Афганский киднеппинг - бизнес с местным колоритом

РИА Новости Украина

За последние годы одним из настоящих "традиционных промыслов" в Афганистане стал киднеппинг, у которого есть свой местный колорит. Этот вид преступлений в Афганистане наряду с контрабандой наркотиков приобрел уже статистическую форму – традиционного бизнеса, а для кого-то превратился в рычаг политического давления.

При этом в этом бизнесе не всегда денежная составляющая стоит на первом месте. Кому-то выгодно, чтобы в Афганистане процветал киднеппинг?

Киднеппинг как бизнес

Большинство похищений происходит за выкуп. Обычно мафиозные банды выслеживают богатые семьи. Они крадут жертву, угрожают, назначают сумму выкупа, предупреждают, чтобы родственники не обращались в полицию и в определенном месте в условленное время получают деньги. Один афганский бизнесмен не пожелавший назвать свое имя, сказал Sputnik, что его похитила в мечети группа вооруженных людей. Двух человек, один из них был его племянник, убили. Его самого долго пытали, вымогали большую сумму денег. Он сказал следующее: "У меня не было столько денег, сколько у меня требовали, я не знал что делать. Они сняли видео о моих пытках и отправили его ко мне домой. Мои братья собрали деньги и меня освободили. Они выбросили меня на помойку, адрес которой заранее отправили родственникам".

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Похищения с целью политического шантажа

Несмотря на то, что в основном людей похищают ради выкупа и государство относится к этому с безразличием, в Афганистане также распространены жестокие политические игры – похищения с целью навязывания своих политических требований. Фотокорреспондент Джавид Ахмад Каргяр (Javid Ahmad Kargar), который также столкнулся с этим явлением, рассказал Sputnik: "В 2017 году я работал фотографом в провинции Кундуз. Тогда талибы первый раз захватили Кундуз: все силы безопасности аэропорта попали в их окружение. Я оказался вместе с ними. После того как город и аэропорт освободили, я напечатал в СМИ свои материалы – фото и видео об этих событиях. Это были правдивые материалы, они рассказывали о том, о чем все молчали. Меня стали преследовать. Талибы были недовольны этими публикациями, они стали меня запугивать. Об этом я рассказал начальнику отделения полиции, уехал из Кундуза и приехал в Кабул, но опасность моего похищения не миновала. У меня 5 детей, и я опасаюсь за их жизнь".

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