Bloomberg: когда технологии выйдут из-под контроля, мы станем их рабами

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"У человечества есть метод, как предотвратить выход из-под контроля новых технологий. Он заключается в том, чтобы изучить возможные негативные последствия, сотрудничать со всеми сторонами, которые могут пострадать, и заключить договоренности о способах смягчения негативных эффектов.

Однако, новое исследование указывает, что ускорение технологического развития может сделать такой метод неэффективным", — пишет физик, автор нескольких научно-популярных бестселлеров и финансовый обозревательМарк Бьюкенен.

Люди используют законы, социальные нормы и международные соглашения для того, чтобы воспользоваться преимуществами технологий и минимизировать нежелательные эффекты, такие как вред для окружающей среды, отмечает автор публикации.

"Ставя целью поиск нужных правил поведения, мы часто черпаем вдохновение из того, что эксперты по теории игр называют "равновесием Нэша". В игровой теорий это ряд стратегий, которые, будучи освоенными игроками, обеспечивают стабильную точку, в которой никто не может отступить от своей текущей стратегии", — полагает физик.

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"Чтобы достичь такого равновесия, игрокам нужно понять последствия своих и чужих потенциальных действий. Во время Холодной войны, например, мир между ядерными державами зависел от понимания, что любая атака будет означать полное взаимное уничтожение. Похожим образом во многих сферах: от местного регулирования до международного закона — переговоры могут сводиться к изучению всех возможных ходов для определения стабильного формата правил, приемлемого для всех, чтобы ни у кого не было желания мухлевать, иначе он окажется в худшей позиции", — напомнил Бьюкенен.

"Но что если технологии станут настолько сложными и начнут развиваться так быстро, что люди не смогут представить наперед последствия? Этот вопрос недавно было высказан экспертами Дмитрием Кузнецовым и Венделлом Джонсом. Они пришли к выводу, что концепция стратегического равновесия как организационного принципа может совершенно устареть", — говорится в статье.

"Точка зрения Кузнецова и Джонса базируется на новых матерематичних исследованиях в теории игр с многими игроками и большим выбором ходов. Одним из главных выводов стало жесткое разделение на стабильные и нестабильные", — отмечает автор публикации.

"До определенного предела сложности "равновесие Нэша" вполне удобно для определения потенциальных последствий. Но за этим уровнем начинается зона хаоса, где игроки никогда не могут найти стабильную и надежную стратегию. Им приходится часто и резко менять свое поведение и делать это очень непоследовательно. Таким образом, события происходят случайно и непредсказуемо", — предостерегает физик.

"Эксперты отмечают, что новейшие технологии в области вычислений, разработки программного обеспечения и биотехнологий, в частности генной модификации, скорее всего, входят в категорию нестабильных условий. В этих сферах ошибки становятся большими и более частыми, поскольку стоимость исследований сокращается, а использование общих платформ позволяет быстрее открывать инновации. Поэтому такие технологии развиваются быстрее, чем обычные регуляторные форматы могут отреагировать", — подчеркивает Бьюкенен.