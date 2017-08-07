Страхи людей и медийные штампы. Что сильнее?

РИА Новости Украина

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) и последствия изменения климата воспринимаются во всём мире как наиболее опасные угрозы – такой вывод содержится в исследовании центра Pew-Research Center, который в течение трех месяцев опросил 42000 человек в 38 странах.

@Telegraph На месте теракта рядом с Лондонским мостом

"Исламское государство" (ИГ) и изменение климата считаются во всём мире наиболее опасными угрозами. В Германии эти две угрозы также входят в число трёх самых больших страхов: ИГ на первом месте с 77%, изменение климата — на третьем с 63%, на втором месте располагается страх перед кибератаками из других стран. Об этом свидетельствует последнее исследование вашингтонского исследовательского центра Pew-Research Center. Однако почетный профессор философии в Свободном университете Берлина, политолог и философ Фридер Отто Вольф (Frieder Otto Wolf) в интервью Sputnik высказал сомнения, что это исследование отражает реальные страхи людей.

Читайте также: О чем пишут в мире: жизнь убийцы из Гамбурга, угрозы Еврокомиссии Польше

"Подобные опросы в основном отражают то, какие темы являются самыми популярными в общественном дискурсе, СМИ и так далее. Я довольно скептически отношусь к тому, что таким образом можно узнать, что думают люди и что ими движет. То, что это было центральной темой в СМИ и в дискуссиях – это заметно, и это правда. Но конечно же возникает вопрос – обоснованно ли это?" — объясняет Вольф.

Когда людей спрашивают, чего они больше всего боятся, они не задумываются, что ими движет в глубине души, а в первую очередь называют ключевые слова, о которых они в последнее время узнали из телевизионных программ или других СМИ.

Автор таких книг, как, например, "Возврат в будущее – кризисы и альтернативы" видит в сегодняшнем мире более значимые проблемы, чем, например, ИГ.

"ИГ – это проблема, но климатическая катастрофа, которая до сих пор не предотвращена, является намного более насущной проблемой. Голод, а также распад и разрушение социальных и политических структур в Африке – всё это гораздо более значимые проблемы. На юге планеты, в том числе в Латинской Америке, происходят крупные катастрофы – эта проблема не терпит отлагательства, и её необходимо сделать предметом обсуждения", считает он.

В качестве схемы ведения политической избирательной кампании данное исследование тоже не годится, считает Вольф. В принципе, в политической кампании возможно и желательно расставлять акценты по-другому, а не так, как это сейчас делают большинство СМИ. Тем не менее:

"Если расставлять акценты в избирательной кампании на основе исследования, то получится оппортунистическая политика, от которой мало толку. Поэтому я бы это никому не стал бы советовать. Это может привести к краткосрочным успехам, но когда обстоятельства изменятся, и люди это поймут, то выяснится, что ты способствовал тому, чтобы всё делалось абсолютно неправильно", — подчеркивает Вольф.