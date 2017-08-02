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    Зарубежье

    Члены "банды GTA" в Мособлсуде напали на конвоиров

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    При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.
    Ситуация у Московского областного суда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Нападение пятерых членов банды GTA на конвоиров произошло в лифте Мособлсуда, преступники завладели оружием, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Между преступниками и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка, в результате трое преступников были уничтожены и двое ранены. Один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, конвоиры получили телесные повреждения, один из них госпитализирован.

    Кадры из здания Московского областного суда, где произошла перестрелка. Видео
    РИА Новости
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    В ноябре 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение руководителя "банды GTA", который в ходе операции ликвидирован. Также были задержаны и арестованы девять членов банды, пишут РИА Новости.

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    За период существования банды ее участники совершили на территории города Москвы, а также Московской и Калужской областей 16 нападений, во время которых были убиты 17 человек и ранены двое. Были преступления и без жертв, когда обвиняемые избивали и грабили потерпевших, угрожая им оружием.

    Первой о перестрелке в здании Мособлсуда сообщила адвокат Софья Рубасская. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Впоследствии информацию о перестрелке подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области и в Росгвардии. Подробности произошедшего сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация у Московского областного суда

    По данным Следственного комитета, нападение произошло в 13.50 (по Киеву) в лифте Мособлсуда, где двое конвоиров перевозили пятерых подсудимых. Один из членов банды напал на конвойного и начал его душить. В результате все подсудимые освободились и завладели оружием, но один из конвоиров перед этим успел вызвать сотрудников Росгвардии.

    При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.

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    В результате трое преступников были уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Как сообщила Петренко, один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо конвоиры получили телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

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    Ситуация у Московского областного суда

    В связи с ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщила официальный представитель СК России.

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