О чем пишут в мире: протесты в Венесуэле, рекорд просмотров на Youtube

JUAN BARRETO / AFP

РИА Новости Украина

Правосудие Сешнса

Большинство СМИ сегодня освещают заявление генпрокурора США Джеффа Сешнса о предъявлении обвинений четырем персонам, которые подозреваются в раскрытии секретной информации или сокрытии контактов с федеральными агентами.

Издание New York Times отмечает, что выступление генпрокурора "произошло на фоне непрекращающегося давления Трампа, как публичного, так и частного, на министерство юстиции и ФБР, с требованием использовать более жесткие меры для поиска людей в правительстве, рассказывавших журналистам о том, что происходит за закрытыми дверьми".

Газета также подчеркивает, что высказывания Сешнса подверглись критике со стороны правозащитников, по мнению которых так называемые утечки – это правда о действиях членов администрации Трампа, которая не угрожала жизням граждан США.

Politico предполагает, что 8-минутное выступление прокурора и его жесткое предупреждение источникам утечек было направлено на "восстановление его испорченных отношений с Трампом, выразившим сожаление относительно выбора Сешнса".

Издание приходит к выводу, что отношения президента и генпрокурора входят в стадию "прохладной разрядки".

Очередная резолюция против КНДР

Ряд изданий обратили внимание на выдвинутый США проект резолюции по санкциям против КНДР, представленный в Совете Безопасности ООН, который предполагает полный запрет на экспорт угля, железной руды, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи.

Как пишет Financial Times, принятие данного проекта обойдется Северной Корее в 1 миллиард долларов ежегодного дохода.

"США бы не представили на рассмотрение его, если бы не почувствовали признаки согласия со стороны КНР", — цитирует издание слова дипломата СБ ООН, который предпочел остаться анонимным. При этом, по его словам, пока нет определенности относительно позиции РФ в отношении инициативы.

Британская Gurdian в свою очередь отмечает, что источник в СБ подчеркивает, что санкции "не направлены против граждан Северной Кореи".

"США неофициально держали Британию и Францию в курсе дела повестки двусторонних переговоров, а посол США в ООН Никки Хейли сказала, что КНР разделяет проект и ведет переговоры с Россией", — отмечает газета.

Новая волна протестов в Венесуэле

Некоторые СМИ активно освещают новые протесты в венесуэльской столице Каракасе против созыва учредительного собрания.

Nacional подчеркивает, что правоохранители применили слезоточивый газ и патроны, начиненные дробью, для разгона протестующих в Каракасе, в результате чего 11 человек пострадали.

Среди пострадавших от слезоточивого газа также есть дети и пожилые люди, которые не принимали участие в марше, но оказались в непосредственной близости от проведения акций.

Washington Post, комментируя события в охваченной кризисом латиноамериканской стране, отмечает, что "некоторые участники акций заявили, что они разочарованы неудачной попыткой остановить начало работы собрания, несмотря на четыре месяца протестов и более 120 жертв".

"Сегодня оппозиция продемонстрировала, что у нее нет стратегии", — цитирует издание одну из оппозиционных активисток Амелию Гайярдо. Газета обращает внимание, что созыв нового органа происходит на фоне падения венесуэльской национальной валюты и непризнания легитимности учредительного собрания как со стороны внутренней оппозиции, так и многими государствами.

Как пишет Comercio, порядка 80% венесуэльцев выступают против созыва собрания, однако "президент заручился поддержкой среди военных, а также судебных и электоральных органов для продвижения своего проекта".

Шокированное арестом киберсообщество

Среди главных тем, освещаемых мировыми изданиями, можно выделить судебный процесс против нейтрализовавшего вирус WannaCry британского компьютерного эксперта Маркуса Хатчинса.

Так, Telegraph со ссылкой на заявление прокурора Дэна Коухига в ходе судебного слушания рассказала, что программист якобы признался в создании опасной программы, способной считывать банковские данные.

"Он признался, что был создателем вируса Kronos, и обозначил, что продал его", — цитирует газета слова прокурора. Издание также отмечает, что, по оценкам экспертов-юристов, Хатчинсу грозит до 40 лет тюрьмы, в случае если его признают виновным в совершении киберпреступлений.

Другая британская газета Guardian подчеркивает, что недавно молодой программист был удостоен специальной награды SC Awards Europe за нейтрализацию вируса WannaCry. По данным издания, один из друзей Хатчинса заявил, что "был шокирован" его арестом, а мать "хакера" заявила, что его причастность к созданию Kronos крайне невероятна".

Покоривший Youtube клип Despacito

Внимание ряда СМИ сегодня также приковали новости из мира музыкальной индустрии: клип на популярную песню Despacito ("Потихоньку") побил рекорд просмотров на видеохостинге Youtube, набрав почти 3 миллиарда просмотров.

Как сообщает издание Billboard, хит исполнителей Луиса Фонси и Daddy Yankee установил новый рекорд, набрав почти 3 миллиарда просмотров, сместив предыдущих рекордсменов — американского рэпера Wiz Khalifa и исполнителя Чарли Пута с их роликом на песню See You Again (Увижу тебя снова).

Издание TIME напоминает, что в прошлом месяце хит пуэрториканца также стал самой проигрываемой радиостанциями песней.

"Спасибо вам за успех Despacito. Я осознаю влияние, которое имеет данная платформа (Youtube). Установить новый рекорд – это поразительно, и я рад, что вдохновляю других делать то же самое", — цитирует издание слова Daddy Yankee.

Как сообщается, до этого лидерство на протяжении пяти лет удерживал южнокорейский певец PSY и его хит Gangnam Style.