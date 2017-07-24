Обзор иноСМИ: Трамп по санкциям, смерть лучшего в мире мэра-кота

РИА Новости Украина

Поддержка Трампом санкций против РФ

Американские издания пишут о том, какую позицию займет президент Дональд Трамп в отношении проекта санкций против РФ, текст которого был согласован обеими партиями в Конгрессе США в минувшие выходные. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация Трампа поддерживает антироссийские меры. В то же время глава по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что Трамп не решил, поддержать ли новые санкции против РФ. "Белый дом представил противоречащие друг другу точки зрения", — отметила газета Washington Post. Позже Скарамуччи сообщил газете New York Times, что следует опираться на заявление Сары Сандерс.

Газета Wall Street Journal пишет, что ответ администрации Трампа по поводу законопроекта санкций стал предметом пристального внимания. Если его не подпишут, может последовать критика в адрес американского президента, что он "занимает сторону президента РФ Владимира Путина" на фоне расследования о "российском вмешательстве" в выборы президента США и возможных связей кампании Трампа с Россией, отмечает газета.

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ЕС и меры против США за санкции

Газета Financial Times опубликовала статью в продолжение истории с возможным введением санкций США, в том числе против России, и реакцией на них со стороны ЕС в случае принятия Вашингтоном таких мер. Издание пишет, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза Вашингтону в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Газета, ссылаясь на подготовленный к заседанию ЕК документ, излагает несколько вариантов ответа США.

Один из них указывает необходимость получить от американского президента Дональда Трампа заверение, что санкции не затронут интересы ЕС. Также существует вероятность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы. Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.

Котомэр

СМИ пишут о смерти старого кота, занимавшего на протяжении практически всей жизни должность почетного мэра города Талкинта в американском штате Аляска. Кот по кличке Стаббс скончался на 21-м году жизни в ночь на пятницу, однако сообщение о его кончине начало расходиться после публикации владельцами заявления.

Deustche Welle пишет: "Аляска оплакивает потерю Стаббса, мэра Талкинты и кота". Избранный, как пишет издание New York Daily News, на неофициальную должность мэра в 1998 году, Стаббс, по словам семьи, был "бойцом до последнего дня жизни, мяукая весь день" и требуя к себе внимания. Издание Guardian отмечает, что в городе "нет мэра-человека", не исключая, что преемниками Стаббса могут стать маленькие котята, которых недавно завели хозяева кота.

Храмовая гора

Многие СМИ (Financial Times, Times, Wall Street Journal, Guardian) освещают сложившуюся вокруг Храмовой горы в Иерусалиме ситуацию, связанную с обеспечением мер безопасности вслед за произошедшими в ее окрестностях нападениями на полицейских. После установки металлоискателей у входов на Храмовую гору, что мусульмане рассматривают как посягательство на свою святыню и требуют их убрать, произошли столкновения палестинцев и полицейских, закончившиеся жертвами.

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Издание WSJ пишет, что после "кровавых выходных" полиция Израиля для обеспечения безопасности также установила камеры видеонаблюдения. Газета Guardian отмечает, что камеры станут дополнением к металлоискателям, а не заменой, что может снова спровоцировать насилие. Times в связи с ситуацией также упоминает произошедшую стрельбу в посольстве Израиля в Иордании.