Медиа-скандал в Европе: блогер судился с журналом Stern из-за Fake news

Altopress/East News/Eric Audras

РИА Новости Украина

В середине июля в земельном суде Гамбурга начался процесс по иску журналиста Stern Марка Древелло (Marc Drewello) и издательства, выпускающего журнал, против Йенса Бернерта (Jens Bernert), автора блога Blauer Bote. Бернерт в своем блоге ранее причислил статью журналиста, посвященную одной семилетней девочке из Алеппо, рассказывавшей в Twitter о ситуации в городе, к "фейковым новостям" и назвал ее пропагандой. Суд запретил ему в будущем утверждать подобные вещи под угрозой большого денежного штрафа. Sputnik подробно рассказывал об этом деле и об истории так называемой "девочки из Twitter".

Поначалу блогер отказывался давать какие-либо интервью, но теперь высказал свое мнение в разговоре с корреспондентом Sputnik. В интервью принял участие также адвокат Бернерта Маркус Компа (Markus Kompa), который, по его словам, собирается и далее защищать своего клиента и опротестовать решение суда.

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В сообщении пресс-службы суда от 17 июля говорилось:

"По предварительному решению – ввиду особой срочности без устного обсуждения – ответчику в случае неуплаты установленного судом за каждый случай нарушения административного штрафа и на случай, если таковой больше не сможет быть взыскан, на случай дисциплинарного ареста или дисциплинарного ареста сроком до шести месяцев (административный штраф в одном случае не более 250 тысяч евро; административный арест в общей сложности не более двух лет), запрещается

1. (по отношению к истцу) употреблять следующие выражения:

а) называть истца "фальсификатором новостей"

и/или

b) утверждать, что истец производит "дезинформацию в целях пропаганды",

и/или

с) называть истца "производителем фейковых новостей",

и/или Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook Банковая душит СМИ и свободу слова. Обыски в "Страна.ua"

d) утверждать, что истец распространяет "очевидные лживые истории",

и/или

2. (по отношению к обеим сторонам) употреблять выражение "истец распространяет ложь".

Судом Гамбурга вел производство по делу только в части утверждения, что автор Stern распространяет ложь умышленно. Речи о правдивости самой рассказанной истории не шло. По мнению ответчика, процесс проходил несправедливо: "В общем и целом, это был просто фарс, в ходе которого судья раз за разом повторяла, что правда, уровень развития науки, журналистская добросовестность или здравый смысл не играют никакой роли. У меня было ощущение, что Stern и суд действовали заодно против меня".

Адвокат блогера Маркус Компа также назвал процесс "абсурдным фарсом, с материально-правовой, процессуальной и политической точки зрения". Решение суда он считает опасным для свободы слова: "Политически это абсурдно, когда такое издательство как Stern, ратующий за свободу слова, без всякой необходимости создает подобные прецеденты, направленные против прессы. Это абсурд, что какой-то журнал получает право на распространение очевидной военной пропаганды, не опасаясь никаких последствий, тогда как блогеру, затронувшему личные права автора или фирмы, предписано – так считает суд – представить доказательства умышленности лжи".

В принципе, этим решением может быть легитимировано распространение "фейковых новостей". Авторы, за которыми стоят крупные издания, всегда могут сослаться на то, что никто не может доказать, что они умышленно публикуют недостоверную информацию.

Бернерт интерпретирует решение суда следующим образом: "Согласно решению суда больше, похоже, нельзя говорить: "такой-то журналист распространяет фейковые новости". Даже если последний утверждает, что Земля – это диск. Потому что никто не может заглянуть ему в голову".

С точки зрения содержания, автор Stern наверняка мог – и даже должен был – в процессе поиска информации констатировать, что в деле "девочки из Twitter", есть масса несостыковок. Наряду с множеством статей и аналитических материалов по этой теме в больших и маленьких СМИ, по мнению Бернерта, уже в силу здравого смысла понятно, что это "фейк":

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"Уже само утверждение, что семилетняя девочка, для которой родным является арабский язык, писала в Twitter на идеальном английском, настолько абсурдно, что это должно бросаться в глаза любому нормальному человеку, и уж тем более журналисту".

Кроме того, блогер видит в данной ситуации готовую модель для распространения пропаганды: "Смешно, что у нас повсюду то и дело – и иногда справедливо – говорят о распространении "фейковых новостей" — и господин Древелло тоже – но когда речь заходит об очевидной пропаганде, определенные силы начинают размахивать юридической "дубинкой", чтобы заставить "критика режима" замолчать".

Саму историю "девочки из Twitter", которую раскритиковал блогер, но которую суд Гамбурга умышленно отказался рассматривать, Бернерт считает показательной для освещения войны в Сирии западными СМИ. Соответственно, он не рассчитывает на то, что немецкие федеральные СМИ будут писать о решении суда Гамбурга, чтобы не вызывать широкого общественного интереса к истории вокруг аккаунта сирийской девочки в Twitter:

И Бернерт, и его адвокат критикуют также сам судебный процесс и, в частности, тот факт, что ответчика лично пригласили лишь на третье заседание, тогда как суд изначально общался лишь с представителями истца: "Поскольку я ничего не знал о двух первых заседаниях, организованных в срочном порядке, я, конечно, не мог представить никаких доказательств в свою пользу. Перед первым заседанием – где было принято в общей сложности третье судебное решение – земельного суда Гамбурга мой адвокат предоставил в распоряжение суда великое множество доказательств, и я был более-менее уверен в качестве этих материалов, хотя я и не был знаком с гамбургским правосудием. Теперь же доказательства были представлены суду. Только, похоже, они никому не были интересны".

Смотрите также: Обыски у журналистов "Страны" по месту жительства Его адвокат Компа собирается, по его словам, представлять своего подзащитного в ходе всего дальнейшего процесса, даже если он грозит затянуться: "Мы опротестуем решение и в случае необходимости пойдем далее по всем инстанциям вплоть до Европейского суда по правам человека. Правда, это может затянуться на добрых десять лет, что в плане борьбы мнений по поводу военной пропаганды трудно назвать хорошей перспективой".

С целью финансирования процесса адвокат создал клуб по сбору пожертвований, который будет поддерживать блогеров, попавших в аналогичные ситуации. Свой собственный гонорар адвокат, согласно закону, не может пожертвовать в пользу своего подзащитного: "Клуб будет брать на себя все расходы, если они не будут затрагивать мой гонорар, потому что в этом случае возникал бы конфликт интересов. Так что мой гонорар блогеру придется оплатить самому. Кроме того, как адвокат я не могу отказаться от предусмотренного законом минимального гонорара".

В собственном блоге адвокат Компа весьма критично отозвался о решении гамбургского суда, о поведении представителей журнала Stern и о содержании статьи о "девочке, писавшей в Twitter". На вопрос, не опасается ли он за свою собственную репутацию, Компа сказал: "Думаю, что последний человек, попытавшийся меня засудить, весьма пожалел об этом. Моя недипломатичная критика в адрес нашей медиа-индустрии и гамбургских судов, занимающимися вопросами прессы, могла действительно навредить моей репутации, но я останусь верен самому себе. Конформистов у нас и так хватает".