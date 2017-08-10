Запрещено: что мешает практике абортов в Европе

РИА Новости Украина

Sputnik побеседовал на спорную тему, об абортах, об отказе от выполнения профессиональных обязанностей по идейным соображениям с экспертами Старого Света.

По мнению немецкого акушера-гинеколога Кристиана Фиала, врачи, которые выступают против абортов, не должны специализироваться в гинекологии.

"При выборе профессии вы понимаете, какую работу она предполагает, и знаете, что вам будут платить за выполнение соответствующих задач. Например, если вы журналист, вы не можете не брать интервью у людей африканского происхождения, потому что они вам не нравятся. В любой сфере профессионал не может выполнять только те части работы, которую ему по душе. То же происходит в случае гинеколога, который должен понимать, что есть женщины с запланированной беременностью, а есть с нежелательной. Если вы гинеколог, вы не может сказать, что хотите работать только с женщинами, чья беременность желательна. Это неприемлемо", — отмечает специалист в интервью Sputnik.

Фиала, также являющийся президентом Международной федерации работников, связанных с контрацепцией и абортом, имеет опыт работы во Франции, Швеции, Таиланде и Африке, а в настоящее время управляет клиникой, специализирующейся на абортах в Вене и Зальцбурге. В Австрии он обычно принимает женщин, кому было отказано в оказании услуг аборта в других менее удаленных от места их проживания учреждениях.

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Фиала отстаивал свою позицию на международном семинаре по теме отказа от выполнения профессиональных обязанностей по соображениям совести в столице Уругвая. Южноамериканская страна легализовала аборт в конце 2012 года и представляет собой одну из самых продвинутых в этом вопросе стран Латинской Америки, где во многих государствах аборт запрещен. Тем не менее, многие уругвайки сталкиваются с той же проблемой, что австрийки.

Подобная ситуация наблюдается также в Испании. Испанский адвокат Франциска Фернандес упомянула в беседе со Sputnik показательный случай своей клиентки, потерявшей матку в возрасте 32 лет после кровотечения во время вынужденного переезда на 600 км из-за отказа в предоставлении медицинских услуг в более близком учреждении.

"Ущерб от отказа от выполнения профессиональных обязанностей по идейным соображениям малоизучен. В Испании есть несколько центров медицинских услуг, которые посылают женщин на аборт за многие километры от дома, потому что в государственных больницах некоторых районов 100% гинекологов отказываются от предоставления услуг по соображениям совести. Это идет вразрез с законом, который предусматривает подобный отказ лишь в исключительных случаях", — сказала адвокат.

С другой стороны, Фернандес признает, что ситуация в Испании еще не столь сложная, как в Италии, где аборты разрешены, но лишь немногие специалисты готовы предоставить эту услугу. По данным Министерства здравоохранения, предоставленным компанией NBC News, семь из десяти итальянских гинекологов отказываются от прерывания беременности по соображениям совести.

Для сравнения Фернандес и Фиал приводят пример Швеции.

"Там не существует отказа по соображениям совести, так что врач, который против прерывания беременности, просто не специализируется в гинекологии", — объяснил Фиала.

Марина Давидашвили, ответственная за политику развития в Центральной и Восточной Европе на Форуме европейских парламентариев по народонаселению и развитию, отметила в эфире программы радио Sputnik "Zona Violeta" в Монтевидео, что прерогатива отказа по соображениям совести существует только в области здравоохранения и военной службы.

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"Тем не менее, аборт – это единственный случай, когда отказ по соображениям совести имеет последствия только для третьих лиц, а не для отказывающего человека", — сказала она.

Как и в странах третьего мира, малоимущие женщины наиболее подвержены этой проблеме. В случае Европы, специалисты-отказники сосредотачиваются в центрах общественного здравоохранения, потому что "ни одна частная клиника не нанимает их, зная, что они не будут выполнять некоторые из своих задач", — отметила Давидашвили.

Фиала также заметил, что отказ от предоставления медицинских услуг по соображениям совести в государственных больницах порождает "плохое управление государственными деньгами", поскольку эти профессионалы "отказываются от выполнения закона" и не несут при этом никакого прямого наказания, создавая при этом дополнительную перегрузку сектора услуг.