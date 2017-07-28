О чем пишут в мире: скандальный Скарамуччи, дележка верфи

РИА Новости Украина

Антироссийский билль: сложный выбор Трампа

Американские издания, освещающие новый закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, который в четверг был одобрен в сенате США, обращают внимание на сложную ситуацию, в которой оказался президент Трамп.

Как отмечает газета New York Times, администрация Трампа неоднократно указывала, что для более плодотворного дипломатического сотрудничества с Москвой требуется гибкость, которая будет невозможна в свете нового билля, отнимающего у главы государства единоличное право ослабления санкций. В то же время в беседе с журналистами помощники президента признали, что наложенное на законопроект вето будет выглядеть "неловким" с политической точки зрения, учитывая расследования о так называемых "российских связях" команды Трампа. Резюмируя эти соображения, газета называет возможное вето "политическим динамитом". Один из ключевых сенаторов-демократов Бен Кардин склоняется к тому, что Трамп подпишет законопроект. "Мы не знаем, что он сделает, мы надеемся, что он его подпишет. Если он наложит вето, он покажет России, что в действительности не хочет разговаривать с позиции силы", - приводит слова сенатора газета Wall Street Journal. Также отмечается, что исходя из итогов голосования, конгресс сможет без труда преодолеть президентское вето: в верхней палате против билля высказались только два сенатора – республиканец Рэнд Пол и независимый Берни Сандерс. Деловое издание напоминает, что против законопроекта уже резко высказались некоторые лидеры европейских стран. Лоббистскую деятельность за отказ от билля вели также американские энергетические компании, выражавшие озабоченность угрозой деловым и партнерским отношениям с российской стороной, которую несет с собой новый закон.

Откровения Скарамуччи

Газета Washington Post сравнивает вспыхнувший скандал в Белом доме, директор по коммуникациям которого Энтони Скарамуччи откровенно высказался о человеческих и рабочих качествах своих коллег, с телевизионными реалити-шоу с грубой смесью "драмы, мужского шовинизма и саспенса". Скандальный материал появился в издании New Yorker, журналист которого сообщил, что Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации из Белого дома и, не добившись результата, обрушился с бранью на других высокопоставленных сотрудников. Главной мишенью нелицеприятных высказываний Скарамуччи стали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Журналист отмечает, что Скарамуччи не требовал, чтобы состоявшийся разговор проходил "не под запись" или остался конфиденциальным.

"Ринс — это чертов параноидный шизофреник, он параноик", — заявил Скарамуччи, добавив, что Прибас будет вскоре уволен. Коснувшись Бэннона, Скарамуччи в чрезвычайно грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в Белом доме свои собственные интересы. Скарамуччи уже откликнулся на публикацию материала в своем микроблоге в Twitter. "Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", — написал он. Позднее Скарамуччи добавил, что "сделал ошибку, доверившись журналисту, и никогда не повторит ее снова".

Париж и Рим не могут поделить верфь

Газета Figaro предполагает, что компромисс о долевом разделе судостроительной компании STX France мог быть достигнут за несколько дней, но не устроил эшелоны политической власти Италии на фоне дипломатических трений между Парижем и Римом. Тендер на покупку верфи выиграло крупнейшее судостроительное предприятие Fincantieri, однако впоследствии Франция предложила итальянскому производителю поделить долю в STX поровну, а в четверг и вовсе объявила о решении временно их национализировать. Как пишет издание, напряженность отношениях между странами возникла на фоне единоличной попытки французского президента Эммануэля Макрона урегулировать конфликт в Ливии – бывшей итальянской колонии. Отмечается, что после резких высказываний министров экономического блока в правительстве Италии, назвавших решение о национализации компании "непонятным", Макрон начал "собирать ситуацию по кусочкам", позвонив премьеру Паоло Джентилони, чтобы обсудить с ним вопросы Ливии, компании STX и иммиграции. Газета Wall Street Journal пишет, что национализация верфи стала первой крупным шагом Макрона в области промышленности с момента его прихода на пост президента почти три месяца назад. При этом в бытность министром экономики Макрон активно вмешивался в корпоративные сделки, напоминает издание: он, в частности, сорвал планы по продаже телекоммуникационных активов группы Bouygues и добился увеличения доли государства в компании Renault SA до 20% вопреки сопротивлению ее руководства.

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Пожар по причине халатности

Ведущие британские издания продолжают следить за ходом расследования пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower, унесшем жизни 80 человек. "После первоначальной оценки этой информации сотрудник полиции, ведущий расследование, сегодня сообщил совету района Кенсингтон и Челси и управляющей компании Chelsea Tenant Management Organisation, что есть веские основания подозревать их в совершении преступной халатности", — сообщили правоохранители жителям дома в письме, которое цитируют газеты Time, Guardian и Independent. Руководство совета и компании будут допрошены, отмечает телеканал. Скотланд-Ярд ранее сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.