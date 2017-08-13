Антитеррористическая операция Sentinelle дорого обходится Франции

РИА Новости Украина

Не так давно в пригороде Парижа Леваллуа-Перре произошла атака на военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle. После этой атаки на патруль многие военные настаивают на приостановке операции Sentinelle и ее неэффективности.

Операция Sentinelle была начата после январских терактов 2015 года с целью противодействия терроризму. С тех пор произошло еще несколько крупных терактов на территории Франции, полномочия военных при этом всегда были ограничены (так, они не имеют право пользоваться оружием).

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Следует ли продолжать операцию Sentinelle и если да, в каком формате? На вопрос Sputnik отвечает Кристиан Валлар (Christian Vallar), директор Центра правовых исследований (Centre d'études et de recherches en droit), декан факультета политических наук университета Ниццы: "Формат следует поменять. Должно быть задействовано меньше военных, а сосредотачивать их нужно в стратегических местах – в аэропортах, на вокзалах и т.д..

Солдаты, действительно, являются мишенью. В то же самое время мы видим, что террористы нападают на тех, кто является представителем государственной власти – на полицейских, на жандармов….

Важно, что данная операция положительно воспринимается общественным мнением. Если приостановить операцию, джихадисты посчитают, что они победили, выиграли эту игру. Это было бы очень плохо.

Для Франции эта операция оборачивается серьезными финансовыми затратами. Кроме того, нам нужны войска для осуществления многочисленных операций на внешних театрах действий. Франция воюет против джихадистов во многих зарубежных странах.

В 2015 году военным было строго запрещено использовать оружие. Ситуация изменилась и сейчас они могут пускать в ход оружие, также как и полицейские или жандармы.

В такого рода операциях польза от военных невелика. Этим должны заниматься скорее внутренние силы безопасности. Присутствие военнослужащих операции Sentinelle на улицах городов носит скорее сдерживающий характер.

Позиция Эммануэля Макрона ясна – он не собирается приостанавливать операцию Sentinelle. Однако он требует, чтобы ее концепция была пересмотрена.

Министром внутренних дел будет предложен ряд мер, направленных на то, чтобы действия в рамках данной операции стали "менее предсказуемыми", чтобы солдаты больше не сосредотачивались в одном и том же месте".

Sputnik / Claude Truong-Ngoc Операция военных Sentinelle во Франции. Архивное фото

По мнению генерала Венсана Депорта (Vincent Desportes), операция Sentinelle приводит к тому, что французские военнослужащие теряют свои навыки:

"Однако правительству не хватило смелости их [военных] отозвать. Нужно, чтобы Эммануэль Макрон на это решился.

Все больше и больше солдат уходят, не дожидаясь окончания своего контракта, потому что они пошли в армию не для того, чтобы участвовать в операции Sentinelle".