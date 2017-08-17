Parlamentní listy: Донбасс — ловушка для Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Весь ужас в том, что из-за снисходительного отношения Европейского Союза к вине Петра Порошенко продолжают умирать ни в чем неповинные люди, об этом в интервью ParlamentníListy.cz заявил директор российского "Фонда прогрессивной политики" Олег Бондаренко, который занимается конфликтом на Донбассе. По словам Бондаренко, Европа не должна закрывать глаза на невыполнение Минских договоренностей.

Эксперт напомнил, что конфликт на Донбассе все еще продолжается. "В результате украинских обстрелов продолжают умирать мирные жители. Однако мир этим уже мало интересуется, как и войной в Сирии и где-то там в Африке. И в этом заключается серьезная проблема Европы. Пока в европейских столицах будут принимать Порошенко, война будет продолжаться. Увы, Европа потворствует ему и не принуждает выполнять Минские договоренности", — полагает Олег Бондаренко.

"Сейчас там ведется позиционная война. Как писал Ремарк, "на западном фронте без перемен". Но эти вялотекущие действия — ловушка, настоящая бомба замедленного действия для Европы. Чем и когда это закончится, никому неизвестно. Ужас в том, что из-за снисходительного отношения Европейского Союза к вине Петра Порошенко продолжают умирать ни в чем неповинные люди", — продолжил эксперт.

Он напомнил, что Минские договоренности предполагают, прежде всего, отвод войск от линии соприкосновения, а также обмен пленными, проведение конституционной реформы в Украине, принятие законов об особом статусе и проведение местных выборов на Донбассе. "Стороны договорились, что только после всего этого контроль над границей можно будет передать украинской стороне. Но Порошенко хочет, чтобы все было наоборот, то есть сначала вернуть контроль над восточной границей. Однако после этого уже ничто не заставит его пойти навстречу пожеланиям Донбасса. Да Порошенко и сам это признает. И уже поэтому Донбасс не хочет быть частью Украины. Он сам сделал свой выбор, и с этим нужно смириться", — считает Олег Бондаренко.

"США продолжают поставлять Порошенко летальное оружие. Это может спровоцировать новые, еще более кровавые волны войны. Минские договоренности оказались перегруженными. Поэтому правильнее было бы найти новую площадку для их переоценки и очередного обсуждения. Это принесло бы больше пользы. Почему бы Праге не стать этой площадкой?" — Предложил эксперт.

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Между тем только за прошедший месяц на востоке Украины погибли семь человек и 42 получили ранения. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) за период с 1 по 31 июля. По данным управления ООН по правам человека, в июле 2017 года в Донецкой и Луганской областях были убиты семь человек, и 42 ранены. Этот показатель на 25% ниже по сравнению с данными за предыдущий месяц и на 41% ниже данных за июль прошлого года.

Тем не менее в докладе отмечается, что "общий уровень столкновений, которые приводят к человеческим жертвам, остается высоким". За период с января по июль 2017 года количество пострадавших составило 441 человек. По сравнению с тем же временным отрезком в 2016 году этот показатель вырос на 26%.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.