". Другими словами, тот, кто выпивает первую чашку кофе, у того повышается давление, потому что организм еще не знает этого вещества. Но если пить напиток регулярно, тогда этот эффект исчезает. Кроме того, даже удалось выяснить, что в долгосрочной перспективе употребление кофе скорее защищает от повышения давления. Также более активное потребление кофе является защитным фактором от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Беременные и дети

Однако следует и дальше придерживаться правила, что при беременности нужно сократить потребление кофе — не более трех чашек в день. Это, совершенно точно, сможет пережить каждая беременная женщина. Но особые ограничения касаются детей.

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"Способность перерабатывать кофеин в организме у детей намного меньше выражена, чем у взрослых".

Поэтому следует начинать пить кофе самое раннее в возрасте старше 14 лет. В пожилом возрасте даже необходимо употреблять кофе, поскольку при регулярном употреблении напитка уменьшается риск развития деменции.